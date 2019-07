आज की इस जीत के बाद टीम इंडिया के 8 मैच में 13 अंक हो गए हैं जो कि टीम को सेमीफाइनल में स्‍थान दिलाने के लिहाज से पर्याप्‍त हैं. दूसरी ओर बांग्‍लादेश की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. मशरफे मुर्तजा की टीम के आठ मैचों के बाद सात अंक है. टीम को अपना आखिरी मैच पाकिस्‍तान के खिलाफ खेलना है. बांग्‍लादेश टीम य‍दि पाकिस्‍तान के खिलाफ यह मैच जीती तो पाकिस्‍तानी टीम भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.

SCORECARD

बांग्‍लादेशी पारी: बुमराह ने लिए सर्वाधिक चार विकेट

जवाब में बांग्‍लादेश की पारी की शुरुआत तमीम इकबाल और सौम्‍य सरकार की जोड़ी ने की. पारी के दूसरे ओवर में तमीम ने बुमराह को दो और तीसरे ओवर में भुवनेश्‍वर को एक चौका लगाकर स्‍कोर आगे बढ़ाया. पहले पांच ओवर में 18 रन बने. आठवें ओवर में बुमराह की जगह शमी को आक्रमण पर लाया गया, इसमें सरकार के चौके सहित 6 रन बने.वर्ल्‍डकप के अपने तीन मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले शमी ने आज भी टीम इंडिया को पहली सफलता तमीम (22) को बोल्‍ड करके दिलाई. पहले पावरप्‍ले में स्‍कोर 1 विकेट पर 40 रन था. बांग्‍लादेश के 50 रन 11.1 ओवर में सौम्‍य सरकार के चौके के साथ पूरे हुए पूरे हुए. शमी की अगली ही गेंद पर सौम्‍य सरकार के खिलाफ LBW की अपील हुई. टीम इंडिया ने रिव्‍यू लिया लेकिन उसे निराशा हाथ लगी. 14वें ओवर में सौम्‍य सरकार ने शमी को दो चौके लगाए. 15 ओवर में 73 रन बने थे. बांग्‍लादेश का स्‍कोर पांच रन प्रति ओवर के आसपास के औसत से आगे बढ़ रहा था. 16वें ओवर में आक्रमण पर आए हार्दिक पंड्या ने सौम्‍य सरकार (33 रन, 38 गेंद, चार चौके) को शॉर्ट एक्‍स्‍ट्रा कवर पर कप्‍तान कोहली से कैच कराकर भारतीय खेमे में खुशी दौड़ा दी.विकेट पर अब शाकिब और मुशफिकुर रहीम की अनुभवी और कामयाब जोड़ी थी.लेग स्पिनर चहल लाइन-लेंग्‍थ को लेकर संघर्ष कर रहे थे. 19वें ओवर में रहीम ने उन्‍हें लगातार दो चौके लगाए.बांग्‍लादेश के 100 रन 19.3 ओवर में पूरे हुए.ऐसे समय जब शाकिब-रहीम की जुगलबंदी भारत के लिए परेशानी बनती जा रही थी, चहल ने टीम को अहम सफलता दिलाई. उन्‍होंने रहीम (24रन, 23 गेंद, तीन चौके) को शमी के हाथों कैच करा दिया.25 ओवर के बाद स्‍कोर तीन विकेट खोकर 127 रन था और शेष 25 ओवर में बांग्‍लादेश को 188 रन की जरूरत थी.

