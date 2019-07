Pakistan vs Bangladesh: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से रौंदा, शाहीन आफरीदी के 6 विकेट

लंदन:

लिटन दास और महमूदुल्लाह के बल्ले से थोड़ा बहुत योगदान जरूर निकला, लेकिन यह बांग्लादेश की मदद करने को नाकाफी था. बांग्लादेश की हार के लिए बंयहत्था सीमर शाहीन आफरीदी बड़े जिम्मेदार रहे. जब-जब आफरीदी जिस स्पेल में आए, उन्होंने बांग्लादेश के विकेट चटकाए और उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इसी मुकाबले को चुना. शाहीन ने छह विकेट लेकर बांग्लादेश को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. और बांग्लादेश की पूरी पारी 44.1 ओवरों में 221 रनों पर सिमट गई. शाहीन आफरीदी को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 2 फील्डर: नहीं मिल सकी शुरुआत में पावर!

लॉर्ड्स की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल थी. गेंद बल्ले पर बखूरी आ रही थी. ऐसे में जब आप 316 रनों का पीछा कर रहे हों, तो फिर पहले पावर-प्ले में पावर तो बनती है बॉस! पर ऐसा नहीं ही हुआ. ओपनर तमीम इकबाल और सौम्य सरकार ने पांचवें ओवर तक इक्का-दुक्का बाउंड्री से 22 रन बनाए. और ऊपर से मोहम्मद आमिर ने सौम्य सरकार को छठे ओवर में ही चलता कर दिया. नए इन फॉर्म बल्लेबाज शाकिब ने हफीज के अगले ओवर में चौक जड़ा दिखाया कि उन्हें तो आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल नहीं.

आमिर अगला ओवर लेकर आए, तो उनसे भी चौका लिया, लेकिन तमीम इकबाल दूसरे छोर पर सहज दिखाई नहीं पड़े. न ही शुरुआती पांच ओवरों में और न ही पहले पावर-प्ले का आखिरी हिस्से में. शुरुआती दस ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए एक विकेट पर सिर्फ 47 रन रन. तमीम 8 पर ही अटके पड़े थे, तो शाकिब 17 की संख्या को छू चुके थे. शाकिब पहले ओवर से खेल रहे थे, तो शाकिब आए थे पावर-प्ले के दूसरे हिस्से में खेलने.

विकेट पतन: 26-1 (सरकार, 5.5), 48-2 (तमीम, 10.4), 78-3 (मुश्फिकुर, 17.2), 136-4 (लिटन, 28.1), 154-5 (शाकिब, 32.1), 196-6 (हुसैन, 39.4), 197-7 (सैफुद्दीन, 40.1), 198-8 (महमूदुल्लाह, 40.3), 219-9 (मुर्तजा, 43.4), 221-10 (मुस्तिफुजर, 44.1)

इससे पहले इमाम उल हक (Imam-ul-Haq)ने शतकीय पारी खेली, वहीं बाबर आजम (Babar Azam) 4 रनों से शतक चूक गए. इमाम ने 100 और बाबर ने 96 रनों की पारी खेली .इन दोनों बल्‍लेबाजों के अच्‍छे योगदान की बदौलत पाकिस्‍तानी टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 315 रन बनाने में सफल रही. लॉर्ड्स मैदान पर आज सिक्‍के की उछाल में पाकिस्‍तान के कप्‍तान सरफराज अहमद ने बाजी मारी और पहले बैटिंग का निर्णय लिया. पहले विकेट के रूप में फखर जमां (13) के आउट होने के बाद इमाम और बाबर आजम ने दूसरे विकेट के लिए 157 रन की शानदार साझेदारी की लेकिन इसके बाद इमाद वसीम (43 रन, 26 गेंद, छह चौके और एक छक्‍का) को छोड़कर कोई बल्‍लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

पाकिस्‍तान की पारी: इमाम और बाबर ने की शतकीय साझेदारी

पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्‍तान की पारी की शुरुआत फखर जमां और इमाम उल हक की जोड़ी ने की. पहले पांच ओवर में 17 रन बने. पारी आठवें ओवर में पाकिस्‍तान को फखर जमां (13) के रूप में पहला झटका लगाया जिन्‍हें सैफुद्दीन ने मेंहदी हसन से कैच कराया. भरोसेमंद बल्‍लेबाज बाबर आजम ने अपना पहला स्‍कोरिंग शॉट सैफुद्दीन के खिलाफ चौके के रूप में लगाया. उनके आने से पाकिस्‍तानी स्‍कोर ने कुछ गति पकड़ी और 12.1 ओवर में टीम 50 रन तक पहुंच गई.इसके बाद इमाम और बाबर की जोड़ी ने अच्‍छी बल्‍लेबाजी करते हुए टीम को 100 रन तक पहुंचा दिया. पाकिस्‍तान टीम के 100 रन 21.3 ओवर में पूरे हुए. 23वें ओवर में मोसाद्दक को एक्‍स्‍ट्रा कवर क्षेत्र में चौका जड़ते हुए बाबर ने अपना 15वां वनडे अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने इस दौरान 62 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके जमाए. 25 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर एक विकेट खोकर 115 रन था.

