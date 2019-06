पाकिस्‍तान टीम की बॉलिंग से शोएब अख्‍तर खफा, फैन ने कहा-वर्ल्‍डकप के लिए आप तैयार हो जाइए..

अपने इस 'अपमान' पर जुनैद (Junaid Khan) निराशा नहीं छुपा पाए, उन्‍होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फोटो पोस्‍ट की जिसमें वे मुंह पर टेप लगाए नजर आ रहे हैं. साथ में लिखा है, 'मैं कुछ कहना नहीं चाहता. सच कड़वा होता है.' अपने ट्वीट में जुनैद ने हालांकि कोई बात नहीं कही है लेकिन वे इशारों-इशारों में बहुत कुछ कहने में सफल हो गए हैं. अपने पोस्‍ट के जरिये उन्‍होंने टीम में 'घमासान' के संकेत जरूर दिए हैं. जुनैद (Junaid Khan) ने अपना यह पोस्‍ट बाद में हटा दिया. हालांकि उनके पोस्‍ट को सोशल मीडिया पर लोग अभी भी शेयर कर रहे हैं.

शोएब मलिक इस अंदाज में हुए आउट, बॉलर मार्क वुड को भी आई हंसी, VIDEO

Don't worry, let's start working hard and prove it next time, sometime fate is occupied with badluck #JunaidKhan pic.twitter.com/3bYpMV7OoD