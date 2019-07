बर्मिंघम:

England vs India Live Score: विराट कोहली की टीम इंडिया (Indian Team) को वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) में आज पहली हार का सामना करना पड़ा. रनों से भरपूर मैच में रविवार को उसे मेजबान इंग्‍लैंड (England vs India)ने 31 रन से पराजित किया. एजबेस्‍टन मैदान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्‍लैंड टीम ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. जॉनी बेयरस्‍टॉ (111) के शतक व जेसन रॉय (66) और बेन स्‍टोक्‍स (79) के अर्धशतक की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 337 रन का विशालकाय स्‍कोर बना डाला. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्‍लैंड के लिए रॉय और बेयरस्‍टॉ (Jonny Bairstow) की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए ताबड़तोड़ अंदाज में 162 रन की साझेदारी कर डाली. इस समय तक इंग्‍लैंड टीम 400 रन के आसपास के स्‍कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही थी लेकिन 25 ओवर के बाद शमी की अगुवाई में टीम इंडिया ने इंग्‍लैंड के कदमों पर काफी हद तक ब्रेक लगा दिया. शमी ने लगातार तीसरे मैच में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करते हुए 10 ओवर में 69 रन देकर 5 विकेट लिए. जवाब में टीम इंडिया ने बड़े टारगेट को चेज करने का हरसंभव प्रयास किया. रोहित शर्मा (Rohit Shama)ने शतक (102 रन)और कप्‍तान विराट कोहली (66) ने अर्धशतक जड़ा लेकिन इन दोनों बल्‍लेबाजों के आउट होते ही आगे के बल्‍लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए. ऋषभ पंत ने 32 और हार्दिक पंड्या ने 45 रन की जोरदार पारी खेली लेकिन जीत के लिहाज से यह नाकाफी साबित हुई. भारतीय टीम 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 306 रन ही बना पाई और 31 रन से मैच हार गई. एमएस धोनी 42 और केदार जाधव 12 रन बनाकर नाबाद रहे. इंग्‍लैंड के ओपनर जॉनी बेयरस्‍टॉ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया.

आज की इस जीत के बाद इंग्‍लैंड के आठ मैचों में 10 अंक हो गए हैं और अंकतालिका में वह फिर चौथे स्‍थान पर पहुंच गया. भारतीय टीम के सात मैचों में 11 अंक हैं और वह दूसरे स्‍थान पर हैं. पाकिस्‍तान की टीम 9 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर है.

भारत की पारी: विराट और रोहित के आउट होते ही उम्‍मीदें खत्‍म

जवाब में भारतीय टीम की खराब शुरुआत हुई और तीसरे ही ओवर में क्रिस वोक्‍स ने केएल राहुल (0) को अपनी ही गेंद पर कैच कर लिया. इससे पहले दूसरे ओवर में रोहित शर्मा को जीवनदान मिला जब जोफ्रा आर्चर की गेंद पर स्लिप में जो रूट ने कैच छोड़ दिया. राहुल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने विराट कोहली क्रीज पर थे.पहले 5 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 9 रन था, इसमें क्रिस वोक्‍स का पहला, तीसरा और पांचवां ओवर मेडन रहा.छठे ओवर में कोहली ने जोफ्रा आर्चर को दो चौके लगाते हुए भारतीय फैंस को खुशी मनाने का मौका दिया. विराट ब्रिगेड का स्‍कोर धीमी गति से आगे बढ़ रहा था. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 28 रन था. भारतीय टीम के 50 रन 13.5 ओवर में पूरे हुए.16वें ओवर में लियाम प्‍लंकेट को कोहली और रोहित शर्मा ने एक-एक चौका लगाया. सेट होने के बाद कोहली तेजी से रन बनाने लगे थे. भारतीय बल्‍लेबाजों को 'गेयर' बदलता देख 19वें ओवर में लेग स्पिनर आदिल राशिद को आक्रमण पर लाया गया.20वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए स्‍टोक्‍स को कोहली ने चौका लगाया और फिर दो रन लेकर वर्ल्‍डकप में लगातार पांचवां अर्धशतक पूरा किया. वनडे में उनका 54वां पचासा 59 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ. विराट और रोहित की बैटिंग ने भारतीय फैंस की उम्‍मीदें बढ़ा दी थी. इसके थोड़ी ही देर बाद रोहित शर्मा ने आदिल राशिद को चौका लगाकर अपना 43वां वनडे अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने 65 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके लगाए. भारतीय बल्‍लेबाजी रंग में आती जा रही थी और अब दबाव इंग्‍लैंड की ओर शिफ्ट हो रहा था. दोनों बल्‍लेबाजों की शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी.25 ओवर के बाद स्‍कोर एक विकेट खोकर 120 रन था.

