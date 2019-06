West Indies vs India: भारत ने विंडीज को 125 रनों से रौंदा, विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच

मैनचेस्टर:

India remain unbeaten in #CWC19!



A brilliant bowling performance bundles out #MenInMaroon for 143 in 34.2 overs to seal a 125-run win.



All the highlights on the official app

APPLE https://t.co/VpYh7SIMyP

ANDROID https://t.co/cVREQ16w2N pic.twitter.com/6rw5AoBm3c — ICC (@ICC) June 27, 2019

किसी भी बल्लेबाज का पिच पर मन नहीं लगा और हालात आयाराम-गयाराम जैसे हो गए! और जब 27वें ओवर में जसप्रीत बुमराह लगातार दो विकेट चटकाकर हैट्रिक पर आए, तो इंतजार बस औपचारिकता यही होनी बाकी थी कि विंडीज का बोरिया-बिस्तर कितनी जल्दी बंधता है. और उसकी पारी सिमटने में यहां से ज्यादा समय नहीं लगा. करीब सात ओवर बाद ही वेस्टइंडीज की टीम 34.2 ओवरों में 143 रनों पर ढेर हो गई.

उसे 125 रनों से बहुत ही ज्यादा शर्मनाकर हार का घूंट पीने को मजबूर होना पड़ा. और इसके लिए बड़े तौर पर जिम्मेदार रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने चार विकेट चटकाए, तो जसप्रीत बुमराह ने फिर से अपना जलवा दिखाते हुए छह ओवरों में महज 9 रन देकर 2 विकेट चटकाए. पर मैन ऑफ द मैच भारतीय कप्तान विराट कोहली को चुना गया, जिन्होंने लगातार चौथा अर्द्धशतक जड़ते हुए कई रिकॉर्ड अपनी झोली में जमा किए.

A rising @MdShami11 delivery clipped Oshane Thomas on the hand and ended up in the hands of Rohit Sharma as #TeamIndia remain unbeaten at #CWC19 pic.twitter.com/pzKs4smWSy — ICC (@ICC) June 27, 2019

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

A beautiful delivery from Shami clipped the top of the off-stump to send back Hope!



DOWNLOAD the official #CWC19 app to watch the dismissal

APPLE https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/M3lPhXg8bw — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 27, 2019

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: शमी ने खत्म कर दी पावर!

विंडीज की पारी शुरू होने से पहले ही सभी की नजरें क्रिस गेल पर टिकी थीं. पिच गेंद के बल्ले से मिलन की टाइमिंग में बाधा बन रही थी. लेकिन गेल ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनके लिए पिच का स्वभाव ज्यादातर मौकों पर मायने नहीं रखता, लेकिन मैनचेस्टर की पिच पर भारतीय सीमरों ने उनकी धार कुंद कर दी. पांचवें ओवर में गेल शमी को पुल करने गए, तो गेंद "स्वीट पार्ट" पर आने के बजाय टॉप ऐज लेकर मिडऑन पर खड़े केदार जाधव के हाथों में जा समाई. पहले से ही पिच की मार और ऊपर से गेल का सदमा.

With that win over West Indies, India have climbed to No. on the #CWC19 standings.



Give us your semifinalists:



1. _________

2. _________

3. _________

4. _________#WIvIND pic.twitter.com/a34QdvA4Hw — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 27, 2019

मानो विंडीज बल्लेबाजों के दिमाग से ही पूरी पावर की बात ही निकल गई. खैर गेल का गम कम भी नहीं हुआ था कि एक ही ओवर बाद एक बार फिर से शमी ने होप की गिल्लियां बिखेर विंडीज की शुरुआती दस ओवरों में पावर के प्रदर्शन की पूरी तरह से हवा निकाल दी. इसके बाद एक छोर पर सुनील अंब्रीस और निकोलस पूरन ने डिफेंसिव एप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना बेहतर समझा और विंडीज 10 ओवर बाद 1 विकेट पर 29 रन ही बना सका. इस समय अंब्रीस 10 और पूरन 4 पर थे.

