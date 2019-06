West Indies Vs Bangladesh: बांग्लादेश ने विंडीज को 7 विकेट से पीटा, शाकिब का नाबाद शतक

टांटन:

इंग्लैंड में खेले जा रहे वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में टांटन में सोमवार को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश (West Indies vs Bangladesh) ने विंडीज को सात विकेट से हराकर सभी को हैरान कर दिया. विंडीज (West Indies vs Bangladesh) से मिले 322 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेशी ओपनरों तमीम इकबाल और सौम्य सरकार ने अपनी टीम को तेज शुरुआत दी, लेकिन इसके बाद एकदम से ही नौ गेंदों के भीतर तमीम इकबाल और मुश्फिकुर रहीम के आउट होने से बांग्लादेश बैकफुट पर आता दिखाई पड़ा.

Shakib Al Hasan. Take a bow.



Liton Das. Take a bow.



Bangladesh win by seven wickets! #RiseOfTheTigers#WIvBAN | #CWC19 pic.twitter.com/H5Q5EcUZKe — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 17, 2019

लेकिन यहां से इसके बाद पूर्व कप्तान शाकिब-अल-हसन (नाबाद 124 रन, 99 गेंद, 14 चौके) ने लिटन दास (नाबाद 94 रन, 69 गेंद, 8 चौके, 4 छक्के) के साथ मिलकर विंडीज बल्लेबाजों को विकेटों के लिए तरसाकर रख दिया. इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 189 रन की साझेदारी कर बांग्लादेश की जीत को पूरी तरह से एकतरफा बना दिया. और बांग्लादेश ने पहली पारी पर बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ रहे 322 के लक्ष्य को 41.3 ओवरों में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. शाकिब-अल-हसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया. यह विश्व कप में किसी भी टीम द्वारा रनों का पीछा करते हुए हासिल की गई दूसरी सबसे बड़ी जीत रही.

Bangladesh are now batting against the West Indies in Taunton, chasing 322 to win. #WIvBAN #CWC19 https://t.co/RD2jIeHAVY — Twitter Moments UK & Ireland (@UKMoments) June 17, 2019

शाकिब ने किया यह 'बड़ा कारनामा'

शाकिब ने शुरू से एक छोर पकड़े रखा और बेहतरीन नाबाद 124 (99 गेंदें, 16 चौके) रनों की पारी खेल अपनी टीम को इस विश्व कप में दूसरी जीत दिलाई. शाकिब को दूसरे छोर पर साथ की जरूरत थी जो उन्हें लिट्टन दास से मिला. दास ने नाबाद 96 (69 गेंदें, आठ चौके, चार छक्के) रनों की पारी खेली और शाकिब के साथ चौथे विकेट के लिए 189 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। शाकिब ने गेंद से भी योगदान दिया और दो सफलताएं हासिल की और इसलिए मैन ऑफ द मैच चुने गए. शाकिब ने इस मैच में अपने वनडे करियर के छह हजार रन भी पूरे कर लिए. वह अपने देश के लिए यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। यह उनका इस विश्व कप में दूसरा शतक भी है. इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सैंकड़ा जमाया था.

विकेट पतन: 52-1 (सरकार, 8.2), 121-2 (तमीम, 17.3), 133-3 (मुश्फिकुर, 18.6)

इससे पहले विंडीज ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 322 रन का मजबूत लक्ष्य रखा. विंडीज इस मजबूत स्कोर तक पहुंचने में तब कामयाब रही, जब उसके आतिशी बल्लेबाज क्रिस गेल और आंद्रे रसेल खाता तक नहीं खोल सके. बांग्लादेश से पहले बैटिंग का न्योता पाकर विंडीज की शुरुआत खराब रही थी, जब गेल चौथे ओवर में ही पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर शाई होप (96 रन, 121 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का) ने इविन लुईस (70 रन, 67 गेंद, 6 चौके, 2 छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 116 रन जोड़कर शुरुआती बड़े झटके से अपनी टीम को उबार दिया. शाई होप दुर्भाग्यशाली रहे कि वह सिर्फ चार रन से शतक से चूक गए, लेकिन विंडीज को इसी दौरान लेफ्टी हेटमायर (50 रन, 26 गेंद, 4 चौके, 3 छक्के) ने आतिशी पारी से अच्छा सहारा दिया, तो कप्तान जेसन होल्डर (33 रन, 15 गेंद, 4 चौके, 2 छक्के) ने भी बाद में अच्छे हाथ दिखाए. इसके विंडीज टीम कोटे के 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 321 रन तक पहुंचने में कामयाब रही. बांग्लादेश की तरफ से मुस्ताफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफउद्दीन ने तीन-तीन विकेट लिए

दिग्गज नहीं खोल सके खाता भी!

यह चौंकाने वाली बात रही कि इस मुकाबले में आतिशी क्रिस गेल और आईपीएल के शूरवीर साबित हुए आंद्रे रसेल खाता तक नहीं खोल सके. एक पिछले मैच में भी ऐसा हुआ, जब ये दोनों सस्ते में निपट गए. जरा सोचिए अगर इनमें से कोई एक या दोनों साथ-साथ चलते, तो विंडीज का स्कोर कितना ज्यादा होता. लेकिन इन दोनों की नाकामी की कीमत विंडीज को चुकानी पड़ी. और यह इससे साबित होता है कि बांग्लादेश ने करीब नौ ओवर बाकी रहते ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. मतलब विंडीज का 321 के स्कोर को भी बांग्लादेश ने कहीं छोटा साबित कर दिया.

विकेट पतन: 6-1 (गेल, 3.2), 122-2 (लुईस, 24.3), 153-3 (पूरन, 32.2), 242-4 (हेटमायर, 39.3), 243-5 (रसेल, 39.6), 282-6 (होल्डर, 43.4), 297-7 (होप, 46.5), 321-8 (ब्रावो, 49.6)

श्रीलंका के खिलाफ बांग्लोदश का पिछला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. इस मैच के लिए लिटन दास को मोहम्मद मिथुन के स्थान पर टीम में जगह मिली थी और उन्होंने इसे दोनों हाथों से भुनाते हुए एक यादगार और मैच जिताऊ पारी खेली. वेस्टइंडीज ने इलेवन में एक बदलाव किया. कार्लोस ब्रैथवेट के स्थान पर डैरेन ब्रावो को शामिल किया गया. दोनों देशों की इलेवन इस प्रकार रही:



वेस्टइंडीज : क्रिस गेल, इविन लुइस , शिमरोन हेटमायेर, निकोलस पूरन, डारेन ब्रावो, शाई होप (विकेटकीपर), जेसन होल्डर (कप्तान), आंद्रे रसेल, ओशाने थॉमस, शेनन गैब्रिएल, शेल्टन कॉटरेल

बांग्लादेश : तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), लिटन दास, महमुदुल्लाह, मोहम्मद सैफुद्दीन, मोसद्दक हुसैन, शाकिब अल हसन, मेहेदी हसन, मशरफे मुर्तजा (कप्तान), मुस्ताफिजुर