26वें ओवर की शुरुआती तीन गेंदों पर रोहित शर्मा ने स्‍टोक्‍स को लगातार तीन चौके लगाए. भारत का रन रेट पांच रन प्रति ओवर के ऊपर पहुंच चुका था हालांकि जीत के लिए टीम को अभी भी करीब आठ रन प्रति ओवर से अधिक के औसत से रन बनाने थे. रोहित अब रनों के मामले में कोहली से आगे निकल गए थे. इंग्‍लैंड के लिए रोहित-विराट की यह साझेदारी परेशानी का सबब बन चुकी थी.29वें ओवर में प्‍लंकेट ने विराट कोहली (66 रन, 76 गेंद, सात चौके) को अतिरिक्‍त खिलाड़ी जेम्‍स विंस से कैच कराकर वह सफलता दिलाई जिसकी इंग्‍लैंड को तलाश थी. चौथे नंबर पर ऋषभ पंत को बैटिंग के लिए भेजा गया लेकिन वे शुरुआत में ही दो बार रनआउट होते-होते बचे.30 ओवर के बाद स्‍कोर 152 रन था और शेष 20 ओवर में टीम इंडिया को 186 रन की जरूरत थी.रोहित शर्मा का 25वां शतक 106 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से पूरा हुआ. वर्ल्‍डकप 2019 का यह उनका तीसरा शतक रहा. पारी के 36वें ओवर में पंत ने मार्क वुड को दो चौके जड़ते हुए हाथ खोले. 37वें ओवर में रोहित (102 रन, 109 गेंद, 15 चौके) के आउट होने से भारत की जीत की रही-सही उम्‍मीदों भी धराशायी हो गईं. रोहित को वोक्‍स ने विकेटकीपर बटलर से कैच कराया. भारत के 200 रन 36.2 ओवर में बने. विकेट पर अब पंत के साथ हार्दिक पंड्या थे लेकिन Required Run Rate लगातार बढ़ते हुए 10 रन प्रति ओवर से ऊपर पहुंच गया था.39वें ओवर में पंड्या ने क्रिस वोक्‍स को लगातार तीन चौके लगाए और आशा खाते जा रहे भारतीय फैंस की उम्‍मीदों को फिर जिंदा करने की कोशिश की. पंड्या के आने से रनगति फिर तेज होने लगी थी. ओवर में 16 रन बने.40वें ओवर में पंत (32) को प्‍लंकेट की गेंद पर क्रिस वोक्‍स ने हवा में छलांग लगाते हुए लपक किया और भारत को चौथा झटका लग गया. हार्दिक का साथ देने अब धोनी बैटिंग के लिए उतरे. 40 ओवर के बाद स्‍कोर तीन विकेट खोकर 234 रन था और शेष 10 ओवर में 104 रन की दरकार थी. टीम इंडिया के 250 रन 42.2 ओवर में पूरे हुए.45वें ओवर में हार्दिक पंड्या (45 रन, 33 गेंद, चार चौके) को प्‍लंकेट ने अतिरिक्‍त खिलाड़ी विंस से कैच कराकर भारत को पांचवां झटका दे डाला. क्रीज पर अब धोनी और केदार जाधव थे और लक्ष्‍य पहुंच से दूर होता जा रहा था.50 ओवर में भारत का स्‍कोर 5 विकेट खोकर 306 रन रहा.इंग्‍लैंड के लियोम प्‍लंकेट ने तीन और क्रिस वोक्‍स ने दो विकेट लिए.