इमाम और बाबर की जोड़ी के बीच शतकीय साझेदारी 112 गेंदों पर पूरी हुई. 27वें ओवर में इमाम ने मोसाद्दक को चौका जड़ने बाद तीन रन लेते हुए वनडे में अपना सातवां अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने 52 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके लगाए. 26वें ओवर में बाबर को मुस्‍तफिजुर की गेंद पर मोसाद्दक ने प्‍वाइंट पर जीवनदान दिया. किस्‍मत आज बाबर आजम का भरपूर साथ दे रही थी. 27वें ओवर में उन्‍हें फिर जीवनदान मिला, इस बार गेंदबाज थे मोसाद्दक हुसैन. उनकी गेंद बाबर की बल्‍ले का किनारा लेकर विकेटकीपर रहीम के पास तक गई लेकिन वे कैच नहीं पकड़ पाए.पाकिस्‍तान को रन रेट पांच रन प्रति ओवर के ऊपर पहुंच चुका था. 29.2 ओवर में बाबर ने मुस्‍तफिजुर को चौका जड़कर टीम को 150 के आंकड़े के पार पहुंचाया.32वें ओवर में सैफुद्दीन को दो चौके लगाकर बाबर आजम शतक के करीब पहुंच गए थे लेकिन इसी ओवर में LBW होकर उन्‍हें विकेट गंवाना पड़ा. बाबर (96 रन, 98 गेंद, 11 चौके) ने अम्‍पायर के फैसले के खिलाफ रिव्‍यू भी लिया लेकिन उन्‍हें राहत नहीं मिली.इमाम और बाबर के बीच दूसरे विकेट के लिए 157 रन की साझेदारी हुई.

चौथे नंबर पर अनुभवी मोहम्‍मद हफीज बैटिंग के लिए आए.इमाम उल हक मजबूती के साथ अपने सातवें वनडे शतक की ओर बढ़ रहे थे.40 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर दो विकेट खोकर 230 रन था.40 से 50 ओवर के दरमियान पाकिस्‍तान की रणनीति स्‍कोरबोर्ड का 'एक्‍सीलेरेटर' दबाने की थी लेकिन दो सेट बैट्समैन इमाम और हफीज के आउट होने से ऐसा नहीं हो सका. 41वें ओवर में शाकिब को हफीज ने दो चौके लगाए, इस ओवर में 13 रन बने. इमाम उल हक ने 42वें ओवर में मुस्‍तफिजुर की गेंद पर सिंगल लेकर वनडे में अपना सातवां और इस वर्ल्‍डकप में पहला शतक पूरा किया. हालांकि शतक पूरा करने के तुरंत बाद वे दुर्भाग्‍यपूर्ण ढंग से इसी ओवर में हिटविकेट हो गए. इमाम के आउट होने के बाद हफीज (24) ने भी पवेलियन लौटने में देर नहीं लगाई. पारी के 43वें और 44वें ओवर में पाकिस्‍तान ने सेट बैट्समैन मोहम्‍मद हफीज और हैरिस सोहेल का विकेट गंवाया.

हफीज को मेंहदी हसन ने आउट किया जबकि मुस्‍तफिजुर ने सोहेल को सौम्‍य सरकार से कैच कराकर वनडे में अपना 100वां विकेट लिया.,हैरिस सोहेल के आउट होने के बाद सरफराज बैटिंग के आए थे लेकिन इमाद वसीम का जोरदार शॉट बांह पर लगने के कारण उन्‍हें रिटायर होना पड़ा. सरफराज के रिटायर होने के बाद पाकिस्‍तान ने वहाब रियाज (2) और शादाब खान (1) के विकेट जल्‍दी-जल्‍दी गंवा दिए. इमाद वसीम के साथ अब मोहम्‍मद आमिर क्रीज पर थे.पाकिस्‍तान के 300 रन 48.4 ओवर में आमिर के चौके के साथ पूरे हुए. 50वें ओवर में पाकिस्‍तान ने दो विकेट गंवाए. ओवर की चौथी और पांचवीं गेंद पर मुस्‍तफिजुर ने इमाद वसीम (43)और मोहम्‍मद आमिर (8)को आउट किया. मुस्‍तफिजुर इस ओवर में हैट्रिक पर थे लेकिन रिटायर होने के बाद लौटे सरफराज ने ऐसा नहीं होने दिया. 50 ओवर में पाकिस्‍तान का स्‍कोर 9 विकेट पर 315रन रहा. सरफराज अहमद 3 और शाहीन अफरीदी बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे. भारत के खिलाफ मैच में पांच विकेट लेने वाले मुस्‍तफिजुर ने आज भी 10 ओवर में 75 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. उन्‍होंने वर्ल्‍डकप में लगातार दो मैचों में 5 विकेट लेने की उपल‍ब्धि हासिल की.

विकेट पतन: 23-1 (फखर, 7.2), 180-2 (बाबर, 31.6), 246-3 (इमाम, 41.5), 248-4 (हफीज, 42.4), 255-5 (हैरिस सोहेल, 43.5), 288-6 (रियाज, 46.5), 289-7 (शादाब, 47.1), 314-8 (इमाद वसीम, 49.4), 314-9 (आमिर, 49.5)

मैच में बांग्‍लादेश टीम ने दो बदलाव करते हुए सब्‍बीर हुसैन और रुबेल हुसैन की जगह महमूदुल्‍ला और मेंहदी हसन को प्‍लेइंग XI में जगह दी है. दूसरी ओर, पाकिस्‍तान ने उसी प्‍लेइंग XI के साथ इस मैच में उतरने का निर्णय लिया है जो पिछले मैच में खेली थी.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं..

पाकिस्तान: इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, हारिस सोहैल, सरफराज अहमद (कप्‍तान), इमाद वसीम, शादाब ख़ान, वहाब रियाज, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर.

बांग्लादेश: तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, महमूदुल्लाह, मोसद्दक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेंहदी हसन, मशरफे मुर्तजा और मुस्तफिजुर रहमान.

