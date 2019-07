Pakistan vs Afghanistan: इस 'बड़ी गलती' से अफगानिस्तान ऐतिहासिक जीत से चूक गया

हेडिंग्ले:

They've done it! @TheRealPCB overcome a scare to keep their #CWC19 hopes alive with a thrilling three-wicket win over Afghanistan at Headingley.



Re-live the moment! #WeHaveWeWill pic.twitter.com/qQ8NhdRcDM — ICC (@ICC) June 29, 2019

कुछ देर अनुभवी मोहम्मद हफीज और हैरिस सोहैल ने टिककर पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने की कोशिश की, लेकिन एक बार हफीज को युवा मुजीब ने अपने दूसरे स्पेल में क्या आउट किया कि पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर थोड़ी-थोड़ी देर जमने के बाद गिरने लगे. एक समय तक मुकाबला पूरी तरह से तब अफगानिस्तान के पक्ष में जाता दिखाई पड़ रहा था, जब पाकिस्तान का स्कोर 45 ओवर बाद 6 विकेट पर 182 रन था. यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 46 रनों की दरकार थी. लेकिन इसी स्टेज पर अफगानिस्तान के कप्तान इतनी बड़ी गलती कर डाली, जिसके लिए शायद ही अफगानी चयनकर्ता, टीम या उनके प्रशंसक शायद ही उन्हें माफ कर पाएं.

WHAT. A. GAME.



Pakistan beat Afghanistan by three wickets with two balls remaining.



Their #CWC19 semi-final dream is well and truly alive!#PAKvAFGicc pic.twitter.com/1qFscE1GEK — ICC (@ICC) June 29, 2019

जब स्पिनरों के कोटे के पूरे पांच ओवर बाकी थे, तब अफगानी कप्तान गुलबदन नैब ने खुद 46वां ओवर फेंकने का निर्णय लिया. और इस ओवर में नाबाद बेहतरीन पारी खेलने वाले इमदाद वसीम (नाबाद 49, 54 गेंद, 5 चौके) ने तीन चौके जड़ते हुए 18 रन बटोर डाले. और गुलबदन नैब की यही सबसे बड़ी गलती अफगानिस्तान की दिखाई पड़ रही ऐतिहासिक संभावित जीत पर पानी फेर गई. दबाव पूरी तरह से हट चुका था. और यहां से वहाब रियाज और इमदाद वसीम ने बाकी बचे 24 गेंदों पर 28 रन दो गेंद पहले ही हासिल कर लिए. ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले इमदाद वसीम को मैन ऑफ द मैच चुना गया. गुलबदन नैब अफगानिस्तान के सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 9.4 ओवरों में 73 रन दिए, जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

For his outstanding 2/48 and then an unbeaten 49 from 54 balls with the bat Imad Wasim is today's Player of the Match!#WeHaveWeWill | #CWC19 pic.twitter.com/Omlx2Cb8CM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 29, 2019

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 0-1 (फखर, 0.2), 72-2 (इमाम, 15.6), 81-3 (बाबर, 17.2), 121-4 (हफीज, 29.1), 142-5 (हैरिस, 34.4), 156-6 (सरफराज, 39.0), 206-7 (शादाब, 46.4)

इससे पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने जीतने के लिए 228 रनों का टारगेट दिया . टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हालांकि अफगानिस्तान के तीन विकेट जल्द ही गिर गए थे. लेकिन इसके बाद पूर्व कप्तान अफगान असगर और नजीबुल्लाह जादरान ने 42-42 रन का योगदान दिया. इनके अलावा कुछ और बल्लेबाजों ने उपयोगी योगदान दिया और इससे अफगानिस्तान कोटे के 50 ओवरों मे 9 विकेट पर 227 रनों तक पहुंचने में कामयाब रहा. पाकिस्तान के लिए शाहीन आफरीदी ने 4 और वहाब रियाज ने 2 विकेट चटकाए.