विकेट पतन: 10-1 (गेल, 4.5), 16-2 (होप, 6.5), 71-3 (सुनील, 17.6), 80-4 (पूरन, 20.2), 98-5 (होल्डर, 23.5), 107-6 (ब्रैथवेट, 26.1), 107-7 (फैबियन, 26.2), 112-8 (हेटमायर, 28.3), 124-9 (शेल्डन, 29.5), 143-10 (थॉमस, 34.2)

A disciplined bowling performance from West Indies restricts India to 268/7. #ViratKohli top-scored with a 82-ball 72, while Kemar Roach (3/36) was the with the ball. #WIvIND | #CWC19#MenInMaroon#TeamIndia pic.twitter.com/2AVEqRvwo3 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 27, 2019

इससे पहले वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (West Indies vs India) फिर ज्‍यादातर समय संघर्ष करती हुई नजर आई. कप्‍तान विराट कोहली (72) और एमएस धोनी (नाबाद 56 रन) के अर्धशतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम आखिरकार 7 विकेट खोकर 268 रन बनाने में सफल रही. केएल राहुल ने 48 और हार्दिक पंड्या ने भी 46 रन की पारी खेली. ओल्‍डट्रैफर्ड मैदान पर टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी. रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की जोड़ी बड़ी साझेदारी नहीं कर पाई और रोहित (18) के रूप में टीम को छठे ओवर में ही पहला झटका लग गया. दूसरे विकेट के लिए राहुल (48) ने विराट कोहली के साथ 69 रन जोड़े लेकिन इसके बाद टीम को जल्‍दी 30 ओवर के पहले ही तीन विकेट गंवाने पड़े. इस दौरान रन गति भी गिर रही थी. 39वें ओवर में विराट कोहली के आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या (46) और इसके बाद एमएस धोनी ने अच्‍छे शॉट लगाते हुए स्‍कोर को 260 रन के पार पहुंचाया.

CRUCIAL WICKET!



The salute comes out for the first time today – the dangerous Hardik Pandya is dismissed for 46. #WIvIND#MenInMaroon pic.twitter.com/5kJD65QQ20 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 27, 2019

भारतीय पारी: आखिरी के ओवरों में धोनी ने दिखाया दम

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने की. शुरुआती चार ओवर में केवल 9 रन बने. पारी के पांचवें ओवर में रोहित शर्मा ने शेल्‍डन काटरेल की गेंद पर पारी का पहला चौका लगाया.अगले यानी छठे ओवर में उन्‍होंने ने केमार रोच को छक्‍का और चौका जड़कर रनों का 'एक्‍सेलरेटर' दबाया. हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित (18) को विकेट गंवाना पड़ा. उनका कैच विकेटकीपर शाई होप ने पकड़ा. रिव्‍यू के बाद यह फैसला इंडीज टीम के पक्ष में हुआ. नए बल्‍लेबाज विराट कोहली ने थॉमस ओशेन की गेंद पर चौका जड़कर पारी का विश्‍वास भरा आगाज किया. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर‍ 47 रन तक पहुंच गया था.11वें ओवर में ओशेन थॉमस को कवर के ऊपर से चौका जड़ते हुए विराट कोहली ने स्‍कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया.

MS Dhoni is loved across the pic.twitter.com/JuexYnc3kd — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 27, 2019

इस ओवर में राहुल ने भी चौका लगाया.दोनों बल्‍लेबाज रंग में आते जा रहे थे और रन रेट 4.50 रन प्रति ओवर के ऊपर पहुंच गया था.13वें ओवर में आक्रमण पर आए जेसन होल्‍डर ने लगातार दो ओवर मेडन डालकर भारतीय रन गति पर कुछ ब्रेक लगाया लेकिन 17वें ओवर में इस गेंदबाज को चौका जड़कर राहुल ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय बल्‍लेबाज उन्‍हें लगातार तीसरा ओवर मेडन फेंकने का मौका नहीं देने वाले. राहुल (48 रन, 64 गेंद, छह चौके) की पारी का अंत आखिरकार जेसन होल्‍डर ने ही किया. चौथे नंबर पर विजय शंकर बैटिंग के लिए आए. टीम इंडिया के 100 रन 21.3 ओवर में पूरे हुए.23वें ओवर में शंकर ने होल्‍डर को दो चौके लगाए. 37 रन के स्‍कोर पर पहुंचते हुए कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20 हजार रन पूरे किए. 25 ओवर के बाद स्‍कोर दो विकेट खोकर 118 रन था.

#TeamIndia are 171/4 after 36 – West Indies have pulled things back nicely in the last few overs.



