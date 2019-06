मैनचेस्‍टर:

उनके खराब प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर Memes की बाढ़ सी आनी शुरू हो गई. हालांकि इंग्‍लैंड के स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad)और ल्‍यूक राइट ( Luke Wright)जैसे क्रिकेटर राशिद खान के बचाव में भी उतरे. इन क्रिकेटरों ने कहा-राशिद खान (Rashid Khan) विश्‍व स्‍तरीय बॉलर हैं और केवल एक मैच के प्रदर्शन के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जाना चाहिए. सबसे पहले नजर डालते हैं गेंदबाजी में खराब प्रदर्शन के बाद राशिद खान (Rashid Khan) की हुई खिंचाई पर..

Rashid Khan vs Eoin Morgan today pic.twitter.com/mNMtzAkb2b — Essex League Cricketer (@EssexLeague) June 18, 2019

Afghanistan Spinner Rashid Khan after conceding 110 runs in 9 overs pic.twitter.com/9VqxR1LiiK — Civilian of karachi (@civilianofkhi) June 18, 2019

Who scored a better 100 for England today?



Rashid khan 110(54)

Eoin Morgan 148(71)#CWC19 pic.twitter.com/bG2vroq535 — ZEE.(@iBleedGreenZEE) June 18, 2019

#ENGvAFG

Pic 1: Rashid Khan in IPL

Pic 2: Rashid Khan in Worldcup pic.twitter.com/hnHAt41ebD — Sarcastic Tweets™ (@Sarcastic_DNA) June 18, 2019

We've just heard that Rashid Khan has scored Afghanistan's first century of the #CWC19! Wow! 110 from 56 balls. The most runs ever scored by a bowler in the World Cup or something. Well batted young man. #ENGvAFG #AFGvENG pic.twitter.com/3vklzCeIJt — Iceland Cricket (@icelandcricket) June 18, 2019

Rubbish tweet. Rather than trying to be funny why not be respectful to someone that has done so much for cricket and especially associate members https://t.co/0z3F8KiS82 — Luke Wright (@lukewright204) June 18, 2019

He is a world class bowler & a delight to watch. Everyone has bad days in our sport — Stuart Broad (@StuartBroad8) June 18, 2019

What on earth is the pitch made of? There should be a balanced competition between the bat and the ball. You feel sad when the balance is disturbed. #RASHIDKHAN's bowling stats in the match is a shocker! #ENGvAFG #CWC19 — Pragyan Prayas Ojha (@pragyanojha) June 18, 2019

Agreed. Setting the bench mark for Leg Spin Bowlers around the world he is... @rashidkhan_19 https://t.co/1lsPXNGjzZ — Ish Sodhi (@ish_sodhi) June 18, 2019

हालांकि कई क्रिकेटरों ने इस मामले में राशिद खान (Rashid Khan) का बचाव किया, इसमें इंग्‍लैंड के तेज गेंदबाज स्‍टुअर्ट ब्रॉड, जेसन गिलेस्‍पी, प्रज्ञान ओझा और ल्‍यूक राइट प्रमुख रहे. ब्रॉड ने कहा- वह विश्‍वस्‍तरीय गेंदबाज है और उसे गेंदबाजी करते देखना बेहद अच्‍छा अनुभव होता है. किसी भी बॉलर के लिए कोई दिन बेहद खराब साबित हो सकता है जैसा कि इस मैच में राशिद खान के साथ हुआ. इंग्‍लैंड (England Team) के खिलाफ इस मैच में अफगानिस्‍तान को 150 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. इयोन मोर्गन के शतक (148)की मदद से इंग्‍लैंड ने 50 ओवर में 397 रन का भारीभरकम स्‍कोर बनाया. जवाब में अफगानिस्‍तान की टीम 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 247 रन ही बना पाई.

