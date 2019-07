India vs Sri Lanka: रोहित शर्मा और केएल राहुल के तूफान के आगे श्रीलंका तहस-नहस, टीम इंडिया 7 विकेट से जीती

लीड्स:

लीड्स मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका टीम ने जब एंजेलो मैथ्‍यूज (113 रन) के शतक की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 264 रनों का स्‍कोर बनाया तो ऐसा लगा था कि लक्ष्‍य को हासिल करने में भारतीय टीम को काफी मशक्‍कत करनी होगी लेकिन रोहित-राहुल (KL Rahul) की जोड़ी ने शुरुआत से ही हमला बोलते हुए मैच को एकतरफा बना डाला. दोनों बल्‍लेबाजों पहले विकेट के लिए 189 रन की साझेदारी की. इन दोनों के आउट होने के बाद टीम इंडिया ने तीसरा विकेट ऋषभ पंत (4) के रूप में गंवाया. कप्‍तान विराट कोहली ने 34 और हार्दिक पंड्या ने 7 रन पर नाबाद रहते हुए टीम को 43.3 ओवर में जीत तक पहुंचा दिया.

India win by seven wickets and for the time being go top of the standings!



Will Australia overtake them?#SLvIND | #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/Y0AykFJnwV — ICC (@ICC) July 6, 2019

भारतीय पारी: रोहित और राहुल ने श्रीलंकाई बॉलर्स की ली जमकर खबर

श्रीलंका के 264 रन के जवाब में भारतीय पारी की शुरुआत केएल राहुल और रोहित शर्मा ने आक्रामक अंदाज में की. लसिथ मलिंगा के पहले ओवर में 'खामोशी' के बाद दूसरे ओवर में कासुर रजिथा को रोहित और राहुल ने एक-एक चौका लगाया. तीसरे ओवर में राहुल ने मलिंगा को दो और रोहित ने एक चौका लगाकर स्‍कोरबोर्ड को रफ्तार दी.ओवर में 13 रन बने.पांचवें ओवर में रोहित ने मलिंगा को दो चौके जड़ते हुए स्‍कोर 39 रन तक पहुंचा दिया. मलिंगा के तीन ओवर में ही 26 रन बन चुके थे. रोहित अब तक पूरे रंग में आ चुके थे. पारी के छठे ओवर में उन्‍होंने रजिथा को दो चौके लगा दिए. चौकों के जरिये भारत का स्‍कोर तेजी से छलांग लगा रहा था. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर बिना विकेट खोए 59 रन था.इसके बाद भारतीय रनगति में कुछ गिरावट आई, 11 से 16 ओवर के बीच दोनों बल्‍लेबाज 24 रन ही बना पाए. पांच-छह ओवर खामोशी अख्तियार करने के बाद रोहित ने फिर 'टॉप गियर' पकड़ा और 17वें ओवर में धनंजय डिसिल्‍वा को छक्‍का जड़कर अर्धशतक पूरा किया. वे 48 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्‍के की मदद से 50 रन तक पहुंचे. अर्धशतक पूरा करने के बाद भी रोहित ने ओवर में एक और छक्‍का लगाया. आज की पारी के दौरान हिटमैन ने वर्ल्‍डकप 2019 में 600 रन का आंकड़ा भी पार किया.जल्‍द ही उन्‍होंने इस वर्ल्‍डकप में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में शाकिब अल हसन (606) रन को भी पीछे छोड़ दिया.दोनों ओपनरों के बीच शतकीय साझेदारी 109 गेंदों पर पूरी हुई. रोहित के बिंदास स्‍ट्रोक देखकर राहुल भी जोश में आ गए. उन्‍होंने 23वें ओवर में धनंजय डिसिल्‍वा को चौका जड़कर वनडे में अपना पांचवां अर्धशतक (67 बॉल, पांच चौके) पूरा किया. अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्‍होंने इस ओवर में छक्‍का और चौका भी लगाया. भारतीय ओपनरों के आगे श्रीलंका बॉलर असहाय नजर आ रहे थे.25 ओवर के बाद स्‍कोर 152 रन तक पहुंच गया था.