These two are at the crease #WIvIND | #MenInMaroon | #CWC19 pic.twitter.com/xqcKSNgwjm — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 27, 2019

25 ओवर के बाद जल्‍दी-जल्‍दी दो विकेट गिरने से टीम इंडिया की परेशानी बढ़ गई. कोहली का 52वां अर्धशतक 55 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ. लगातार चौथे नंबर पर उतारे जा रहे विजय शंकर (14) ने भी निराश किया और वे रोच की गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमा बैठे. टीम इंडिया इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि केदार जाधव (7) भी इसी अंदाज में आउट हो गए. केमार रोच का यह तीसरा विकेट रहा. एमएस धोनी अब क्रीज पर थे. भारत के 150 रन 30.4 ओवर में पूरे हुए. इस समय समस्‍या यह थी कि 25 ओवर के बाद टीम इंडिया की रन गति बढ़ने के बजाय नीचे आ रही थी और धोनी स्‍ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे थे. 34वें ओवर में उन्‍हें जीवनदान मिला जब फेबियन एलेन की गेंद पर होप स्‍टंपिंग मिस कर बैठे. रनगति गिरने के दबाव के कारण आखिरकार कोहली (72 रन, 82 गेंद, आठ चौके) को विकेट गंवाना पड़ा.

40 ओवर के बाद स्‍कोर 186 रन तक ही पहुंच पाया था. 42 ओवर में स्‍कोर 200 रन तक पहुंच गया. 44वां ओवर भारत के लिए अच्‍छा रहा, इसमें 10 रन आए. आखिरी ओवर में जरूरत जबर्दस्‍त 'धूमधड़ाके' की थी.भारतीय टीम के अगले दो विकेट हार्दिक पंड्या (46 रन, 38 गेंद, पांच चौके) और मोहम्‍मद शमी (0) के रूप में गिरे. अपनी पारी की शुरुआत में धीमी बैटिंग करके झुंझलाहट पैदा करने वाले धोनी ने आखिरी के ओवरों में गेयर बदला. वे 61 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 56 रन बनाकर नाबाद रहे. ओशेन थॉमस की ओर से किए गए आखिरी ओवर में उन्‍होंने दो छक्‍कों सहित 16 रन बनाए. इससे पहले उनका अर्धशतक 59 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. वेस्‍टइंडीज के केमार रोच ने तीन और शेल्‍डर काटरेल व जेसन होल्‍डर ने दो-दो विकेट लिए.

Fifties for Kohli and Dhoni, and a quick 38-ball 46 from Pandya take India to 268/7, while Roach and Holder star with the ball.



Can West Indies chase this down?



Download the #CWC19 app for highlights

APPLE https://t.co/VpYh7SIMyP

ANDROID https://t.co/cVREQ16w2N pic.twitter.com/MCCmYipF76 — ICC (@ICC) June 27, 2019

विकेट पतन: 29-1 (रोहित, 5.6), 98-2 (राहुल, 20.4), 126-3 (विजय शंकर, 26.1), 140-4 (जाधव, 28.5), 250-6 (पंड्या, 48.2), 252-7 (शमी, 48.5)

धीमी बैटिंग के लिए आलोचना झेल रहे धोनी के बचाव में उतरे सौरव गांगुली, कही यह बात..

वेस्‍टइंडीज टीम ने दो बदलाव करते हुए ईविन लुईस की जगह सुनील अंबरीस और एश्‍ले नर्स की जगह फेबियन एलेन को प्‍लेइंग इलेवन में जगह दी है. दूसरी ओर, भारत ने वहीं टीम उतारी है जो पिछले मैच में अफगानिस्‍तान के खिलाफ खेली थी.

World Cup 2019: हार के बाद भी स्टोक्स को उम्मीद, वर्ल्ड कप जीतेगा इंग्लैंड

दोनों टीमें इस प्रकार रहीं...

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्‍तान), विजय शंकर, केदार जाधव, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, युज़वेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह.

वेस्टइंडीज; क्रिस गेल, सुनील अंबरीस, शाइ होप, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर (कप्‍तान), कार्लोस ब्रेथवेट, फैबियन एलन, केमार रोच, शेल्डन कॉटरेल, ओशेन थॉमस.

वीडियो: मो. शमी की हैट्रिक, भारत ने अफगानिस्‍तान को हराया