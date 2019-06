मैनचेस्‍टर:

रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. 'सुपर संडे' को मिली इस जीत के बाद भारतीय टीम के चार मैचों में 7 अंक हो गए हैं और वह न्‍यूजीलैंड के बाद तीसरे स्‍थान पर है. भारत और न्‍यूजीलैंड दोनों के चार-चार मैच में 7 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट के आधार पर न्‍यूजीलैंड दूसरे स्‍थान पर है. ऑस्‍ट्रेलिया 8 अंक के साथ पहले स्‍थान पर है. दूसरी ओर पाकिस्‍तान के पांच मैचों के बाद केवल 3 अंक हैं और वह नौवें स्‍थान पर जा पहुंची है. सरफराज की टीम के सेमीफाइनल की राह इस हार के बाद बहुत ही मुश्किल हो गई है. वर्ल्‍डकप में भारतीय टीम की पाकिस्‍तान के खिलाफ यह सातवीं जीत है. पाकिस्‍तान इस टूर्नामेंट में भारत को आज तक नहीं हरा पाया है.

7⃣ - 0⃣



India have outdone Pakistan once again in the @cricketworldcup! Join us to relive the final moments of #INDvPAK with @ZAbbasOfficial: https://t.co/Qi4I8b5puu pic.twitter.com/twuG2RZIOn — ICC (@ICC) June 16, 2019

पाकिस्‍तानी पारी: फखर, बाबर के आउट होते ही संघर्ष ने दम तोड़ा

भारत के 336 रन के जवाब में पाकिस्‍तान की पारी इमाम उल हक और फखर जमां ने शुरू की. दूसरे ओवर में फखर ने जसप्रीत बुमराह और तीसरे ओवर में इमाम ने भुवनेश्‍वर को चौका लगाया.पांचवें ओवर में हल्‍की चोट लगने के कारण भुवनेश्‍वर कुमार ने चार बॉल फेंकने के बाद ही मैदान छोड़ दिया. ओवर की शेष दो गेंद फेंकने विजय शंकर आए जिन्‍होंने अपनी पहली ही गेंद पर इमाम (7) को LBW कर दिया. एक तरह से भुवी का ओवर बीच में छोड़ना भारत के लिए फायदेमंद रहा. विजय ने वर्ल्‍डकप की अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल करके कमाल कर दिया. नए बल्‍लेबाज बाबर शुरुआत से ही विश्‍वास से भरपूर नजर आए. नौवें ओवर में उन्‍होंने हार्दिक पंड्या को ऑफ ड्राइव से शानदार चौका लगाया.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद पाकिस्‍तान के एक विकेट पर 38 रन थे. धीमी शुरुआत के कारण Required Run Rate लगातार बढ़ता जा रहा था.टीम के 50 रन 12.5 ओवर में पूरे हुए.विकेट की तलाश में 15वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव को आक्रमण पर लाया गया, उनके ओवर में 6 रन बने.धीरे-धीरे ही सही, पाकिस्‍तान का स्‍कोर आगे बढ़ रहा था.पारी का 16वां ओवर महंगा रहा, हार्दिक के इस ओवर में 11 रन बने.लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को छक्‍का जड़कर फखर जमां ने अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने 59 गेंदों का सामना करते हुए छह चौके और एक छक्‍का लगाया. पाकिस्‍तान के 100 रन 21.4 ओवर में जमां के चौके के साथ ही पूरे हुए. एकाएक पाकिस्‍तान का स्‍कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा था. 23वें ओवर में बाबर ने भी फखर की देखादेखी चहल को छक्‍का जमा दिया.24वें ओवर में कुलदीप यादव ने गुगली पर बाबर आजम (48) को बोल्‍ड करके भारत को बहुप्रतीक्षित सफलता दिलाई. नए बल्‍लेबाज हफीज ने 25वें ओवर में चहल को छक्‍का जड़ते हुए पाकिस्‍तान को 25 ओवर में 126 रन तक पहुंचा दिया.

