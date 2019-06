World Cup 2019, PAK vs SA: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से धोया, सोहैल हैरिस रहे मैन ऑफ द मैच

लंदन:

They beat ???????? by 49 runs, with Amir and Riaz among the wickets after half-centuries from Sohail and Azam took them to 308/7. #WeHaveWeWill pic.twitter.com/vjJgNm11Cb — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

एक छोर पर कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने जरूर कुछ देर विकेट पर टिकने का माद्दा दिखाया, लेकिन लगातार बढ़ रहे औसत के दबाव के आगे उसके बल्लेबाज चूर होते रहे. और मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और स्पिनर शानदाब खान ने के आगे दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजो ने कोटे के ओवर पूरे होने से काफी पहले ही मानसिक रूप से हार मान ली. वहाब रियाज और शादाब खान ने तीन-तीन विकेट चटकाए, तो मोहम्मद आमिर ने दो और शाहीन आफरीदी ने 1 विकेट लिया. हैरिस सोहैल को मैन ऑफ द मैच चुना गया. इस हार के साथ ही दक्षिण अफ्रीकी टीम पूरी तरह से सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है.

= Mohammad Amir ???????? Jofra Archer Mitchell Starc ???????? - 15 wickets

Lockie Ferguson ???????? - 14 wickets

Mark Wood 12 wickets



The race to be #CWC19 leading wicket-taker is hotting up



Two of the bowlers sharing top spot weren't even in their team's preliminary squads pic.twitter.com/4f5mpLnLzF — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

With that loss, South Africa are out of #CWC19 semi-final contention.



Pakistan, meanwhile, move up to No.7. Their knockout hopes are very much alive.



Latest standings #WeHaveWeWill | #PAKvSA pic.twitter.com/WmoHhzvdCN — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

विकेट पतन: 4-1 (अमला, 1.1), 91-2 (डि कॉक, 19.2), 103-(मार्कराम, 23.1), 136-4 (डु प्लेसिस, 29.3), 189-5 (डुसैन, 39.4), 192-6 (मिलर, 40.5), 222-7 (मौरिस, 44.2), 239-8 (रबाडा, 46.5), 246-9 (लुंगी, 48.2)

Excellent finish for Pakistan!



Sohail led the charge with his 59-ball 89 after Azam's half-century and contributions from the openers. ???????? have set South Africa a target of 309.



Will that be enough? #CWC19 | #WeHaveWeWill | #ProteaFire pic.twitter.com/Jkjt5Pj47u — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

इससे पहले पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 309 का मजबूत टारगेट रखा. पाकिस्तान ने मुकाबले में एक बल्लेबाजी ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया. पहले उसके ओपनरों फखर जमां (44 रन, 50 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का) और इमाम-उल-हक (44 रन, 58 गेंद, 6 चौके) ने पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़कर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दी, तो इसके बाद मिड्ल ऑर्डर में बाबर आजम (69 रन, 80 गेंद, 7 चौके) और फिर सोहैल हैरिस (89 रन, 59 गेंद, 9 चौके, 3 छक्के) ने आतिशी पारी से मजबूत आधार को एक बड़े स्कोर में बदलने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, ठोस शुरुआत को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान 30-35 रन और बनाने चाहिए थे, लेकिन कोटे के 50 ओवरों में 8 विकेट पर 308 रन एक ऐसा स्कोर है, जिसे उसकी गेंदबाजी को देखते हुए एक मजबूत स्कोर कहा जा सकता है. दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एंगिडी ने सबसे ज्यादा तीन, तो इमरान ताहिर ने दो विकेट लिए. फेहलुकवायो और मार्कराम को एक-एक विकेट मिला.

We've reached Twitter followers!



Thank you to all our amazing fans as we bring you closer to the world's greatest cricket celebration! pic.twitter.com/WsvUjp3LAu — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 ही फील्डर: इस बार पावर-प्ले में दिखा दमा

टॉस जीतकर पहले बल्ला थामने के बाद पाकिस्तान के शुरुआती दो ओवर जरूर पिच को पढ़ने व भांपने में गुजरे. और जब यह स्पष्ट हो गया कि यह रनों से भरपूर पिच है और बल्ले पर गेंद टनाटन आ रही है, तो रबाडा के तीसरे ओवर में फखर जमां ने उन्हें दो बार सीमापार पहुंचाने में गुरेज नहीं किया. दूसरे छोर पर खड़े इमाम ने भी साथी ओपनर से प्रेरणा लेते हुए लुंगी एंगिडी के चौथे ओवर में तीन चौके लगाए.