विकेट पतन: 8-1 (राहुल, 2.3), 146-2 (कोहली, 28.2), 198-3 (रोहित, 36.1), 226-4 (पंत, 39.1), 267-5 (पंड्या, 44.5)

इंग्‍लैंड की पारी: रॉय-बेयरस्‍टॉ की तूफानी पारियों के बाद चमके शमी

पहले बैटिंग करते हुए जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्‍टॉ की जोड़ी ने इंग्‍लैंड को तेज शुरुआत दी. मो. शमी के पहले ही ओवर में रॉय ने दो चौके लगाए. तीसरे ओवर में बेयरस्‍टॉ ने भी शमी को चौका लगाया. हालांकि यह शॉट बल्‍ले का किनारा लेकर निकला था.पांच ओवर के बाद स्‍कोर बिना विकेट खोए 28 रन पहुंच गया था. ऐसे में कप्‍तान विराट कोहली ने छठे ओवर में ही लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को बॉलिंग पर उतार दिया.पारी के आठवें और चहल के दूसरे ओवर में रॉय ने दो चौके लगाए.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद इंग्‍लैंड का स्‍कोर बिना विकेट खोए 47 रन तक पहुंच गया था. 11वें ओवर में बॉलिंग के लिए आए हार्दिक पंड्या को रॉय ने छक्‍का और चौका लगाया. इस ओवर में 13 रन बने. हालांकि ओवर में इन दोनों शॉट के पहले रॉय के खिलाफ विकेट के पीछे कैच की अपील हुई थी लेकिन टीम इंडिया ने रिव्‍यू नहीं लिया. रिप्‍ले में दिखा कि गेंद बल्‍लेबाज के ग्‍लव्‍ज से लगकर विकेटकीपर तक पहुंची थी. टीम इंडिया के 50 रन 10.4 ओवर में पूरे हुए. हार्दिक का अगला (पारी का 13वां) ओवर भी महंगा रहा, इसमें बेयरस्‍टॉ ने दो चौके लगाए. इंग्‍लैंड का औसत इस समय छह रन प्रति ओवर के आसपास था. 14वें ओवर में रॉय ने चहल को चौका और फिर छक्‍का लगाया.15वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, इस ओवर में रॉय और बेयरस्‍टॉ ने एक-एक चौका लगाया. बुमराह को छोड़कर भारत के सभी गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे. इंग्‍लैंड के 100 रन 15.3 ओवर में पूरे हुए जबकि बेयरस्‍टॉ का 10 वां वनडे अर्धशतक 56 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ.जेसन रॉय का अर्धशतक 41 गेंदों पर सात चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ.23वें ओवर में आखिरकार कुलदीप यादव भारत को पहली कामयाबी लेकर आए. उन्‍होंने रॉय (66 रन, 57 गेंदें, सात चौके और दो छक्‍के) को अतिरिक्‍त खिलाड़ी रवींद्र जडेजा के हाथों कैच कराया. जडडू ने बायीं ओर दौड़ लगाकर डाइव लगाते हुए इस कैच को बेहतरीन तरीके से लपका. पहले विकेट के लिए इंग्‍लैंड के दोनों ओपनरों ने 160 रन की साझेदारी की. रॉय की जगह जो रूट ने ली. भारत के लिए परेशानी इस समय यह थी कि इंग्‍लैंड का रन औसत 7 रन प्रति ओवर से भी ऊपर पहुंच चुका था. 25 ओवर के बाद स्‍कोर 180 रन था.