26वें ओवर में रोहित के 'रडार' पर उडाना थे. ओवर में दो चौके जड़कर वे वर्ल्‍डकप 2019 में अपने पांचवें शतक के करीब पहुंच गए थे. हर ओवर के साथ भारत का स्‍कोर 'छलांग' लगा रहा था और श्रीलंका खिलाड़ि‍यों के चेहरे पर निराशा बढ़ती जा रही थी. रन रेट साढ़े रन प्रति ओवर के करीब पहुंच चुका था और भारत की जीत औपचारिकता ही बनती जा रही थी.29वें ओवर में रोहित ने रजिथा को चौका जड़कर वर्ल्‍डकप 2019 में अपना पांचवां शतक पूरा किया. उन्‍होंने इसके साथ ही एक वर्ल्‍डकप में चार शतक लगाने के लिए श्रीलंका के ही कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. रोहित का वनडे में यह 27वां शतक रहा, इस पारी के दौरान वे बांग्‍लादेश के शाकिब अल हसन को पीछे छोड़कर इस वर्ल्‍डकप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज भी बने. हालांकि शतक पूरा करने के बाद रोहित (103 रन, 94 गेंद, 14 चौके और दो छक्‍के)ज्‍यादा देर नहीं टिके और 31वें ओवर में रजिथा की गेंद पर एंजेलो मैथ्‍यूज को कैच थमा बैठे.रोहित की जगह विराट कोहली मैदान पर आए. टीम इंडिया 32.5 ओवर में 200 रन तक पहुंच गई. हर बनते रन के साथ वह श्रीलंका के स्‍कोर के करीब पहुंचती जा रही थी.राहुल ने अपना दूसरा वनडे शतक 109 गेंदों पर नौ चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. चोटिल शिखर धवन के स्‍थान पर ओपनर के रूप में उतारे गए राहुल के लिए आज की बेदाग पारी काफी सुकून देने वाली रही. वर्ल्‍डकप के इतिहास में यह तीसरा मौका रहा जब किसी टीम के दोनों ओपनरों ने एक ही मैच में शतकीय पारी खेली. इससे पहले श्रीलंका के उपुल थरंगा और तिलकरत्‍ने दो बार (2011 में इंग्‍लैंड और जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ)ऐसा कर चुके हैं.राहुल आखिरकार 111 रन बनाने के बाद मलिंगा की गेंद पर आउट हुए. लक्ष्‍य तक पहुंचने के पहले टीम इंडिया का तीसरा विकेट ऋषभ पंत (4) के रूप में गिरा. श्रीलंका टीम ने रिव्‍यू लेकर यह फैसला अपने पक्ष में कराया. विराट कोहली ने 34 और हार्दिक पंड्या ने 7 रन पर नाबाद रहकर टीम को जीत तक पहुंचा दिया. भारतीय टीम ने 39 गेंद शेष रहते मैच में जीत हासिल कर ली. थिसारा परेरा को छोड़कर श्रीलंका के सारे गेंदबाज महंगे रहे. मलिंगा, रजिथा और उडाना ने एक-एक विकेट लिया.

विकेट पतन: 189-1 (रोहित, 30.1), 244-2 (राहुल, 40.6), 253-3 (पंत, 41.6)

The Hitman just can't miss at the moment



Rohit Sharma brings up his fifth at #CWC19 - no batsman has ever made as many at a single World Cup



What a player! pic.twitter.com/apwVq4WW6b — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 6, 2019

श्रीलंका की पारी: मैथ्‍यूज और थिरिमाने ने खेलीं शानदार पारियां

श्रीलंका की पारी की शुरुआत दिमुथ करुणारत्‍ने और कुसल परेरा ने आक्रामक अंदाज में की लेकिन 12 ओवर के पहले ही चार विकेट गंवाकर टीम मुश्किल में फंस गई. पहले ओवर में भुवनेश्‍वर को कुसल परेरा ने एक और तीसरे ओवर में करुणारत्‍ने ने दो चौके लगाए. चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने करुणारत्‍ने (10) की छोटी पारी उन्‍हें विकेटकीपर एमएस धोनी से कैच कराकर खत्‍म कर दी. पांचवें ओवर में भुवनेश्‍वर को भी कुसल परेरा का विकेट मिल सकता था लेकिन कुलदीप यादव ने कैच गिरा दिया. पांच ओवर में स्‍कोर 28 रन था. छठे ओवर में बुमराह की गेंद पर अम्‍पायर ने अविष्‍का फर्नांडो को भी LBW दे दिया था लेकिन रिव्‍यू लेकर वे बचने में सफल रहे.अगली ही गेंद पर फर्नांडो ने चौका लेकर अपना खाता खोला.अपने चौथे और पारी के आठवें ओवर में बुमराह ने दूसरे ओपनर कुसल परेरा (18) को भी आउट कर दिया. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर कैच धोनी ने पकड़ा. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में श्रीलंका का स्‍कोर 52 रन था.श्रीलंका टीम इस मैच में टी20 मोड में नजर आई. ज्‍यादा आक्रामक अंदाज अख्तियार करने के चक्‍कर में उसके विकेट गिर रहे थे. लेग स्पिनर रवींद्र जडेजा ने अपने पहले ही ओवर में कुसल मेंडिस (3) को धोनी से स्‍टंप करा दिया जबकि अगले ओवर में बारी पंड्या की थी, उन्‍होंने श्रीलंका की ओर से टूर्नामेंट में एकमात्र शतक जड़ने वाले अविष्‍का फर्नांडो (20 रन, 21 गेंद, चार चौके) को आउट करके श्रीलंका की हालत और खराब कर दी. क्रीज पर अब लाहिरु थिरिमाने और एंजेलो मैथ्‍यूज की जोड़ी थी.इन दोनों ने श्रीलंका को सहारा देते हुए स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया. टीम के 100 रन 24 ओवर में पूरे हुए. 25 ओवर के बाद स्‍कोर 4 विकेट खोकर 102 रन था.

