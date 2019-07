World Cup Final के लिए अंपायर बनाए गए कुमार धर्मसेना को जेसन रॉय के फैंस ने यूं किया ट्रोल..

लंदन:

World Cup Final: क्‍या टूट पाएगा सचिन का 16 साल पुराना रिकॉर्ड, रूट और विलियमसन के पास मौका..

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच हुए इस मैच में धर्मसेना ने इंग्लैंड के जेसन रॉय के खिलाफ विवादास्पद फैसला दिया था. रॉय (85 गेंद में 85 रन) जब शतक की ओर बढ़ रहे थे तब 20वें ओवर में वह पैट कमिंस पर पुल शॉट से चूक गए. इस पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने आउट की अपील की. धर्मसेना शुरू में थोड़े हिचके लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की लगातार की गई अपील के बाद बल्लेबाज को आउट दे दिया. इससे रॉय नाराज हो गए, क्योंकि गेंद उनके बल्ले या ग्लव्स से छूकर नहीं गई थी, लेकिन उन्हें इस फैसले को मानना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड तब तक अपने रिव्यू गंवा चुका था. रॉय ने अंपायर के साथ कुछ बात भी की. बाद में मैदानी अंपायर के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करने के लिए उन पर 30 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया. इस जुर्माने के अलावा ICC ने रॉय के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में दो डिमैरिट अंक भी जोड़ दिए.

World Cup: धर्मसेना की खराब अंपायरिंग, आउट दिए जाने पर जेसन रॉय ने जताई नाराजगी, देखें VIDEO

कुमार धर्मसेना के फिर से अंपायर नियुक्त जाने पर जेसन रॉय के फैंस ने ट्वीट करके यूं अपनी नाराजगी जताई.

Kumar Dharmasena and Marais Erasmus will officiate the #CWC19 final. #ENGvNZ — Melinda Farrell (@melindafarrell) July 12, 2019

dharmasena makes a howler of a call against roy- gets rewarded with the final — Kyle Walsh (@kgwalsh85) July 12, 2019

@ICC Before taking any action against Jason Roy you have to take the action on kumar dharmsena the umpire. Why always players have to pay for umpires mistake? Sometimes wrong decision spoil whole life of players and there team. #WrongUmpiring — Aniket Anant Patil (@aniket783) July 12, 2019

@dharmasena_k shame on you for such a poor umpiring — Laughy Devarajan (@DevarajanLaughy) July 12, 2019

▪️ Buttler's throw to run out Smith

▪️ Roy's cover drive

▪️ Roy's six



It was an entertaining #CWC19 semi-final between Australia and England at Edgbaston! Which of these moments will have your vote as the @Nissan Play of the Day?



Vote: https://t.co/7SsrSjNv2c pic.twitter.com/0ovDtZvUG6 — ICC (@ICC) July 11, 2019

England and @englandcricket should protest against the nomination of Dharmasena as an on field umpire for the @cricketworldcup final on sunday.#ENGvsNZ #NZvsENG #Final — Aatish (@ws599) July 12, 2019

Worst Umpiring in World Cup 2019@ICC silent and instead of taking action against Kumar Dharmasena, they have fined @JasonRoy20

Shame on @ICC #CWC19 #CWC19Final — Huzaifa Ibne Tanveer (@i_huzaifa_hh) July 12, 2019

Lets hope Kumar goes to specsavers before the final, blind, deaf and easily swayed. pic.twitter.com/2ZGN8RmuO1 — Smiffy ex union thug (@iborgward) July 12, 2019

रॉय के अब वर्ल्ड कप में तीन डिमेरिट अंक हैं और मैच खेलने पर केवल तभी रोक लगती है जब किसी खिलाड़ी के कुल चार डिमेरिट अंक हो जाए. इसलिए जेसन रॉय रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले में अपनी टीम की ओर खेलने के अधिकारी होंगे.

VIDEO: वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से 18 रनों से हारकर बाहर हुआ भारत