मैनचेस्‍टर:

India vs New Zealand, 1st Semi-Final: वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के पहले सेमीफाइनल (1st Semi-Final) में बारिश बड़ी बाधा साबित हो रही है. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच ओल्ड टैफर्ड मैदान पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण मंगलवार को पूरा नहीं हो सका. इस कारण बाकी का खेल आज यानी बुधवार को होगा. यह मैच वहीं से शुरू होगा जहां मंगलवार को रुका था. मैच में जब बारिश ने बाधा डाली, उस समय न्यूजीलैंड टीम का स्कोर 46.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 211 था. मैच के रिजर्व दिन में जाने के बाद क्रिकेटप्रेमियों की उत्‍सुकता इस बात को लेकर है कि बुधवार को मैनचेस्‍टर (Old Trafford,Manchester) का मौसम कैसा रहेगा और क्‍या आज भी मैच हो पाएगा. मौसम विभाग का बुधवार को लेकर अनुमान भी भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को निराश कर सकता है. एक्यूवेदर के अनुसार, बुधवार को रुक-रुककर बारिश आएगी. मैनचेस्टर में मंगलवार की तरह 1 से 4 बजे तक या हो सके तो 5 बजे तक बादल छाए रहेंगे.