कुलदीप ने अपने अगले ओवर में फखर जमां (62 रन, 75 गेंद, सात चौके, एक छक्‍का) को चहल से कैच करा दिया. पाकिस्‍तान इन झटकों से संभली भी नहीं थी कि हार्दिक पंड्या ने 27वें ओवर में लगातार गेंदों पर मोहम्‍मद हफीज (9) और शोएब मलिक (0) को आउट करके पाकिस्‍तान की सदमे में ला दिया. 12 रन के अंदर पाकिस्‍तान के चार विकेट गिर गए थे और भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था.हार्दिक हैट्रिक पर थे लेकिन सरफराज ने ऐसा नहीं होने दिया. चार ओवर में ही चार विकेट लेकर भारत ने मैच में अपनी स्थिति खासी मजबूत कर ली थी. लगातार मिले झटकों से लड़खड़ा रही पाकिस्‍तान टीम के 150 रन 31.5 ओवर में पूरे हुए. पाकिस्‍तान का छठा विकेट सरफराज अहमद के रूप में गिरा. 35 ओवर में जब स्‍कोर 6 विकेट खोकर 166 रन था तब बारिश शुरू हो गई और खेल रोकना पड़ा. बाद में डकवर्थ-लुईस नियम से लक्ष्‍य रिवाइज करते हुए पाकिस्‍तान को लक्ष्‍य 40 ओवर में 302 रन किया था. इ‍स लिहाज से आखिरी 30 गेंदों पर पाकिस्‍तान को 136 रन बनाने का लगभग असंभव सा लक्ष्‍य मिला था. 40 ओवर में पाकिस्‍तानी टीम 6 विकेट खोकर 212 रन की बना पाई और मैच 89 रन से हार गई. भारत के लिए कुलदीप यादव, हार्दिक पंड्या और विजय शंकर ने दो-दो विकेट लिए.

विकेट पतन: 13-1 (इमाम, 4.5), 117-2 (बाबर, 23.6), 126-3 (फखर, 25.2), 129-4 (हफीज, 26.5), 129-5 (मलिक, 26.6),165-6 (सरफराज, 34.1)

भारत की पारी: 'हिटमैन' के आगे असहाय नजर आए पाकिस्‍तानी बॉलर

भारत की पारी रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ने शुरू की. पारी का पहला ओवर पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद आमिर ने फेंका जो मेडन रहा.दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भारत का पहला स्‍कोरिंग शॉट चौके के रूप में लगाया. गेंदबाज थे हसन अली. इस ओवर में 9 रन बने.चौथे ओवर में फिर रोहित ने हसन की गेंद पर चौका लगाकर स्‍कोर को गति दी.पांचवें ओवर में राहुल ने आमिर की गेंद पर अपना पहला चौका लगाया. आमिर लगातार डेंजर एंड पर दौड़ लगा रहे थे, ऐसे में ग्राउंड अम्‍पायर ने उन्‍हें दूसरी बार वॉर्निंग दी.छठे ओवर में हसन अली की गत बनाते हुए रोहित ने ओवर में चौका और छक्‍का जड़ा. ओवर में 12 रन बने.आठवें ओवर में वहाब रियाज और नौवें ओवर में स्पिनर इमाद वसीम को आक्रमण पर लाया गया. रोहित ने वहाब का स्‍वागत चौका लगाकर किया.10वें ओवर में पाकिस्‍तान के पास रनआउट का मौका था लेकिन थ्रो गलत एंड पर पहुंचा और चांस हाथ से जाता रहा.विकेट पर सेट होने के बाद दोनों बल्‍लेबाज पूरी तरह हमलावर हो गए और पाकिस्‍तानी गेंदबाज उनके आगे असहाय से नजर आ रहे थे.रोहित शर्मा का अर्धशतक 34 गेंदों पर छह चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. टीम इंडिया के 100 रन 17.3 ओवर में पूरे हुए. राहुल ने शतकीय साझेदारी करके भारत को इस मैच में शिखर धवन की कमी महसूस नहीं होने दी. 22वें ओवर में केएल राहुल ने शोएब मलिक को छक्‍का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. उनका यह लगातार पांचवें वनडे इंटरनेशनल में 50+ का स्‍कोर रहा. उन्‍होंने अपने 50 रन 69 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरे किए. 23 ओवर में हफीज को रोहित ने चौका और राहुल ने छक्‍का जमाया. भारतीय रन औसत इस समय छह रन प्रति ओवर के आसपास पहुंच रही थी.आमिर की ही तरह डेंजर एंड पर दौड़ने के लिए वॉर्निंग पाने वाले वहाब रियाज ने पाकिस्‍तान को पहली सफलता दिलाई. कैच कवर पर बाबर आजम ने लपका. रोहित का साथ देने अब विराट कोहली क्रीज पर थे. 25 ओवर के बाद स्‍कोर एक विकेट खोकर 146 रन था.

