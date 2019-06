India vs Pakistan: पाक कप्तान सरफराज अहमद के मामा महमूद हसन चाहते हैं भारतीय टीम की जीत

नई दिल्ली:

India vs Pakistan: वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) अपना मुकाबला इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेलने जा रहे हैं. भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) का यह मुकाबला वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, और इस मुकाबले को 'महामुकाबला' कहा जा रहा है. फिर हो भी क्यों नहीं? इस मैच पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, और दोनों ओर के प्रशंसक आंखें गड़ाए बैठे हैं. हजारों की तादाद में क्रिकेट प्रशंसक मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम पहुंच चुके हैं. प्रशंसकों की दुआ है कि उनकी अपनी-अपनी टीम जीते है. इन्हीं प्रशंसकों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket team) के कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) के मामा महमूद हसन (Mahmood Hassan) भी है. सरफराज के मामा महमूद हसन भारतीय हैं. उनकी दुआ है कि उनका भांजा मैच में शतक लगाए.