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 2 फील्डर: तेवरों पर जल्द ही फिर गया पानी

टॉस जीतकर पहले बल्ला थामते हुए अफगानी ओपनर रहमत शाह और कप्तान गुबदन नैब ने तेवर तो शुरुआत में बहुत ही कड़े दिखाए. चौथे ओवर में रहमत ने आमिर को दो चौके जड़े, तो उन्हें देख रंग बदलते हुए कप्तान गुलबदन ने भी ठीक अगले ही ओवर में शाहीन आफरीदी को दो बार बाउंड्री के बार पहुंचाया, लेकिन इसी ओवर में आफरीदी ने नैब को विकेट के पीछे लपकवा दिया. मैदानी अंपायर ने नॉटआउट करा दिया था, तो पाक खिलाड़ियों ने तीसरे अंपायर की शरण ले ली. और यहां मामला हालांकि रोहित शर्मा जैसा ही कुछ नजर आया, लेकिन गुलबदन को पवेलियन लौटना पड़ा. और ठीक अगली गेंद पर आफरीदी ने हशमतुल्लाह की आंखें खोल दीं! कुछ पता ही नहीं चला हशमतुल्लाह को. मान गेंद ही दिखाई नहीं दी!! बल्ले का ऊपरी किनारा और गेंद चली गई मिडऑफ पर इमदाद वसीम के हाथों में. पांच ओवर में ही दो बल्लेबाज पवेलियन में. और इसके बाद अफगानियों के तेवर थोड़े कुंद पड़ गए. विकेटकीपर इकराम और रहमत शाह ने पूरी तरह से डिफेंसिव रवैया अख्तियार कर लिया. और शुरुआती 10 ओवर खत्म होते-होते ये दोनों टीम के स्कोर को 2 विकेट पर 46 रन तक ले गए.

Shaheen Afridi continues his fine form from Edgbaston!



He takes two wickets in two balls in his first over at Headingley today



See the wickets on our app



APPLE https://t.co/VpYh7SIMyP

ANDROID https://t.co/cVREQ16w2N pic.twitter.com/lGStI9VKca — ICC (@ICC) June 29, 2019

अफगान और नजीबुल्लाह ने दिया सहारा, पर....

तीन विकेट गिरने के बाद भी पूर्व कप्तान असगर अफगान (42 रन, 35 गेंद, 3 चौके, 2 छक्के) के अलग की तेवर देखने को मिले. उन्होंने कुछ गेंद खेलने के बाद अटैकिंग बैटिंग करना पसंद किया. अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिले, तो नजीबुल्लाह जादरान (42 रन, 54 गेंद, 6 चौके) ने भी निचले क्रम में अफगानिस्तान को अच्छा सहारा दिया, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज विकेट पर जमने के बाद आउट हुए. अगर ये कुछ देर और पिच पर ठहरते, तो निश्चित ही अफगानिस्ता का कहीं ज्यादा बेहतर होता.

विकेट पतन: 27-1 (गुलबदन, 4.4), 27-2 (हशमतुल्लाह, 4.5), 57-3 (रहमत, 11.6), 121-4 (असगर 25.2), 125-5 (इकराम, 26.6), 167-6 (नबी, 36.4), 202-7 (नजीबुल्लाह, 44.4), 210-8 (राशिद, 46.6), 219-9 (हामिद, 48.2)

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. अफगानिस्तान ने अपनी इलेवन में एक बदलाव किया है. वहीं, पाकिस्तान की पिछले मुकाबले की टीम बरकरार है. चलिए जल्द से दोनों देशों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:-

Pakistan need a win to keep their #CWC19 semifinal hopes alive, while Afghanistan are keen to get their first points on the board!



Here's what both sides had to say about each other ahead of #PAKvAFG #AfghanAtalan | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/N72MtrqyEv — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 29, 2019

अफगानिस्तान: गुलबदन नैम (कप्तान), रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, असगर अफगान, मोहम्मद नबी, समीउल्लाह शिनवारी, नजीबुल्लाह जादरान, इकरान अली खिल (विकेटकीपर), राशिद खान, हामिद हसन और मुजीब-उर-रहमान

पाकिस्तान: सरफराज अहमद (कप्तान), इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, हैरिस सोहैल, इमदान वसीम, शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और शाहीन आफरीदी

VIDEO: भारत ने पाकिस्तान पर शानदार 89 रन से जीत दर्ज की थी.