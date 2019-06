आज की इस जीत के बाद पाकिस्‍तान के सात मैचों में 7 अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में छठे स्‍थान पर पहुंच गया है. टीम को अपने अगले दो मैच अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के खिलाफ खेलने हैं. पाकिस्‍तानी टीम ने आज के प्रदर्शन से जता दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में उसे अपने खेल को सर्वश्रेष्‍ठ स्‍तर पर पहुंचाना उसे आता है.दूसरी ओर न्‍यूजीलैंड टीम की वर्ल्‍डकप 2019 में यह पहली हार रही. न्‍यूजीलैंड के सात मैचों के बाद 11 अंक हैं और वह अंकतालिका में दूसरे स्‍थान पर हैं. भारतीय टीम पांच मैचों में 9 अंक के साथ तीसरे स्‍थान पर है. विराट कोहली की टीम इंडिया को कल अपना छठा मैच वेस्‍टइंडीज के खिलाफ खेलना है.

Pakistan live to fight another day! Babar Azam and Haris Sohail back up a fantastic performance from their bowlers to seal a six-wicket win!

पाकिस्‍तान की पारी: बाबर और सोहेल ने खेली लाजवाब पारी

पाकिस्‍तान की पारी को इमाम उल हक और फखर जमां की जोड़ी ने शुरुआत दी. शुरुआती दो ओवरों में इमाम ने दो और फखर ने एक चौका लगाया. हालांकि न्‍यूजीलैंड को पहली कामयाबी के लिए ज्‍यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. ट्रेंट बोल्‍ट ने फखर जमां (9) को शॉट के लिए ललचाया और मिसटाइम शॉट को गप्टिल ने कैच कर लिया. पहले पांच ओवर में स्‍कोर एक विकेट पर 24 रन था.विकेट पर वक्‍त गुजारने के साथ बाबर भी रंग में आ गए, उन्‍होंने 9वें ओवर में बोल्‍ट को चौके लगाए. 11वें ओवर में बोल्‍ट की जगह आक्रमण पर आए फर्ग्‍यूसन ने इमाम उल हक (19) को गप्टिल के हाथों कैच करा दिया. पाकिस्‍तान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे.इमाम की जगह मो.हफीज क्रीज पर आए.10 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर दो विकेट पर 43 रन था.पाकिस्‍तान के 50 रन 12.2 ओवर में पूरे हुए.पाकिस्‍तान का रन औसत इस समय 4.5 रन प्रति ओवर के आसपास चल रहा था.15 ओवर के बाद स्पिनर मिचेल सैंटनर और दूसरे छोर से मध्‍यम गति के बॉलर जेम्‍स नीशान को आक्रमण पर लाया गया.22वें ओवर में बाबर को जीवनदान मिला जब सैंटनर की गेंद पर विकेटकीपर लैथम ने कैच टपका दिया. विकेट पर असमान उछाल थी जिसके कारण बल्‍लेबाजों को शॉट खेलने में काफी परेशानी हो रही थी.पाकिस्‍तान के 100 रन 22.5 ओवर में पूरे हुए.पाकिस्‍तान का तीसरा विकेट मो. हफीज (32) के रूप में गिरा जिन्‍हें कप्‍तान विलियमसन ने फर्ग्‍यूसन से कैच कराया. हफीज की जगह हैरिस सोहेल ने ली. 25 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर तीन विकेट पर 110 रन था.

बाबर का अर्धशतक 65 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरा हुआ. 30वें ओवर में हैरिस सोहेल ने सैंटनर की गेंद पर पारी का पहला छक्‍का लगाया.बाबर के इर्दगिर्द पाकिस्‍तान की पारी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी.36वें ओवर में बाबर ने मुनरो को चौका जड़कर टीम को 150 रन तक पहुंचा दिया. पाकिस्‍तान के हर बनते रन के साथ न्‍यूजीलैंड की उम्‍मीदें धूमिल पड़ती जा रही थीं.38वें ओवर में बोल्‍ट को हैरिस सोहेल ने छक्‍का जड़ा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में आकर्षक पारी खेलने वाले हैरिस इस मैच में भी अच्‍छे स्‍ट्राइक रेट से रन बटोर रहे थे.हैरिस सोहेल का अर्धशतक 61 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. दोनों बल्‍लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करके न्‍यूजीलैंड के लिए वापसी के सारे रास्‍ते 'लॉक' कर दिए.आखिरी क्षणों में हैरिस सोहेल रन आउट हो गए लेकिन बाबर ने सरफराज के साथ मिलकर टीम को 49.1 ओवर में लक्ष्‍य तक पहुंचा दिया.

