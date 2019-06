बर्मिंघम:

New Zealand vs Pakistan: पाकिस्‍तान की क्रिकेट टीम ने न्‍यूजीलैंड (New Zealand vs Pakistan) को हराकर वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019 ) के सेमीफाइनल में प्रवेश की अपनी संभावनाएं बरकरार रखी हैं. इस अहम मैच में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम (Babar Azam) ने शतक लगाकर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस प्रदर्शन के लिए उन्‍हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. बाबर ने अपनी इस पारी को अब तक की सबसे अच्छी पारी करार दिया. न्‍यूजीलैंड के खिलाफ हासिल की गई जीत के बाद पाकिस्‍तानी टीम के सात मैचों में 7 अंक हो गए हैं और वह अंकतालिका में छठे स्‍थान पर पहुंच गया है. टीम को अपने अगले दो मैच अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश के खिलाफ खेलने हैं. पाकिस्‍तानी टीम ने बुधवार के मैच में अपने प्रदर्शन से जता दिया कि मुश्किल परिस्थितियों में उसे अपने खेल को सर्वश्रेष्‍ठ स्‍तर पर पहुंचाना उसे आता है.