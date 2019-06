Sri Lanka vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका 9 विकेट से जीता, फैफ डु प्लेसिस के नाबाद 96 रन

चेस्टर ली स्ट्रीट:

South Africa win!



पहला पावर-प्ले (1 से 30 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: खराब शुरुआत

कोई बड़ा दबाव नहीं था, खोने के लिए कुछ नहीं था, तो ऐसे में मिले 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हाशिम अमला और इन-फॉर्म क्विंटन डि कॉक ने शुरुआत से ही स्ट्रोक खेलने में कोई कोताही नहीं बरती. मलिंगा के पहले ही ओवर में अमला ने दो चौके लगाए, तो तीसरे ओवर में फिर से डिकॉक और अमला ने मलिंगा को फिर से एक-एक बार निशाना बनाया. और जब चौथा ओवर लेकर धनंजय आए, तो इस बार दो बार बाउंड्री लगाने का काम डि कॉक ने किया. लेकिन अगले ही ओवर में मलिंगा डि कॉक की गिल्लियां बिखेर दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बिगाड़ दी. इसके बाद अमला और कप्तान फैफ के तेवर कुछ धीमे पड़ गए. पावर-प्ले के आखिरी ओवर में जरूर दो चौके आए और दक्षिण अफ्रीका यहां तक 1 विकेट पर 55 रन बनाने में कामयाब रहा.

विकेट पतन: 31-1 (डि कॉक, 4.5)

इससे पहले श्रीलंका की बल्‍लेबाजी अब तक वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019)में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (Sri Lanka vs South Africa) शुक्रवार को अहम मुकाबले में बल्‍लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और 49.3 ओवर में श्रीलंकाई टीम महज 203 रन बनाकर ढेर हो गई. रिवरसाइड ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका के कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसिस ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया. कगिसो रबाडा ने टीम को आदर्श शुरुआत देते हुए दिमुथ करुणारत्‍ने (20) को पारी की पहली ही गेंद पर आउट कर दिया.

इसके बाद भी श्रीलंकाई टीम लगातार विकेट गंवाती रही. हालत यह रही कि स्‍कोर 135 रन तक पहुंचते-पहुंचते टीम ने छह विकेट खो दिए थे. श्रीलंका के लिए मुश्किल यह रही कि उसके ज्‍यादातर बल्‍लेबाजों ने सेट होने के बाद विकेट गंवाए.कुसल परेरा और अविष्‍का फर्नांडो 30-30 रन के साथ टॉप स्‍कोरर रहे. दक्षिण अफ्रीका के लिए ड्वेन प्रिटोरियस और क्रिस मॉरिस ने तीन विकेट लिए.

श्रीलंकाई पारी: लगातार गिरते रहे विकेट

पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका टीम की निराशाजनक शुरुआत हुई और पारी की पहली ही गेंद पर कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने (0)को कगिसो रबाडा ने चलता कर दिया. कैच दूसरी स्लिप पर फाफ डु प्‍लेसिस ने लपका. कुसल परेरा का साथ देने पहले क्रम पर अविष्‍का फर्नांडो बैटिंग के लिए आए.पहला विकेट सस्‍ते में गिरने के बाद भी परेरा और फर्नांडो ने रनगति को नीचे नहीं गिरने दिया. अविष्‍का ने पारी के पांचवें ओवर में रबाडा के खिलाफ हाथ खोलते हुए दो चौके जड़े. श्रीलंका के 50 रन 7.5 ओवर में पूरे हुए.श्रीलंका के 50 रन 7.5 ओवर में पूरे हुए. इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच की ही तरह तेज बैटिंग कर रहे अविष्‍का फर्नांडो (30) के रूप में श्रीलंका ने दूसरा विकेट गंवाया. उन्‍हें प्रिटोरियस ने डु प्‍लेसिस से कैच कराया. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद स्‍कोर 67 रन तक पहुंच चुका था.