भारतीय बॉलर्स ने तीन विकेट लेकर बांग्‍लादेश की रनों के फ्लो पर एक हद तक ब्रेक लगा दिया था.शाकिब का अर्धशतक 58 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरा हुआ.बांग्‍लादेश के 150 रन 28.2 ओवर में पूरे हुए. 30वें ओवर में लिटन ने बांग्‍लादेशी पारी का पहला छक्‍का लगाया, गेंदबाज थे हार्दिक पंड्या. हालांकि हार्दिक ने इस ओवर में लिटन दास (22) को अपने जाल में फंसाते हुए फिर पुल शॉट खेलने के लिए उकसाया और दिनेश कार्तिक से कैच करा दिया. क्रीज पर अब शाकिब का साथ देने मोसाद्दक हुसैन थे.33वें ओवर में बांग्‍लादेश को मोसाद्दक (3) का विकेट गंवाना पड़ा, उन्‍हें बुमराह ने बोल्‍ड किया. शाकिब विकेट पर डटे हुए थे लेकिन दूसरे बल्‍लेबाज उनका साथ छोड़ते जा रहे थे.बल्‍लेबाजी में जीरो पर आउट होने वाले हार्दिक ने बॉलिंग के प्रदर्शन से इसकी भरपाई की. 34वें ओवर में उन्‍होंने शाकिब अल हसन (66 रन, 74 गेंद, छह चौके) को एक्‍स्‍ट्रा कवर पर कार्तिक से कैच कराकर बांग्‍लादेशी फैंस के जोश पर पूरी तरह पानी फेर दिया. शाकिब के विकेट के साथ ही बांग्‍लादेश की हार लगभग तय हो गई थी.38वें ओवर में सब्‍बीर ने शमी के ओवर में चार चौके लगाए. उनके इस हल्‍ला बोल ने बांग्‍लादेशी फैंस ने फिर जोश का संचार कर दिया था. बांग्‍लादेश के 200 रन इसी ओवर (37.4 ओवर) में पूरे हुए.चहल की ओर से फेंका गया 39वां ओवर भी बांग्‍लादेश के लिए अच्‍छा रहा, इसमें 11 रन बने.40 ओवर के बाद स्‍कोर 225 रन है. बांग्‍लादेश को शेष 10 ओवर में 90 रन की जरूरत थी.सब्‍बीर और सैफुद्दीन की जोड़ी ने आननफानन 50 रन की साझेदारी करकेमैच में रोमांच वापस ला दिया था.42वें ओवर में सैफुद्दीन ने शमी को दो चौके लगाए और भारतीय फैंस की माथे पर चिंता की लकीरें ला दीं.44वें ओवर में बुमराह ने सब्‍बीर (36)को बोल्‍ड करके खतरनाक बनती जा रही इस साझेदारी को तोड़ा. नए बल्‍लेबाज मशरफे मुर्तजा को भुवनेश्‍वर ने विकेटकीपर धोनी से कैच कराया.आखिरी 10 ओवर में बांग्‍लादेश को 51 रन की दरकार थी.विराट कोहली की टीम इंडिया ने आज यहां बांग्‍लादेश को 28 रन से पराजित करते हुए वर्ल्‍डकप 2019 के सेमीफाइनल में स्‍थान बना लिया है.48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने लगातार गेंदों पर रुबेल हुसैन (9) और मुस्‍तफिजुर रहमान (0)को बोल्‍ड करके बांग्‍लादेशी पारी का अंत कर दिया. भारत के लिए बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्‍होंने चार और हार्दिक पंड्या ने तीन विकेट लिए.

विकेट पतन: 39-1 (तमीम, 9.3), 74-2 (सौम्‍य, 15.1), 121-3 (रहीम, 22.6), 162-4 (लिटन, 29.4), 173-5 (मोसाद्दक, 32.2), 179-6 (शाकिब, 33.5), 245-7 (सब्‍बीर, 43.1), 257-8 (मुर्तजा, 44.2), 286-9 (रुबेल, 47.5), 286-10 (मुस्‍तफिजुर, 47.6)

भारत की पारी: खूब खेले रोहित और राहुल

भारत की पारी केएल राहुल और रोहित शर्मा ने शुरू की. मशरफे मुर्तजा के पहले ही ओवर में रोहित ने छक्‍का जड़ते हुए अपने तेवर दिखा दिए. ओवर में 10 रन बने. मुर्तजा तीसरे ही ओवर में अपने स्‍थान पर मुस्‍तफिजुर रहमान को आक्रमण पर ले आए. पारी के चौथे ओवर में राहुल ने सैफुद्दीन को चौका जड़ा. यह उनकी पहली बाउंड्री रही.पांचवें ओवर में रोहित को जीवनदान मिला जब मुस्‍तफिजुर की गेंद पर तमीम इकबाल ने आसान कैच छोड़ दिया. पांच ओवर में टीम इंडिया के 21 रन बने थे. इस छूटे कैच का पूरा फायदा लेते हुए रोहित ने छठे ओवर में सैफुद्दीन को छक्‍का जड़ दिया. अब बारी राहुल की थी, आठवें ओवर में उन्‍होंने बांग्‍लादेशी टीम पर हमला बोलते हुए सैफुद्दीन को लगाातर दो चौके जड़े. नौवें ओवर में रोहित शर्मा ने मुस्‍तफिजुर को लगातार दो चौके लगाए और टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचाया. भारत के 50 रन इतनी ही गेंदों पर पूरे हुए. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद टीम इंडिया 69 रन तक जा पहुंची थी.11वें ओवर में स्पिनर शाकिब अल हसन को आक्रमण पर लाया गया.शाकिब के पहले दो ओवर में तीन रन बने.15वें ओवर में रोहित शर्मा ने शाकिब को छक्‍का लगाया और 49 रन तक पहुंच गए. इसके बाद सिंगल लेकर उन्‍होंने वनडे में अपना 43वां अर्धशतक पूरा किया. उनका अर्धशतक 45 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. 16वें ओवर में राहुल ने मुर्तजा को छक्‍का लगाया. दोनों भारतीय ओपनर अब रंग में आ चुके थे और स्‍कोर तेजी से बढ़ रहा था.पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी 105 गेंदों पर पूरी हुई. इसके तुरंत बाद राहुल का चौथा वनडे अर्धशतक 57 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. राहुल के लिए यह पारी काफी हद तक राहत देने वाली रही.रोहित अर्धशतक पूरा करने के बाद अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे.22वें ओवर में मोसाद्दक को उन्‍होंने छक्‍का और फिर चौका लगाया. बांग्‍लादेश के किसी भी गेंदबाज के लिए उनको रोकना असंभव सा हो गया था.24वें ओवर में मुस्‍तफिजुर को छक्‍का लगाकर रोहित शर्मा न केवल शतक के करीब पहुंचे बल्कि टीम इंडिया को 150 रन (23.1 ओवर)के पार पहुंचा दिया. इस समय टीम का रन औसत 6 रन प्रति ओवर से भी ऊपर पहुंच गया था और बांग्‍लादेश को पहले विकेट की तलाश थी.25 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर बिना विकेट खोए 161 रन था.

