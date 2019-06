नॉटिंघम:

India vs New Zealand Match: आईसीसी वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) में बारिश के कारण रद्द हुए मैचों की संख्या में गुरुवार को एक बार और इजाफा हो गया. ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड का मैच (India vs New Zealand) भारी बारिश के कारण रद्द करना पड़ा. सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण इस मैच में टॉस तक नहीं हो सका. यह इस वर्ल्‍डकप में बारिश के कारण रद्द हुआ चौथा मैच है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज, श्रीलंका-पाकिस्तान और श्रीलंका-बांग्लादेश के मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं. मैच रद्द होने से दोनों टीमों (India vs New Zealand) को एक-एक अंक मिला. भारत के अब तीन मैचों में पांच अंक हो गए हैं और वह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, वहीं न्यूजीलैंड के चार मैचों में सात अंक हैं और वह पहले स्थान पर बरकरार है.