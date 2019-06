India vs Pakistan: कप्तान सरफराज अहमद ने कुछ खिलाड़ियों पर लगाया बड़ा आरोप, पाक चैनलों का खुलासा

यह भी पढ़ें: कुछ ऐसे पाक प्रशंसकों ने खिलाड़ियों को सुनाई जमकर खरी-खोटी, VIDEO

समां चैनल ने अपनी रिपोर्ट में चलाया कि आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही सरफराज का गुस्सा कुछ खिलाड़ियों पर फूटा. उन्होंने इमाद वसीम और इमाम-उल-हक पर अपने खिलाफ गुटबंदी और उन्हें सहयोग न करने का आरोप लगाया. 'दुनिया' नाम के एक और चैनल ने भी कुछ इसी तरह की खबरें अपनी रिपोर्ट में चलाईं. चैनल ने कहा कि पाकिस्तान की टीम कई ग्रुपों में बंटी हुई थी. एक ग्रुप की अगुवाई मोहम्मद आमिर कर रहे हैं, तो दूसरे गुट के 'नेता' इमाद वसीम हैं, जो कप्तान सरफराज को नीचा दिखाने में लगे हैं.

Sarfaraz Ahmed "our target is to bounce back from this defeat and perform well in the remaining 4 matches" #INDvPAK #CWC19 pic.twitter.com/5xmhOLHkdP