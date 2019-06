World Cup 2019: इसलिए भुवनेश्वर कुमार की चोट को लेकर चिंतित है टीम मैनेजमेंट

रिव्‍यू में साफ दिखा कि गेंद विलियमसन (Kane Williamson) के बल्‍ले का किनारा लेकर विकेटकीपर डिकॉक तक पहुंची थी. दक्षिण अफ्रीका यदि रिव्‍यू लेता तो केन विलियमसन आउट हो जाते. दक्षिण अफ्रीका की ऐसे में मैच पर पकड़ मजबूत हो सकती थी. विलियमसन उस समय 76 रन के स्‍कोर पर थे. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्पिनर पॉल एडम्‍स (Paul Adams)ने एक ट्वीट करके इस घटना का जिक्र किया. उन्‍होंने अपने ट्वीट में विलियमसन की खेल भावना पर भी सवाल उठाए. एडम्‍स (Paul Adams) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'विलियमसन ऐसी स्थिति में खुद पवेलियन क्‍यों नहीं लौट गए. '

NZ vs SA: अजीबोगरीब तरीके से हिट‍ विकेट हुए न्‍यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल, देखें VIDEO

If Kane Williamson was Mankad after he didn't walk. Would he be upset