विकेट पतन: 19-1 (फखर, 2.6), 44-2 (इमाम, 10.2), 110-3 (हफीज, 24.5), 236-4 (सोहेल, 48.3)

न्‍यूजीलैंड की पारी: शुरुआती झटकों के बाद नीशाम- ग्रैंडहोम की शानदार पारी

आउटफील्‍ड गीली होने के कारण टॉस में करीब एक घंटे की देर हुए. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए न्‍यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और शुरुआती 10 ओवर में ही टीम के तीन विकेट गिर गए. पारी के दूसरे दूसरे ही ओवर में जोरदार फॉर्म में चल रहे मो. आमिर ने मार्टिन गप्टिल (5) को बोल्‍ड कर दिया. दूसरे ओवर में ही कॉलिन मुनरो का साथ देने कप्‍तान केन विलियमसन को क्रीज पर उतरना पड़ा. टीम के अगले दो विकेट युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के खाते में गए. उन्‍होंने कॉलिन मुनरो (12) और रॉस टेलर (3) को सस्‍ते में पवेलियन लौटा दिया. मुनरो का कैच हैरिस सोहले ने लपका जबकि टेलर को विकेटकीपर सरफराज ने कैच किया. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद न्‍यूजीलैंड के खाते में 43 रन थे, लेकिन चिंता की बात यह थी कि उसके तीन प्रमुख बल्‍लेबाज आउट हो चुके थे. शाहीन ने 13वें ओवर में टॉम लैथम (1) को भी सरफराज के हाथों झिलवाकर कीवी टीम की परेशानी और बढ़ा दी. विकेटों के लगातार गिरने के कारण केन विलियमसन पर विकेट बचाने और साथ-साथ स्‍कोर को गति देने का दबाव बढ़ता जा रहा था.टीम के 50 रन 15.2 ओवर में पूरे हुए. 25 ओवर के बाद न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर चार विकेट खोकर 79 रन था. विकेट बचाने की रणनीति अपनाने के कारण स्‍कोर गति नहीं पकड़ पा रहा था.

27 वें ओवर में कीवी टीम के आधारस्‍तंभ केन विलियमसन (41) के आउट होने के बाद पाकिस्‍तान टीम के हौसले पूरी तरह बुलंद हो गए थे. विलियमसन को लेग स्पिनर शादाब खान ने विकेटकीपर सरफराज से कैच कराया. 83 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी कीवी टीम को इसके बाद जेम्‍स नीशाम और हरफनमौला कॉलिन डि ग्रैंडहोम का सहारा मिला. न्‍यूजीलैंड के 100 रन 31.3 ओवर में पूरे हुए. इन दोनों ने छठे विकेट के लिए न केवल अच्‍छी साझेदारी की बल्कि स्‍कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया. हालांकि इस दौरान भी रन औसत 4 रन प्रति ओवर के नीचे बना हुआ था. इस दौरान दोनों बल्‍लेबाजों ने एक-एक छक्‍का भी लगाया.टीम के 150 रन 39 ओवर में पूरे हुए जबकि नीशाम का अर्धशतक 77 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. दोनों बल्‍लेबाजी की शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी. 47वें ओवर में नीशाम ने स्‍कोर को गति देते हुए आमिर को पहली ही गेंद पर छक्‍का जमाया. इस ओवर में ग्रैंडहोम ने भी दो चौके जमाए. आमिर के इस ओवर में 18 रन बने. 48वें ओवर में न्‍यूजीलैंड को छठा झटका ग्रैंडहोम (64रन, 71 गेंद, छह चौके और एक छक्‍का) के रूप में लगा जो आमिर और सरफराज की अच्‍छी फील्डिंग के कारण रन आउट हुए. आखिरी 5 ओवर में न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों ने 53 रन बटोरे. जेम्‍स नीशाम ने 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर रियाज को छक्‍का जड़ते हुए शानदार अंदाज में पारी को समाप्‍त किया. 50 ओवर में न्‍यूजीलैंड का स्‍कोर 6 विकेट खोकर 237 रन रहा. जेम्‍स नीशाम 112 गेंदों पर 97 (पांच चौके और तीन छक्‍के) और मिचेल सैंटनर 5 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्‍तान के लिए शाहीन अफरीदी ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए.

