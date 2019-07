Sri Lanka vs West Indies: श्रीलंका ने दर्ज की विंडीज पर 23 रन से जीत, अविष्का फर्नांडो बने मैन ऑफ द मैच

चेस्टर ली स्ट्रीट:

लेकिन यहां से 23 साल के निकोलस पूरन और फैबियन एलेन ने सातवें विकेट के लिए 92 रन की तेज साझेदारी करते विंडीज को एक बार फिर से मुकाबले में ला दिया. जब लग रहा था कि यह जोड़ी वेस्टइंडीज को जीत दिला सकती है, तभी 45वें ओवर में पूरन की एक कॉल पर फैबियान रन आउट हो गए. और जब कुछ देर बाद शतकवीर पूरन निकोलस भी आउट हो गए, तो यह साफ हो गया कि यहां से जीत सिर्फ श्रीलंका के पाले में ही होगी और कुछ देर में ही श्रीलंका ने मैच अपनी झोली में डाल लिया.

विंडीज ने कोटे के 50 ओवरों में 9 विकेट पर 315 रन बनाए. और वह जीत से 24 रन दूर रह गई. आखिरी ओवरों में हमेशा की तरह अनुभवी लसिथ मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी की. मलिंगा ने तीन विकेट लिए, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने युवा अविष्का फर्नांडो, जिन्होंने अपने करियर के नौवें मैच में शतकीय पारी खेल कर श्रीलंका को 338 का स्कोर दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

First #CWC19 century by a Sri Lankan

Youngest Sri Lankan to hit a World Cup



Unsurprisingly, Avishka Fernando is the Player of the Match for #SLvWI #LionsRoar pic.twitter.com/pBU5dTcCGd — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019

पहला पावर-प्ले (1 से 30 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: पावर का शुरू में ही निकल गया दम!

जब पीछा करने के लिए सामने लक्ष्य 339 जैसा हो, तो यह जरूरी है कि शुरुआती दस ओवरों में सामने वाली टीम के गेंदबाजों का अच्छा खासा बैंड बजाया जाए, लेकिन यहां तो विंडीज का खुद उल्टा ही बैंड बज गया! शुरुआत तीसरे ही की दूसरी ही गेंद पर हो गई. मलिंगा ने कंधे का जोर लगाया, जो जोर सुनील अंब्रीस ने कंधों से पुल करने के लिए लगाया, पर गेंद से मिलन नहीं हो पाया बल्ले का. गेंद ने ऊपरी किनारे को चूमा और विकेट के पीछे दस्तानों में चली गई. इसके बाद शाई होप से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी होप भी मलिंगा ने पांचवें ओर की आखिरी गेंद पर खत्म कर दी. इसी के साथ ही विंडीज ने दो विकेट पांच ओवर खत्म होते-होते गंवा दिए. बस फिर क्या था!! इसके बाद दो गेल ने जानते-बूझते बल्ले पर ब्रेक लगा दिया, तो हेटमायर ने भी खामोशी ही ओढ़नी बेहतर समझी. और दस ओवर खत्म होने के बाद विंडीज का स्कोर रहा 2 विकेट पर 37 रन. जितने बनाने की जरूरत थी, उससे मीलों पीछे रह गया विंडीज पहले पावर-प्ले में.

विकेट पतन: 12-1 (सुनील, 2.2), 22-2 (होप, 4.56), 71-3 (गेल, 15.2), 84-4 (हेटमायर, 17.5), 145-5 (होल्डर 28.2), 199-6 (ब्रैथवेट, 34.3), 292-7 (फैबियान, 44.1), 308-8 (पूरन, 47.1), 311-9 (थॉमस, 48.3)

Take a bow, Nicholas Pooran!



