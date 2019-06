ब्रिस्टल:

WI vs NZ,Warm-up Game: बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शाई होप (Shai Hope) के शतक से विशाल स्कोर खड़ा करने वाले वेस्टइंडीज ने मंगलवार को यहां अभ्यास क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड (New Zealand vs West Indies)को 91 रन से करारी शिकस्त देकर वर्ल्‍डकप (World Cup 2019) के लिए अपनी तैयारियों का अच्छा नजारा पेश किया. वेस्टइंडीज की टीम 49.2 ओवर में आउट हो गई लेकिन इसके बावजूद 421 रन बनाने में सफल रही. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 47.2 ओवर में 330 रन पर आउट हो गई.