इस वजह से मोहम्मद आमिर की हुई पाकिस्तान वर्ल्डकप टीम में वापसी, आसिफ अली भी शामिल

Asif Ali, Mohammad Amir to be included in Pakistan's World Cup squad.. @iamamirofficial really happy to see You in 15 men troop pic.twitter.com/LiuWbf07S1

वहीं आसिफ अली इंग्लैंड दौरे में खेली जा रही सीरीज में पाक टीम का हिस्सा हैं. आसिफ अली ने इंग्लैंड के खिलाफ दो वनडे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया. जहां दूसरे वनडे में उन्होंने 36 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली, तो वहीं तीसरे वनडे में आसिफ ने अर्द्धशतक जड़ा. इस पचासे ने सेलेक्टरों को खासा प्रभावित किया. हालांकि, इन दिनों चिकेनपॉक्स से पीड़ित चल रहे आमिर को आखिरी दो वनडे मुकाबले में गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन का फायदा मिला.

Pakistani fast bowler Mohammad Amir didn't fully get rid of chicken pox He will be having a check up tomorrow in London, after that decision will be taken for his rejoining the team. Mohammad Amir ain't likely to play the 4th ODI against England. #PAKvENG pic.twitter.com/lGdkBYv8Xc