World Cup 2019, INDIA vs PAKISTAN: जो रोहित शर्मा और केएल राहुल ने किया, वह कोई भारतीय जोड़ी नहीं कर सकी, लेकिन...

यह भी पढ़ें: ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बना डाले 24वें शतक के साथ, सचिन को पीछे छोड़ा

Rohit Sharma has scored three ODI double centuries in his career so far.



Could he hit a fourth today?#CWC19 | #INDvPAK | #TeamIndia pic.twitter.com/pkgC47hAi1