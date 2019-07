एमएस धोनी को 38वें जन्मदिन पर दिग्गजों ने दी बधाई, सहवाग का ट्वीट बना चर्चा का विषय

लीड्स:

7 continents in the World

7 days in a week

7 colours in a rainbow

7 basic musical notes

7 chakras in a human being

7 pheras in a marriage

7 wonders of the world



7 th day of 7th month- Birthday of a wonder of the cricketing world #HappyBirthdayDhoni . May God Bless You! pic.twitter.com/3Xq8ZUWx8p — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 7, 2019

दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो महेंद्र सिंह धोनी और जीवन में आगे बढ़ते हुए शुभकामनाएं.'

साक्षी ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन के जश्न की तस्वीरें साझा की जिसमें धोनी के चेहरे पर केक लगा हुआ है. एक अन्य पोस्ट में धोनी को जीवा के साथ तीन केक काटते हुए देखा जा सकता है जबकि अन्य लोग उन्हें घेरकर खड़े हैं. धोनी के साथ डांस करने वाले ऋषभ पंत ने ट्वीट किया, 'जन्मदिन मुबारक हो माही भाई. एक मेंटर, भाई और मित्र के रूप में हमेशा मौजूद रहने के लिए धन्यवाद. जीवन में और सफलता हासिल करो.'

Happy birthday mahi bhai . Thank u for always being there as a mentor as a brother as a friend. Have more success in life always @msdhoni pic.twitter.com/X35YD12h9u — Rishabh Pant (@RishabPant777) July 7, 2019

आलराउंडर केदार जाधव ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो महेंद्र सिंह धोनी. आपके प्रति मेरे प्यार को जाहिर करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं हैं. आपके जीवन में सफलता, खुशी और स्वास्थ्य की कामना करता हूं.'

Happy birthday @msdhoni (mahibhai) words are not enough to express my love for u wish u all the success and happiness and health in life God bless u always pic.twitter.com/54g9Ac4FRH — IamKedar (@JadhavKedar) July 7, 2019

ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया, 'खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो.'

Here is wishing one of the best in the business @msdhoni a very very happy birthday. #MSDhoni — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) July 7, 2019

भारत को ICC के तीन वर्ल्ड खिताब दिलाने के अलावा टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचाने वाले धोनी के कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी बधाई दी. वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, 'महेंद्र सिंह धोनी को जीवन में शुभकामनाएं. आपको भाग्य, प्यार और सफलता मिले. जन्मदिन मुबारक हो.'

Wishing @msdhoni all the very best in life. Luck , Love and Success #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/3RrlbgtJJB — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 7, 2019

मोहम्मद कैफ ने कहा, 'पहली बार 2004 में बांग्लादेश में एक साथ खेले और इसके कुछ समय बाद विजाग में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपने आने की घोषणा की, इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल महेंद्र सिंह धोनी महान बनता गया. जीवन में एक बार मिलने वाले खिलाड़ी और कप्तान को जन्मदिन मुबारक हो.'

First played together in Bangladesh in 2004 & shortly saw him announce his arrival against Pak at Vizag when he scored 148, hasn't looked back since and the legend of MS Dhoni has only grown by the year. Wishing a once in a lifetime player and captain , #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/nlPGj1Xord — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 7, 2019

प्रज्ञान ओझा ने लिखा, 'जन्मदिन की शुभकामनाएं माही भाई'

Many happy returns of the day mahi bhai! God bless you ⁦@msdhoni⁩ #HappyBirthdayDhoni pic.twitter.com/slB9AfIGXQ — Pragyan Prayas Ojha (@pragyanojha) July 6, 2019

रिद्धिमान साहा ने ट्वीट किया, 'क्या आप हमें पहचान सकते हैं. जन्मदिन मुबारक हो महेंद्र सिंह धोनी भाई. आपके लिए आगे भी साल काफी अच्छा रहे.'

Can you recognise us? Happy Birthday @msdhoni bhai! May you have a wonderful year ahead! pic.twitter.com/R5MAnbk6De — Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) July 7, 2019

फिनिशर के रूप में धोनी की क्षमता के संदर्भ में पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने लिखा, 'अगर कभी क्रिकेट पर किताब लिखी गई तो इसका आखिरी अध्याय धोनी ही लिखेंगे.'



If ever there's a book on cricket, the finishing chapter will be written by Dhoni.

Happy Birthday ???? #Dhoni — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 6, 2019

इसके साथ ही ICC और BCCI ने धोनी को जन्मदिन पर बधाई संदेश देते हुए ट्वीट किए.

One man

A billion emotions

A lifetime of memories



Happy Birthday, @msdhoni pic.twitter.com/Xflr6aBe2L — ICC (@ICC) July 7, 2019

4 World Cups

4 Different Looks

Which one do you like the most? Take a pick #HappyBirthdayDhoni #TeamIndia pic.twitter.com/74F7tCpfBw — BCCI (@BCCI) July 6, 2019

Wish you a happy birthday @msdhoni! Have a great year.

All the very best for the next two games pic.twitter.com/d8STlRh9e9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 7, 2019

धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप 2011, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके साथ ही भारतीय टीम धोनी के नेतृत्व में टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूप में नंबर वन टीम भी बनी.