Blazing start for Pakistan



Both Imam-ul-Haq and Fakhar Zaman have found the fence regularly, and they're 35/0 in five overs.



Follow #PAKvSA on our #CWC19 app!



APPLE https://t.co/whJQyCahHr

ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR#ProteaFire | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/TYVUpIRzZ0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

यहां से दोनों की सारी हिचक खत्म हो गई और पहला पावर-प्ले यानी दस ओवर खत्म होने तक जमां और इमाम के बल्ले से कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले. और इन दोनों ने 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन तक पहुंचा दिया. इस समय इमाम 30 पर थे, तो फखर जमां के 27 रन थे.

दूसरा पावर प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: सोहैल ने सही साबित किया फैसला

पूर्व कप्तान शोएब मलिक की जगह लेफ्टी सोहैल हैरिस टीम में आए, तो पहली पारी का सारा आकर्षण उन्होंने चुरा लिया. हैरिस 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर पूर्व कप्तान हफीज के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे. और धीरे-धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाते हए सोहैल ने एकदम से खुद को तीसरे गीयर में डाल लिया! नियमित अंतराल पर उन्होंने बाउंड्रियां जड़ते हुए 38 गेंदों पर अर्द्धशतक जड़ दिया. और पचासा जड़ने के बाद उनका बल्ला और खूंखार हो गया! इमदाद वसीम के साथ सोहैल ने पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 26 गेंदों पर पचास रन जोड़ डाले. और जब सोहैल पारी के आखिरी ओवर में आउट हुए, तो तब तक वह 59 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों से 89 रन बनाकर सारा आकर्षण अपने इर्द-गिर्द समेटते हुए शोएब की जगह खुद को इलेवन में खिलाने के फैसले को सही साबित कर चुके थे.

विकेट पतन: 1-81 (फखर, 14.5), 98-2 (इमाम, 20.3), 143-3 (हफीज, 29.6), 224-4 (बाबर, 41.2), 295-5 (इमदाद, 47.6), 304-6 (वहाब, 49.1), 307-7 (हैरिस, 49.5)

इससे पहले पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. पाकिस्तान ने जहां इंग्लैंड को हराकर उलटफेर किया था वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को मात दे अपना खाता खोला था. दोनों टीमों के लिए इस टूर्नामेंट में अभी तक एक-दो मैचों को छोड़कर कुछ भी सही नहीं रहा है. पाकिस्तान की टीम में दो बदलाव किए गए हैं. शाहीन आफरीदी और हैरिस सोहैल इलेवन में आए हैं, तो हसन अली और शोएब मलिक को जगह नहीं दी गई है. चलिए जल्द से दोनों टीमों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए. और टीम देखने से पहले पिच रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए:

PITCH REPORT: लॉर्ड्स मैदान की इस पिच पर थोड़ी घास है, लेकिन इसे अच्छी तरह रोल किया है.मतलब यह है कि शुरुआत में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आएगी. और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना यहां एक अच्छा फैसला कहा जाएगा. पाकिस्तान के फैसले को सही कहा जा सकता है. और आखिर में यह फैसला बहुत ही ज्यादा सही साबित हुआ, जो पाकिस्तान की 49 रन से जीत के रूप में सामने आया.

???????? – Haris Sohail, Shaheen Shah Afridi IN; Shoaib Malik, Hasan Ali OUT



???????? – Unchanged#WeHaveWeWill | #CWC19 | #ProteaFire — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 23, 2019

दक्षिण अफ्रीका: फैफ डु प्लेसिस (कप्तान), क्विंटन डि कॉक, हाशिम अमला, एडेन मार्कराम, रैसी वॉन डेर डुसेन, डेविड मिलर, एंडिले फेहलुकवायो, क्रिस मोरिस, कैगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी और इमरान ताहिर

पाकिस्तान: सरफराज अहमद (कप्तान), इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, हैरिस सोहैल, इमाद वसीम, वहाब रियाज, शाहीद आफरीदी और मोहम्मद आमिर