The youngster needed just 93 balls to notch up his #SLvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/ud2neFrICD — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019

शुरुआती सेशन में बल्लेबाजी का न्योता दिए जाने के बाद श्रीलंका ने विंडीज के सामने जीतने के लिए 339 रनों का विशाल लक्ष्य सामने रखा. श्रीलंका को इस मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में योगदान रहा 21 साल के और सिर्फ 8 वनडे मैचों का अनुभव रखने वाले युवा अविष्का फर्नांडो (104 रन, 103 गेंद, 9 चौके, 2 छक्के) की बेहतरीन शतकीय पारी का. उनके अलावा ओपनर कुसल परेरा (64 रन, 51 गेंद, 8 चौके) ने भी अच्छा अर्द्धशतक जड़ा, तो निचले क्रम में लाहिरू थिरिमाने (नाबाद 45 रन, 33 गेंद, 4 चौके) ने भी उपयोगी पारी खेली. और इस समग्र प्रयास से श्रीलंका कोटे के 50 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 338 रनों तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो विंडीज के लिए खासा बड़ा भी साबित हो सकता है. विंडीज के लिए कप्तान जेसन होल्डर ने 2 विकेट लिए.

INNINGS BREAK: A splendid century from Avishka Fernando guides Sri Lanka to 338/6 against West Indies in Durham



Can the #MenInMaroon chase this down? #SLvWI | #CWC19 pic.twitter.com/ybmr5rSxv8 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019

Solid Powerplay for Sri Lanka #DimuthKarunaratne (20) and Kusal Perera (26) have settled well into the game, taking ???????? to 49/0 in 10 overs. #SLvWI | #LionsRoar pic.twitter.com/QbsmwQN3r5 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019

पहला पावर-प्ले (1 से 30 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: लंकाई ओपनरों ने की सतर्क शुरुआत

जारी वर्ल्ड कप में जीत के अलावा अगर-मगर की उम्मीदों पर टिकी श्रीलंका को ओपनरों कप्तान करुणारत्ने और कुसल परेरा ने पहले पावर-प्ले मतलब शुरुआती दस ओवरों में सतर्क और सुरक्षात्मक रवैया अपनाया. हालांकि, गेंद बल्ले पर कुछ धीमा आ रही थी और स्ट्रोक केलना मुश्किल हो रहा था. वहीं विंडीज बॉलर भी थोड़ा दिशा से भटके-भटके से नजर आए, लेकिन जब गेंद करुणारत्ने और परेरा को अपने एरिया में मिली, तो इन्होंने इसे बाउंड्री के पार पहुंचाने में गुरेज नहीं किया. करुणारत्ने ने कोटरेल के तीसरे ओवर में दो चौके जड़े, तो परेरा ने शैनन गैब्रियल के फेंके सातवें ओवर में ठीक यही काम किया. पर कुल मिलाकर इन दोनों ही ओपनरों का रवैया सतर्कता भरा ज्यादा रहा, तो कभी ये दोनों जोखिम में भी नहीं दिखाई पड़े. और चेस्टर-ली-स्ट्रीक के मैदान की इस आसान पिच पर दोनों लंकाई ओपनरों ने पहला पावर प्ले खत्म होने के बाद अपनी टीम का स्कोर बिना किस नुकसान के 49 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन इस पिच पर रन शुरुआती दस ओवरों में ज्यादा होना चाहिए थे.

Sri Lanka v West Indies

10:30 BST

Durham

#SLvWI#LionsRoar or #MenInMaroon – Who will come out on the top in #CWC19 today? pic.twitter.com/9B0zWXFbZW — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 1, 2019

विकेट पतन: 93-1 (करुणारत्ने, 15.2), 104-2 (परेरा, 18.1), 189-3 (मेंडिस, 31.5), 247-4 (फर्नांडो, 39.1), 314-5 (फर्नांडो, 47.2), 327-6 (उदाना, 48.6)

इससे पहले विंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. चलिए दोनों टीमों की फाइनल इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए, जो इस मुकाबले में खेलीं:-

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, लाहिरू थारिमाने, धनंजय डि सिल्वा, इसुरु उदाना, जेफ्री वंदारसे, कसुन राजिथा और लसिथ मलिंगा

वेस्टइंडीज: जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, सुनील अंब्रीस, शाई होप, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटनायर, कार्लोस ब्रैथवेट, फैबियान एलेन, शेल्डन कोटरेल, ओशाने थॉमस और शेनन गैब्रियल