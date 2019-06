World Cup 2019: जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन यॉर्कर के आगे शाकिब अल हसन ने किया समर्पण, VIDEO

कार्डिफ:

लसिथ मलिंगा ने मार्कस स्‍टोइनिस को सिखाए बॉलिंग के गुर तो लोगों ने यूं की तारीफ, VIDEO

बुमराह (Jasprit Bumrah) की यह यॉर्कर इतनी जबर्दस्‍त थी कि बाएं हाथ के हरफनमौला शाकिब (Shakib Al Hasan) असहाय नजर आए. बुमराह की इस शानदार यॉर्कर का वीडियो Cricket World Cup के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है. आप भी नजर डालिए, जसप्रीत (Jasprit Bumrah) की उस गेंद पर जिसने शाकिब अल हसन को निरुत्तर कर दिया.

जैफ थॉमसन ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ, बोले-उसकी गेंदों को समझना मुश्किल...

What a delivery this was



Jasprit Bumrah bowling Shakib Al Hasan with the perfect yorker first ball!



WATCH https://t.co/Uq6c7a2odF — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 28, 2019

सोशल मीडिया पर क्रिकेटप्रेमियों ने बुमराह (Jasprit Bumrah) की इस यॉर्कर की जमकर सराहना की. कुछ लोग तो यह कहने से भी नहीं चूके कि यॉर्कर फेंकने के मामले में बूम-बूम बुमराह सर्वश्रेष्‍ठ हैं. नजर डालते हुए कुछ खास ट्वीट्स पर..

No doubt..the best — Muskan Aggarwal (@muskan401) May 28, 2019

Everyone Is Not @Jaspritbumrah93 So Don't Make Batsman Friendly Pitches @ICC Why You Ruined ODIs Cricket To Make Pitches Like 350,400 Why Not 250,300 Want These Kind of Pitches Want Good Fight Between Bat and Bowl Not Always Batsman Wins Do Something For Bowlers — Romu Don (@RomeshRomu) May 28, 2019

It's only possible by jasprit bumrah...... — SASIKUMAR REDDY (@SASIKUM25240919) May 28, 2019

I think bumrah bowled 2 best Yorkers for left handers in Warm matches. Left handers watch out for the Yorker in WC 2019. — Sriharsha M (@MettupalliHarry) May 28, 2019

Feels sorry for Shakib...

It was not his day... — Krishnakumar (@Krishnakumar799) May 29, 2019

बांग्‍लादेश के खिलाफ (India vs Bangladesh) इस प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया ने 95 रन से जीत हासिल की. पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने केएल राहुल (KL Rahul) और पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी (MS Dhoni) के शतक की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 359 रन बनाए. जवाब में खेलते हुए बांग्‍लादेश की टीम 49.3 ओवर में 264 रन पर ढेर हो गई. भारत के लिए कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि बुमराह (Jasprit Bumrah) को दो विकेट मिले. वर्ल्‍डकप शुरू होने के पहले कुलदीप यादव के फॉर्म को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था लेकिन इस चाइनामैन बॉलर ने तीन विकेट लेकर साबित कर दिया कि उनकी धार अभी भी बरकरार है.

वीडियो: विराट कोहली बोले, यह वर्ल्‍डकप हमारे लिए चुनौतीपूर्ण