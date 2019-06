India vs Pakistan: वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) का 'महामुकाबला' रविवार को है. रविवार 16 जून को परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भारत का मुकाबला पाकिस्‍तान की टीम (India vs Pakistan) से होगा. विराट कोहली की टीम इंडिया के इस समय तीन मैचों में पांच अंक है. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्‍ट्रेलिया को पराजित किया है ज‍बकि न्‍यूजीलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और दोनों टीमों को एक-एक अंक शेयर करना पड़ा. पाकिस्‍तान की बात करें तो सरफराज की टीम ने अब तक चार मैच खेले और इसमें उसके तीन अंक हैं. टीम ने अपना एकमात्र मैच इंग्‍लैंड के खिलाफ जीता है जबकि वेस्‍टइंडीज और ऑस्‍ट्रेलिया से उसे हार का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका के साथ पाकिस्‍तान का मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा है. बहरहाल, अब दुनियाभर की निगाहें भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के बीच कल मैनचेस्‍टर में होने वाले मैच पर टिकी हैं. वैसे तो, कागज पर विराट कोहली (Virat Kohli)के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम (Indian Team) को सरफराज अहमद (Sarfraz Ahmed) की पाकिस्‍तान टीम (Pakistan Team) के मुकाबले मजबूत माना जा रहा है लेकिन दोनों टीमों की सही परीक्षा मैदान पर ही होगी. भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के बीच मैच भारी दबाव से भरे होते हैं ऐसे में जो भी टीम दबाव को बेहतरीन तरीके से झेलते हुए सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन देगी, जीत उसी की होगी. वर्ल्‍डकप में दोनों टीमें अब तक छह बार आमने-सामने आ चुकी हैं और हर बार जीत भारत की हुई है. दूसरे शब्‍दों में कहें तो वर्ल्‍डकप में पाकिस्‍तान अब तक भारत को हरा नहीं सका है.