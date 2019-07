निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शोएब मलिक ने ट्विटर पर की संन्यास की घोषणा

IND vs SL: रोहित शर्मा की नजर श्रीलंका के खिलाफ इन तीन बड़े रिकॉर्डों पर, लेकिन...

Today I retire from One Day International cricket. Huge Thank you to all the players I have played with, coaches I have trained under, family, friends, media, and sponsors. Most importantly my fans, I love you all#PakistanZindabad ???????? pic.twitter.com/zlYvhNk8n0