आज की अपनी पारी के दौरान रोहित शर्मा ने वर्ल्‍डकप 2019 में रनों के मामले में ऑस्‍ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ दिया.रोहित शर्मा का वर्ल्‍डकप 2019 का चौथा और ओवरऑल 26वां वनडे शतक 90 गेंदों पर छह चौकों और पांच छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. हालांकि शतक पूरा करने के तुरंत बाद रोहित आउट हो गए. 104 रन के निजी स्‍कोर पर उनका कैच लिटन दास ने पॉर्ट टाइम बॉलर सौम्‍य सरकार की गेंद पर लपका. राहुल का साथ देने अब विराट कोहली क्रीज पर थे.टीम इंडिया का स्‍कोर 200 रन पर पहुंचने के पहले रुबेल हुसैन बांग्‍लादेश के लिए दूसरी सफलता लेकर आए. उन्‍होंने राहुल (77रन, 92 गेंद, छह चौके और एक छक्‍का) को विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम से झिलवाया.नए बल्‍लेबाज ऋषभ पंत अब कोहली का साथ देने क्रीज पर आए. 34वें ओवर में उन्‍होंने मोसाद्दक को छक्‍का लगाकर अपने तेवर दिखाए.टीम इंडिया के 200 रन 33.5 ओवर में पूरे हुए. 39वें ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्‍तफिजुर ने विराट कोहली (26)और हार्दिक पंड्या (0) को आउट करके बांग्‍लादेश के फैंस को उत्‍साह में ला दिया. विराट को जहां बाउंड्री पर रुबेल ने कैच किया, वहीं हार्दिक का कैच सौम्‍य सरकार ने लिया. क्रीज पर अब पंत का साथ देने के लिए अनुभवी एमएस धोनी क्रीज पर थे. एक ही ओवर में लगे इन दो झटकों से अविचलित पंत ने 40वें ओवर में सैफुद्दीन पर निशाना साधा और लगातार तीन चौके जमा दिए. भारत के 250 रन 39.5 ओवर में पूरे हुए. कोहली और हार्दिक के आउट होने के बाद भारत की रन गति में कमी आ गई थी और एक समय निश्चित रूप से 350+ के स्‍कोर की ओर बढ़ती नजर आ रही भारतीय टीम के कदमों पर कुछ ब्रेक लग गया था.शानदार पारी खेल रहे पंत (48 रन, 41 गेंद, छह चौके और एक छक्‍का) आखिरकार शाकिब के शिकार बने. कैच मोसाद्दक ने लड़खड़ाते हुए पकड़ा. क्रीज पर अब धोनी का साथ देने दिनेश कार्तिक थे.46 ओवर में स्‍कोर 5 विकेट पर 279 रन रन था. 46वें ओवर में धोनी ने मुस्‍तफिजुर को चौका लगाया. भारतीय बल्‍लेबाज इस ओवर में 9 रन बटोरने में सफल रहे.48वें से 50वें ओवर के बीच टीम इंडिया ने दिनेश कार्तिक (8), एमएस धोनी (35), भुवनेश्‍वर कुमार (2) और मोहम्‍मद शमी (0) के विकेट गंवाए, इसमें से आखिर के तीन विकेट को 50वें ओवर में ही गिरे. मुस्‍तफिजुर रहमान बांग्‍लादेश के सबसे कामयाब बॉलर रहे. उन्‍होंने 59 रन देकर पांच विकेट लिए.

विकेट पतन: 180-1 (रोहित, 29.2), 195-2 (राहुल, 32.4), 237-3 (कोहली, 38.2), 237-4 (पंड्या, 38.4), 277-5 (पंत, 44.1), 298-6 (कार्तिक, 47.2), 311-7 (धोनी, 49.3), 314-8 (भुवनेश्‍वर, 49.5), 314-9 (शमी, 49.6)

भारतीय टीम ने दो बदलाव करते हुए कुलदीप यादव की जगह भुवनेश्‍वर कुमार और केदार जाधव की जगह दिनेश कार्तिक को प्‍लेइंग XI में स्‍थान दिया. बांग्‍लादेश ने भी अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए. उसने मेहदी हसन और महमूदुल्ला की जगह रुबेल हुसैन और सब्बीर रहमान को शामिल किया.

India will be batting first at Edgbaston!



There are two changes for both sides as Dinesh Karthik and Bhuvneshwar Kumar come in for India while Shabbir Rahman and Rubel Hossain are brought into the Bangladesh side.



Follow @cricketworldcup for regular updates!#BANvIND | #CWC19 pic.twitter.com/G5BL7H2ie2