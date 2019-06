World Cup-2019 के लिए रवाना हुई विराट कोहली ब्रिगेड, देखें खास PHOTOS

विजय शंकर बोले, पंड्या से प्रतिस्‍पर्धा नहीं, हम दोनों टीम के लिए मैच जीतना चाहते हैं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)ने इंग्‍लैंड रवाना होने से पहले प्‍लेयर्स का फोटो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. फोटो का कैप्‍शन दिया या है-Jet set to go. बीसीसीआई की ओर से जारी किए गए फोटो में टीम के ज्‍यादातर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. उपकप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma)ने भी एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें वे कुलदीप यादव और केदार जाधव के साथ है. हरफनमौला हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya), युजवेंद्र चहल (Jasprit bumrah)और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ( Yuzvendra Chahal)ने भी टीम के रवाना होने के पहले ट्वीट किए हैं. बुमराह की ओर से ट्वीट किए गए फोटोग्राफ में उनके साथ कुलदीप यादव, शिखर धवन और केएल राहुल भी हैं.

On the go England, we're coming #cwc19 pic.twitter.com/2oHiOUl5nu

All geared up for the #CWC19.



Off we go pic.twitter.com/HksXo2YNqE