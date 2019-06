अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने ट्वीट में कैप्शन लिखा, रविवार इस तरह से दिख रहा है... हाहा.

Sunday looking a bit like this. Haha #PAKvIND #CWC19 pic.twitter.com/rTO70ru6UY

फोटो में मैदान में पानी भरा है. क्रिकेट एक्सपर्ट नाव पर सवार है और भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और पाकिस्तान कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) टॉस के बाद तैरकर पेवैलियन की ओर लौट रहे हैं. इसके साथ ही एक शॉर्क भी दिखाई दे रही है. शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) के इस ट्वीट को भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने भी रीट्वीट किया है. अख्तर वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में खेले जा रहे मैचों पर ट्वीट और वीडियों के जरिये अपनी राय जाहिर कर रहे हैं. कुछ दिन पहले उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) से भी भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बातचीत की थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था.

Ind vs Pak | Shoaib Akhtar and Sehwag Crack Some Insights on the Upcoming Match | World Cup 2019https://t.co/2rp3aPI5No pic.twitter.com/dggoi3yjFu