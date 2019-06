पाकिस्‍तान के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने खिलाड़ियों को दी यह वॉर्निंग

सोशल मीडिया पर सौरव गांगुली ( Sourav Ganguly) के इस कमेंट को लोगों ने हाथों हाथ लिया. कई लोगों ने लिखा-सौरव गांगुली यह जवाब अल्‍टीमेट रहा. एक अन्‍य फैन ने कहा-सौरव ने अपने इस जवाब से बंगाली ह्यूमर को उजागर किया. आइए नजर डालते हैं सौरव ( Sourav Ganguly) के जवाब में ट्विटर पर फैंस ने किस तरह प्रतिक्रिया दी.

This is savage @MClarke23 - All I see is Blue t-shirts and Indian flags all around the stands and not much green colour.@SGanguly99 - Yeah! Costly tickets may be!.. #IndiaVsPakistan #CWC19 — Dhawal Shah (@DhawalShah10) June 16, 2019

Commentator: There's a sea of supporters, wearing blue Indian jersey & supporting India. Hardly any green jersey can be seen in the stadium.@SGanguly99 : tickets are costly



Bengali humour at its best.#IndiaVsPakistan — Biswajit Roy (@biswajitroy2009) June 16, 2019

#INDvPAK - During commentary



Michael Clarke - I see too many Blue T-Shirts & Indian Flags, and not so Green (in reference to big Pakistani Diaspora living in Manchester) !



Saurav Ganguly - Yeah, Costly Tickets Maybe!



Ultimate, Truly Savage! — Abhinav Katyal (@ASKatyal) June 16, 2019

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan)के बीच हुए इस 'महामुकाबले' में विराट कोहली ब्रिगेड ने मैच में जबर्दस्‍त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्‍तानी टीम को नौसिखिया साबित कर दिया. बारिश से प्रभावित इस मैच में भारतीय टीम (Team India)ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा (140) के शतक और विराट कोहली (77) व केएल राहुल (57) के अर्धशतक की मदद से 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 336 रनों का पहाड़ सा स्‍कोर बनाया.

अपने 'प्रसिद्ध शॉट' की रोहित शर्मा के छक्के से तुलना पर सचिन ने आईसीसी को दिया यह जवाब

जवाब में खेलते पाकिस्‍तान टीम के लिए फखर जमां और बाबर आजम ही संघर्ष करते दिखे. इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 104 रन जोड़े. कुलदीप यादव ने इन दोनों को आउट करते हुए आगे के गेंदबाजों के लिए रास्‍ता खोल दिया. नतीजा यह हुआ कि पाकिस्‍तानी टीम ने स्‍कोर 165 रन तक पहुंचते-पहुंचते छह विकेट गंवाकर हार ओढ़ ली. 35 ओवर के बाद जब पाकिस्‍तान (Pakistan Team) का स्‍कोर 6 विकेट पर 166 रन था तब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा. डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से पाकिस्‍तान को 40 ओवर में 302 रन बनाने का लक्ष्‍य मिला, इस लिहाज से उसे शेष 30 गेंदों पर 136 रन बनाने का असंभव सा टारगेट मिला था. पाकिस्‍तान टीम आखिरकार 40 ओवर में 6 विकेट खोकर 212 रन ही बना पाई और 89 रन से मैच हार गई.

वीडियो: टीम इंडिया की पाकिस्‍तान पर शानदार जीत