दो विकेट गिरने के बाद भी टीम अच्‍छे औसत से रन बना रही थी. अविष्‍का फर्नांडो की तरह ओपनर कुसल परेरा (30) ने भी सेट होने के बाद विकेट गंवाया. उनका विकेट भी तेज गेंदबाज प्रिटोरियस के खाते में गया. क्रीज पर अब कुसल मेंडिस और अनुभवी एंजेलो मैथ्‍यूज की जोड़ी पर श्रीलंका का स्‍कोर आगे बढ़ाने का दारोमदार था. श्रीलंका टीम के 100 रन 21.1 ओवर में पूरे हुए. हालांकि इसी स्‍कोर पर टीम को एंजेलो मैथ्‍यूज (11) का विकेट गंवाना पड़ा जिन्‍हें क्रिस मॉरिस ने बोल्‍ड किया. 25 ओवर के बाद श्रीलंका का स्‍कोर 4 विकेट खोकर 106 रन है. श्रीलंका के साथ दिक्‍कत यह थी कि शुरुआती 25 ओवरों में करुणारत्‍ने को छोड़कर उसके सभी बल्‍लेबाजों ने विकेट पर सेट होने के बाद विकेट गंवाए.

27वें ओवर में बारी कुसल मेंडिस (23) की बारी थी. शॉर्ट गेंद पर अपर कट लगाने की कोशिश में उनका कैच क्रिस मॉरिस ने डाइव लगाते हुए लपका. 28 ओवर के अंदर ही पांच विकेट गिरने से यह खतरा मंडराने लगा था कि श्रीलंका टीम कहीं 50 ओवर के पहले ही आउट न हो जाए. विकेट गंवाने का असर टीम के रन औसत पर भी पड़ा था और शुरुआत 10 ओवर में 6.7 के औसत से रन बनाने वाली टीम का औसत गिरकर चार रन के आसपास आ गया था.श्रीलंका के विकेट नियमित अंतराल में गिर रहे थे. छठा विकेट धनंजय डिसिल्‍वा के रूप में गिरा जिन्‍हें पार्टटाइम स्पिनर जेपी डुमिनी ने बोल्‍ड किया.श्रीलंका के 150 रन 38.3 ओवर में पूरे हुए. इस लिहाज से 21.1 ओवर में 100 रन पूरे करने वाली श्रीलंकाई टीम ने अगले 50 रन बनाने में 17.2 ओवर लगा दिए. 40 ओवर के बाद श्रीलंका के खाते में महज 163 रन थे और सात विकेट गिर चुके थे. 200 रन के पहले श्रीलंका को आठवां झटका थिसारा परेरा (21) के रूप में लगा. उन्‍हें फेलुकवायो ने कगिसो रबाडा से कैच कराया. टीम का नौवां विकेट इसुरु उडाना (17)और लसिथ मलिंगा (4) के रूप में गिरा. 49.2 ओवर में टीम के 200 रन पूरे होने के बाद अगली ही गेंद पर लसिथ मलिंगा के आउट होने के साथ श्रीलंका पारी का खात्‍मा हो गया.

विकेट पतन: 0-1 (करुणारत्‍ने, 0.1), 67-2 (फर्नांडो, 9.5), 72-3 (कुसल परेरा, 11.3), 100-4 (एंजेलो मैथ्‍यूज, 21.5), 111-5 (कुसल मेंडिस, 27.1), 135-6 (धनंजय डिसिल्‍वा, 36.1), 163-7 (जीवन मेंडिस, 39.5), 184-8 (थिसारा परेरा 45.3), 197-9 (उडाना, 48.3), 203-10 (मलिंगा, 49.3)

दोनों टीमें इस प्रकार रहीं..

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्‍ने (कप्‍तान), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डिसिल्वा, जीवन मेंडिस, थिसारा परेरा, इसुरू उदाना, सुरंगा लकमल और लसिथ मलिंगा.

दक्षिण अफ्रीका: हाशिम आमला, क्विंटन डिकॉक, फाफ डु प्‍लेसिस (कप्‍तान), एडेन मार्कराम, रैसी वान डेर दुसान, जेपी डुमिनी, क्रिस मॉरिस, एन्डिले फेलुकवायो, डी.प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा और इमरान ताहिर