बेयरस्‍टॉ का शतक 90 गेंदों पर आठ चौकों और छह छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. इंग्‍लैंड के 200 रन 29.4 ओवर में पूरे हुए. भारत के लिए इस समय राहत की थोड़ी बहुत बात यही थी कि इंग्‍लैंड का रन औसत गिरकर 6.5 के करीब आ गया था. 32वें ओवर में शमी ने बेयरस्‍टॉ (111 रन, 109 गेंद, 10 चौके और दो छक्‍के) को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई. जॉनी के आउट होने से टीम इंडिया को राहत मिली थी. शमी ने जल्‍द ही भारत को तीसरी सफलता दिलाते हुए नए बल्‍लेबाज इयोन मोर्गन (1) को हाथ खोलने के पहले ही फाइन लेग पर केदार जाधव से लपकवा दिया.तीन विकेट गिरने से भारतीय गेंदबाजों का मनोबल बढ़ गया था. वे रूट और स्‍टोक्‍स को हाथ खोलने का ज्‍यादा मौका नहीं दे रहे थे. यही कारण रहा कि रन औसत गिरते हुए छह रन प्रति ओवर से नीचे आ गया था.ओवर तेजी से निकलते जा रहे थे, ऐसे में पारी के 40वें ओवर में स्‍टोक्‍स ने चहल को पहले चौका और फिर छक्‍का जड़कर स्‍कोर को गति दी. ओवर में 15 रन बने.इंग्‍लैंड के 250 रन 40.3 ओवर में पूरे हुए. इंग्‍लैंड के 250 रन 40.3 ओवर में पूरे हुए. चहल ने अपने 10 ओवर में 88 रन दिए और उन्‍हें कोई विकेट नहीं मिला. यह वनडे में उनका सबसे महंगा स्‍पैल रहा.इंग्‍लैंड का चौथा विकेट जो रूट (44) के रूप में गिरा, जिन्‍हें शमी ने पंड्या से कैच कराया. इस ओवर में नए बल्‍लेबाज बटलर ने छक्‍का भी लगाया. स्‍टोक्‍स का अर्धशतक 38 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. बेन स्‍टोक्‍स का अर्धशतक 38 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ जबकि इंग्‍लैंड के 300 रन 46.3 ओवर में बने.शमी ने इसके बाद जोस बटलर (20) और फिर क्रिस वोक्‍स (7) को आउट करके मैच में अपने 5 विकेट पूरे किए. अफगानिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भी उन्‍होंने 4-4 विकेट लिए थे.विकेटों की इस पतझड़ के बीच स्‍टोक्‍स चौके-छक्‍के लगाकर स्‍कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे.इंग्‍लैंड का आखिरी विकेट बेन स्‍टोक्‍स के रूप में गिरा जिन्‍हें बुमराह ने आउट किया. 50 ओवर में इंग्‍लैंड का स्‍कोर 7 विकेट खोकर 337 रन रहा.

विकेट पतन: 160-1 (रॉय, 22.1), 205-2 (बेयरस्‍टॉ, 31.4), 207-3 (मोर्गन, 33.4), 277-4 (रूट, 44.1), 310-5 (बटलर, 46.6)

भारतीय टीम ने विजय शंकर के स्‍थान पर ऋषभ पंत को प्‍लेइंग XI में स्‍थान दिया है. दूसरी ओर, इंग्‍लैंड टीम में जेम्‍स विंस की जगह जेसन रॉय ने वापसी की है. मोईन अली की जगह लियोम प्‍लंकेट को जगह दी गई है.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं..

इंग्लैंड: जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्‍टॉ, जो रूट, इयोन मोर्गन (कप्‍तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकेट, आदिल राशिद, जोफ़्रा आर्चर और मार्क वुड.

भारत: केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्‍तान), ऋषभ पंत, केदार जाधव, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, युज़वेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह.

