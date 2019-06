NZ vs SA: कप्तान विलियमसन का नाबाद शतक, न्यूजीलैंड की चार विकेट से जीत

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: खराब व धीमी शुरुआत

दक्षिण अफ्रीका से मिले 242 के टारगेट के जवाब में तेवर तो कोलिन मुनरो ने तेवर तो दिखाए, जब रबाडा के पहले ही ओवर में उन्होंने दो चौके जड़ डाले, पर रबाडा ने ही तीसरे ओवर में मुनरो को शांत कर दिया. कीवियों की शुरुआत गड़बड़ा गई. और विलियमसन और मार्टिन गप्टिल ने शायद यहीं फैसला कर लिया कि सतर्कता और पारी को जमाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए. गप्टिल ने लुंगी एंगिडी के छठे ओवर में तीन चौके जड़कर जरूर गीयर बदलने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उन्होंने शांत रहने में ही भलाई समझी. और दस 10 ओवर बाद न्यूजीलैंड का स्कोर रहा 1 विकेट पर 43 रन. इस समय गप्टिल के 26 और विलियमसन 6 के स्कोर पर थे.

दूसरा पावर-प्ले (11 से 40 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 4 फील्डर: 23 गेंदों में 2 व विकेट..और विलियमसन का पचासा

पहला विकेट गिरने के बाद मार्टिन गप्टिल ने कप्तान विलियमसन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके से उबार दिया था, लेकिन गप्टिल क्याआउट हुए कि कीवी टीम को एक के बाद एक तीन झटके लगे. सिर्फ 23 रन के भीतर 3 विकेट गंवाने से न्यूजीलैंड एकदम चरमराता दिखाई पड़ा, लेकिन कप्तान विलियमसन ने एक छोर पर नाबाद अर्द्धशतक जड़कर फिर से न्यूजीलैंड को सही ट्रैक पर ला दिया. दूसरा पावर-प्ले मतल 40 ओवर खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट पर 185 रन था. इस समय विलियमसन 77 और ग्रैंडहोम 33 रन पर थे.

विकेट पतन: 12-1 (मुनरो, 2.1), 72-2 (गप्टिल, 14.6), 74-3 (टेलर, 16.1), 80-4 (लैथम, 18.1), 137-5 (नीशम, 32.2), 228-6 (ग्रैंडहोम, 47.1)

इससे पहले फैफ डु प्‍लेसिस की टीम लगातार विकेट गंवाती रही और किसी तरह निर्धारित 49 ओवर में 6 विकेट पर 241 रन का स्‍कोर ही बना पाई. सेमीफाइनल की होड़ में बने रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हर हाल में अपने आगे के सभी मैचों में जीत हासिल करना जरूरी है. दक्षिण अफ्रीका के लिए ओपनर हाशिम अमला (55) और रोसी वान डेर दुसान (नाबाद 67) ने अर्धशतकीय पारी खेली जबकि एडेन मार्कराम ने 38 और डेविड मिलर ने 36 रन का योगदान दिया. एजबेस्‍टन मैदान पर आज न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और दक्षिण अफ्रीका (South Africa Team) को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया. आउटफील्‍ड गीला के कारण खेल शुरू होने में करीब डेढ़ घंटे की देर हुई और मैच में ओवरों की संख्‍या कम करके 49-49 कर दी गई.

न्‍यूजीलैंड के आमंत्रण पर पहले बैटिंग के लिए उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब हुई. पारी के दूसरे ही ओवर में खब्‍बू तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्‍ट ने क्विंटन डिकॉक (5) को बोल्‍ड कर दिया. दूसरे ही ओवर में कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसिस को क्रीज पर आना पड़ा. दूसरे ओवर में ही डिकॉक के आउट होने से दक्षिण अफ्रीका की रनों की रफ्तार धीमी पड़ गई.सात ओवर के बाद टीम के खाते में महज 21 रन थे.आठवें ओवर में अमला ने बोल्‍ट को दो चौके जड़े, पारी के 10वें ओवर में यह गेंदबाज फाफ डु प्‍लेसिस के रडार पर था. उनके पांचवें और पारी के 10वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी कप्‍तान ने दो चौके लगाए और 10 ओवर के बाद स्‍कोर को एक विकेट पर 40 रन तक पहुंचा दिया. अमला का यह 179वां वनडे था. 13 रन बनाते ही उन्‍होंने इस फॉर्मेट में अपने 8 हजार रन पूरे किए. दक्षिण अफ्रीका के 50 रन 13 ओवर में पूरे हुए. 14वें ओवर में तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्‍यूसन ने कप्‍तान फाफ डु प्‍लेसिस (23) को बोल्‍ड करके न्‍यूजीलैंड को दूसरी सफलता दिलाई. गेंद फाफ के बल्‍ले का किनारा लेकर विकेट से टकराई. अमला का साथ देने अब एडेन मार्कराम क्रीज पर थे.अमला का अर्धशतक 75 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा हुआ जबकि दक्षिण अफ्रीका का 'शतक' 25.2 ओवर में बना.

पारी के 28वें ओवर में स्पिनर मिचेल सैंटनर वह कामयाबी लेकर आए जिसकी न्‍यूजीलैंड को तलाश थी. उन्‍होंने अमला (55 रन, 83 गेंद, 4 चौके) की सुरक्षा को भेदते हुए बोल्‍ड कर दिया. तीन प्रमुख बल्‍लेबाजों के आउट होने के बाद मार्कराम का साथ देने रासी वान डेर दुसान क्रीज पर थे. दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल यह थी कि उसके प्रमुख बल्‍लेबाज सेट होने के बाद आउट हो रहे थे. एडेन मार्कराम (38) आउट होने वाले चौथे बल्‍लेबाज रहे. उन्‍हें कॉलिन डि ग्रैंडहोम ने मुनरो से कैच कराया. टीम के 150 रन 36.1 ओवर में पूरे हुए. 42वें ओवर में दुसासन ने सैंटनर को छक्‍का लगाया. टीम के 200 रन 44.1 ओवर में पूरे हुए. दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका डेविड मिलर (36) के रूप में लगा जो फर्ग्‍यूसन के शिकार बने. मुश्किल के वक्‍त में वान डेर ही दक्षिण अफ्रीका के लिए सहारा बने हुए थे. उनका अर्धशतक 56 गेंदों पर एक चौके और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ.छठा विकेट हरफनमौला एंडिले फेलुकवायो (0) के रूप में गिरा जिन्‍हें फर्ग्‍यूसन ने कप्‍तान विलियमसन से झिलवाया. 48वें ओवर में वान डेर ने मैट हैनरी को छक्‍का लगाया.वान डेर 67 रन (64 गेंद, दो चौके और तीन छक्‍के) और क्रिस मॉरिस 6 रन बनाकर नाबाद रहे. निर्धारित 49 ओवर में दक्षिण अफ्रीका का स्‍कोर 6 विकेट पर 241 रन रहा.

विकेट पतन: 9-1 (डिकॉक, 1.5), 59-2 (डु प्‍लेसिस, 13.6), 111-3 (अमला, 27.4), 136-4 (मार्कराम, 32.3), 208-5 (मिलर, 44.5), 218-6 (फेलुकवायो, 46.3)

South Africa end on 241/6!



Hashim Amla and Rassie van der Dussen each made half-centuries to underpin the Proteas' batting effort, while Lockie Ferguson's three wickets were the headline effort for the Black Caps.



Head to @cricketworldcup to follow the chase.#CWC19 pic.twitter.com/mqrE9KiGAJ