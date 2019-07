NZ vs ENG World Cup Final: दिग्गज अंपायर साइमन टफेल ने कहा, ओवर-थ्रो में हुई बड़ी चूक, छह नहीं पांच रन मिलने थे इंग्लैंड को

CWC'19: There was judgment error on overthrow, says Simon Taufel on awarding 6 runs to England against NZ Read @ANI story | https://t.co/M4bDVMjtzW pic.twitter.com/2pX3gmqbK9

यह भी पढ़ें: अब विराट और रोहित पर चर्चा करेगा BCCI, लिया जा सकता है यह बड़ा फैसला

टफेल ने कहा कि यह साफ तौर पर गलती है और यह निर्णय की गलती है. निश्चित ही, इंग्लैंड को छह की जगह पांच रन देने चाहिए थे. कई बार आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ अंपायर चुने गए टफेल ने कहा कि निर्णय लेने में यह चूक उस समय हुई, जब फील्डर ने थ्रो फेंका. ओवर-थ्रो की प्रक्रिया तब शुरू होती है, जब क्षेत्ररक्षक गेंद फेंकता है. थ्रो करने के तुरंत बाद से ही यह ओवर-थ्रो की श्रेणी में आ जाता है.

Determining the winner on boundaries was baffling enough, the umpires not knowing rules & officiating in a finals is a joke. That deflected overthrow was a 5 as Stokes hadn't crossed d crease. For far too long they have got away with,'Umpires are only human'. This is unpardonable