इन दोनों बल्‍लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी. रन औसत भी धीरे-धीरे बढ़ रहा था. इन दोनों की साझेदारी टीम इंडिया के लिए परेशानी का कारण बन रही है. मैथ्‍यूज का अर्धशतक 76 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से पूरा हुआ. टीम के 150 रन 34.2 ओवर में पूरे हुए.थिरिमाने का अर्धशतक 63 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा हुआ. टीम इंडिया के लिए मुश्किल यह थी कि भुवनेश्‍वर कुमार महंगे साबित हो रहे थे. 37वें ओवर में भुवी ने जडेजा की गेंद पर मैथ्‍यूज का कैच भी छोड़ा. इसका पूरा फायदा लेते हुए मैथ्‍यूज ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्‍का जड़ दिया.इन दोनों बल्‍लेबाजों की शतकीय साझेदारी को (124 रन)आखिरकार 38वें ओवर में कुलदीप यादव ने थिरिमाने (53 रन, 68 गेंद, चार चौके) को रवींद्र जडेजा से कैच कराकर तोड़ा.विकेट पर वक्‍त गुजारने के बाद मैथ्‍यूज खतरनाक होते जा रहे थे. उन्‍होंने 39वें ओवर में जडेजा को छक्‍का और फिर चौका लगाया. ओवर में 11 रन बने. जडेजा ने अपने 10 ओवर के स्‍पैल में 40 रन देकर एक विकेट लिया. श्रीलंका के 200 रन 40 ओवर में पूरे हुए.मैथ्‍यूज का तीसरा वनडे शतक 115 गेंदों पर 9 चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. मैथ्‍यूज और डिसिल्‍वा के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी.मैथ्‍यूज (113) की पारी का अंत आखिरकार बुमराह ने किया. कैच रोहित शर्मा ने लपका. श्रीलंका का सातवां विकेट थिसारा परेरा के रूप में गिरा. परेरा केवल एक र बनाकर भुवनेश्‍वर की गेंद पर हार्दिक के हाथों कैच हुए. धनंजय डिसिल्‍वा 29 और इसारु उडाना 1 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में केवल 37 रन देकर तीन विकेट लिए. भुवनेश्‍वर, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा को एक-एक विकेट मिला.

The players walk off after Sri Lanka set India 265 to win.



Who's on top at the halfway stage?#CWC19 | #SLvIND pic.twitter.com/7sPqibU9Z8 — ICC (@ICC) July 6, 2019

विकेट पतन: 17-1 (करुणारत्‍ने, 3.4), 40-2 (कुसल परेरा, 7.1), 53-3 (कुसल मेंडिस, 10.4), 55-4 (अविष्‍का, 11.4), 179-5 (थिरिमाने, 37.5), 253-6 (मैथ्‍यूज, 48.2), 260-7 (थिसारा परेरा, 49.2)

भारतीय टीम ने अपनी प्‍लेइंग XI में दो बदलाव करते हुए युजवेंद्र चहल और मोहम्‍मद शमी को आराम दिया. उनके स्‍थान पर रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया. दूसरी ओर, श्रीलंका टीम ने एक बदलाव करते हुए वांडरसे के स्‍थान पर थिसारा परेरा को प्‍लेइंग XI में जगह दी.

Happy #DimuthKarunaratne at the toss!



He has won the toss and elected to bat first at Headingley.



Head to @cricketworldcup for #SLvIND updates.#CWC19 pic.twitter.com/GZnnnkBV3L — ICC (@ICC) July 6, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार थीं..

श्रीलंका: दिमुथ करुणारत्‍ने (कप्‍तान), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, लाहिरु थिरिमाने, धनंजया डिसिल्वा, थिसारा परेरा, इसुरू उदाना, लसिथ मलिंगा और कसुन रजिथा.

भारत: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्‍तान), ऋषभ पंत, एमएस धोनी, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्‍वर कुमार, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह.