टीम इंडिया के 150 रन 25.4 ओवर में पूरे हुए. 27वें ओवर में हसन को छक्‍का जड़कर रोहित शर्मा 91 रन पर पहुंच गए. रोहित पाकिस्‍तान के लिए मुश्किल यह थी कि तेज गेंदबाज हसन अली बेहद महंगे साबित हो रहे थे. 30वें ओवर में शादाब की गेंद पर दो रन लेकर रोहित 99 रन तक पहुंचे और फिर सिंगल लेकर वनडे में अपना 24वां सैकड़ा पूरा किया. वर्ल्‍डकप 2019 में यह उनका दूसरा शतक रहा. उन्‍होंने अपनी पारी में 85 गेंदों का सामना करते हुए नौ चौके और तीन छक्‍के लगाए. 31वें ओवर में कोहली ने आमिर को चौका लगाया, यह उनकी आज की पारी की पहली बाउंड्री रही.भारतीय बल्‍लेबाजों की रणनीति आमिर के ओवर सुर‍क्षित निकालकर दूसरे बॉलर्स पर अटैक करने की थी और इसमें वे सफल भी रहे.शतक पूरा करने के बाद भी रोहित की पारी फर्राटा मारते हुए आगे बढ़ रही थी. शुरुआती हिचक के बाद कोहली भी रंग में आते जा रहे थे. रोहित शर्मा की पारी का अंत आखिरकार 140 रन (113 गेंद, 14 चौके और तीन छक्‍के) के स्‍कोर पर हुआ. उनका कैच वहाब रियाज ने हसन अली की गेंद पर लपका. क्रीज पर विराट का साथ देने हार्दिक पंड्या थे.40 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर 248 रन था.टीम इंडिया के 250 रन 40.2 ओवर में पूरे हुए.42वें ओवर में वहाब को चौका लगाकर कोहली 45 रन तक जा पहुंचे. अगले ओवर में हसन अली को पंड्या ने छक्‍का लगाकर हाथ खोले, हालांकि यह शॉट विश्‍वास से भरा नहीं था और मिसटाइम होकर विकेट के पीछे बाउंड्री के पार पहुंचा. ओवर में हार्दिक ने चौका भी लगाया. 45वें ओवर में कोहली ने हसन अली को चौका लगाया. उन्‍होंने 57 रन बनाते ही वनडे में अपने 11 हजार रन पूरे किए. ऐसा करने वाले वे दुनिया के 9वें और भारत के तीसरे बल्‍लेबाज रहे. टीम इंडिया का तीसरा विकेट हार्दिक पंड्या (26) और चौथा एमएस धेानी (1) के रूप में गिरा. ये दोनों विकेट मोहम्‍मद आमिर के खाते में गए. विराट का साथ देने के विजय शंकर क्रीज पर थे. टीम इंडिया के 300 रन 45.4 ओवर में पूरे हुए.46.4 ओवर के बाद बारिश ने पहली बार खेल में व्‍यवधान डाला. खेल रोके जाते समय टीम इंडिया का स्‍कोर 4 विकेट खोकर 305 रन था. जल्‍द ही खेल फिर शुरू हुआ.पारी के आखिरी क्षणों में टीम इंडिया ने विराट कोहली (77 रन, 65 गेंद, 7 चौके) का विकेट गंवाया. यह विकेट भी आमिर के ही खाते में गया.पारी के 49वें ओवर में भारतीय बल्‍लेबाजों ने 12 रन बनाए जबकि आमिर के आखिरी ओवर में विजय शंकर के चौके सहित 9 रन बने. 50 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 5 विकेट पर 336 रन रहा. विजय शंकर 15 और केदार जाधव 9 रन बनाकर नाबाद रहे.

A Rohit Sharma masterclass helps India to a score of 336/5 at the end of their 50 overs!



Who are you backing to win this one?#CWC19 | #INDvPAK pic.twitter.com/lPUTMtDfMQ — ICC (@ICC) June 16, 2019

विकेट पतन: 136-1 (Lokesh Rahul, 23.5), 234-2 (रोहित, 38.2), 285-3 (हार्दिक, 43.5), 298-4 (धोनी, 45.1), 314-5 (कोहली, 47.4)

भारतीय टीम ने शिखर धवन की जगह हरफनमौला विजय शंकर को टीम में जगह दी है. पाकिस्‍तान टीम ने दो बदलाव करते हुए आसिफ अली और शाहीन अफरीदी की जगह इमाद वसीम और शादाब खान को प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान दिया है.

#SarfarazAhmed wins the toss and elects to bowl in Manchester!



Pakistan bring in Imad Wasim and Shadab Khan while Vijay Shankar features for India. #TeamIndia #WeHaveWeWill pic.twitter.com/ps4Z65LuEc — ICC (@ICC) June 16, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार थीं...

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्‍तान), हार्दिक पंड्या, एमएस धोनी, केदार जाधव, विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान: इमाम-उल-हक, फखर जमां, बाबर आज़म, मोहम्मद हफीज, सरफराज अहमद (कप्‍तान), शोएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब ख़ान, हसन अली, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज.

