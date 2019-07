Michael Vaughan and Virat Kohli: वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के फाइनल में 14 जुलाई को मेजबान इंग्‍लैंड टीम का मुकाबला न्‍यूजीलैंड (England vs New Zealand)से होगा. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जहां न्‍यूजीलैंड ने विराट कोहली की टीम इंडिया को (India vs New Zealand) 18 रन से हराकर हर किसी को हैरान कर दिया, वहीं गुरुवार को हुए दूसरे सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड ने ऑस्‍ट्रेलिया को बेहद आसानी से 8 विकेट से पराजित कर दिया. गौरतलब है कि मेजबान इंग्‍लैंड के साथ भारतीय टीम को टूर्नामेंट में खिताबी जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. ऐसे में टीम इंडिया की हार हर किसी के लिए हैरान करने वाली रही है. वर्ल्‍डकप के पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्‍ट में टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली को ताज पहने विजेता की मुद्रा में दिखाया गया था, उनके एक हाथ में बल्‍ला था और एक हाथ में बैट. टीम इंडिया के सेमीफाइनल में बाहर होने से इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को विराट कोहली (Virat Kohli)और उनकी टीम इंडिया को ट्रोल करने का मौका मिल गया है.