इमाम उल हक की चोट गंभीर नहीं होने से पाकिस्‍तान टीम को राहत लेकिन इस बात की सता रही चिंता..

पूर्व तेज गेंदबाज अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने कहा, "पाकिस्तान एक बार फिर 300 से अधिक के लक्ष्य को बचा नहीं पाई. गेंदबाजी से फिर निराशा हुई." हालांकि शोएब के इस ट्वीट पर रिएक्‍शन देते हुए कई लोगों ने खराब कप्‍तानी को भी पाकिस्‍तान की हार का कारण बताया. कई लोग यह भी कहने से नहीं चूके कि सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) को कप्‍तानी से हटाया जाना चाहिए.

Another failed attempt to defend a 300+ total by Pakistan and the series loss.

Disappointed by the bowling again. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) May 17, 2019

अख्तर (Shoaib Akhtar) ने मुकाबले के बाद ट्वीट किया, 'पाकिस्तान एक बार फिर 300 से अधिक के लक्ष्य को बचा नहीं पाई. गेंदबाजी से फिर निराशा हुई." शोएब के इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लोगों ने यह तो माना कि गेंदबाज खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्‍होंने खराब फील्डिंग और सरफराज (Sarfaraz Ahmed) की घटिया कप्‍तानी को भी हार का कारण बताया. एक फैन ने तो यहां तक लिखा-शोएब (Shoaib Akhtar) आप वार्म अप कर लीजिए. वर्ल्‍डकप टीम में खुद को शामिल करने के लिए तैयार हो जाइए. एक फैन ने लिखा-आप हर बार केवल गेंदबाजों को दोषी नहीं बता सकते, कप्‍तान और फील्‍ड सेटिंग को भी देखिए. कप्‍तान की खराब प्‍लानिंग और मैनेजमेंट.

आइए जानें शोएब के ट्वीट पर लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी..

Get warmed up Shoaib! Late charge for the World Cup squad. — Chris Smith (@smithsview) May 17, 2019

You cant blame bowler every time look at the captaincy and field setting. Poor planning and management by skipper. — rohit kumar (@rohitlohat) May 17, 2019

Brother when england was down 5 wicket under 225 . Captain should have put more pressure on batsmen but sarfraz was willing to give single on every ball so batsmen easily come out of the pressure situation . Sarfraz is not a good captain and champions trophy was just a fluke. — rohit kumar (@rohitlohat) May 17, 2019

Junaid is just throwing the ball look like he wants to complete just his 10 overs no passion....#ENGvPAK — Syed Siddiq Shah (@SyedSiddiqShah4) May 17, 2019

Sarfaraz should be removed from captaincy — Umair (@mairyjutt) May 17, 2019

Want to listen Biggest joke?

Azhar Mehmood is our Bowling coach... — Mohammed Irfan (@mirfan_ahmed) May 17, 2019

Yes brother junaid lost his line & lenght.Time come for team management & PCB to take hard decesions. — 🇮🇳 vaibhav kanase .🇮🇳 (@ad47a9ba04404cb) May 18, 2019

एक अन्‍य फैन ने लिखा-जब इंग्‍लैंड (England Team)के पांच विकेट 225 रन पर गिर गए थे तो कप्‍तान को विपक्षी बल्‍लेबाजों पर दबाव बनाना चाहिए था लेकिन सरफराज उन्‍हें हर गेंद पर सिंगल देते रहे. इस कारण इंग्‍लैंड टीम दबाव की स्थिति से बाहर निकलने में सफल हो गई. सरफराज (Sarfaraz Ahmed) अच्‍छे कप्‍तान नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी की जीत केवल 'तुक्‍का' थी. एक क्रिकेटप्रेमी ने लिखा-जुनैद (Junaid Khan )गेंद केवल फेंक रहे थे. कोई जोश नहीं. ऐसा लग रहा था कि वे केवल अपना 10 ओवर का कोटा पूरा करना चाहते हैं. उमेर नाम के एक फैन ने लिखा-सरफराज को कप्‍तानी से हटाया जाना चाहिए.

