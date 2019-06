साउथम्‍पटन:

इस जीत के बाद टीम इंडिया के पांच मैचों में 9 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में तीसरे स्‍थान पर आ गई है. अफगानिस्‍तान टीम के अंकों का खाता अभी नहीं खुला है. गुलबदीन की टीम को अपने सभी छह मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया.

अफगानिस्‍तान पारी: गेंदबाजों ने रख ली टीम इंडिया की लाज

भारत के 224 रन के स्‍कोर के जवाब में हजरतउल्‍ला और गुलबदीन नैब की जोड़ी ने अफगान पारी की शुरुआत की. तीसरे ओवर में शमी की गेंद पर हजरतउल्‍ला के खिलाफ LBW की अपील हुई. टीम इंडिया ने रिव्‍यू भी लिया लेकिन बेहद बारीक अंतर से फैसला उसके खिलाफ गया. 5 ओवर के बाद स्‍कोर बिना विकेट खोए 16 रन था. खास बात यह थी कि अफगान टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया था.सातवें ओवर में शमी ने हजरतउल्‍ला (10) को बोल्‍ड करके भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्‍कान लौटाई. गुलबदीन का साथ देने अब रहमत शाह क्रीज पर थे.विकेट की तलाश में बड़ा जुआ खेलते हुए विराट कोहली 8 ओवर के बाद ही लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और तेज गेंदबाज हार्दिक पंड्या को आक्रमण पर ले आए.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद अफगानिस्‍तान का स्‍कोर ए‍क विकेट खोकर 37 रन था.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद अफगानिस्‍तान का स्‍कोर ए‍क विकेट खोकर 37 रन है. भारतीय टीम के लिए आज कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा था. गुलबदीन ने पंड्या को लगातार दो जड़े और 11.4 ओवर में टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया.ऐसे समय जब टीम इंडिया में विकेट न गिरा पाने की निराशा हावी हो रही थी, हार्दिक पंड्या दूसरी कामयाबी लेकर आए. उन्‍होंने गुलबदीन (27) को विजय शंकर से कैच करा दिया.बल्‍लेबाजी में अफगानिस्‍तान के बल्‍लेबाज जिस तरह टिककर बैटिंग कर रहे थे, उससे भारतीय खेमे में निराशा घर करती जा रही थी.25 ओवर के बाद अफगानिस्‍तान का स्‍कोर दो विकेट खोकर 91 रन था.

भारतीय टीम के 100 रन 26.3 ओवर में पूरे हुए. भारत यदि मैच में वापस लौटा तो इसका श्रेय बुमराह को जाता है, जिन्‍होंने पारी के 29वें ओवर में रहमत शाह (36) और फिर दूसरे सेट बैट्समैन हसमतुल्‍ला शाहिदी (21) को आउट करके भारतीय फैंस को झूमने का मौका दे दिया. शाह को चहल ने कैच किया जबकि शाहिदी को बुमराह ने अपनी ही गेंद पर कैच किया. विकेट पर अब दो नए बल्‍लेबाज असगर अफगान और मोहम्‍मद नबी थे.चहल ने 35वें ओवर में असगर अफगान (8) को आउट करके भारत को पांचवीं सफलता दिलाई. मैच रोमांचक फिनिश की ओर बढ़ रहा था. नबी का साथ देने नजीबुल्‍ला जादरान क्रीज पर थे.अफगानिस्‍तान के 150 रन 38.5 ओवर में पूरे हुए. हर बनते रन के साथ अफगानिस्‍तान के सपोर्टरों की शोरगुल बढ़ता जा रहा था.40 ओवर के बाद अफगानिस्‍तान का स्‍कोर 5 विकेट खोकर 157 रन था और आखिरी 10 ओवर में 68 रन की दरकार थी.41वें ओवर में पहली ही गेंद पर चौका लगा, इस ओवर में दो वाइड फेंककर शमी ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा लीं. 42वें ओवर में हार्दिक ने सेट बेट्समैन नजीबुल्‍ला (21)को चहल से कैच करा दिया. नबी का साथ देने राशिद खान मैदान पर थे.बुमराह की ओर से फेंका गया पारी का 44वां ओवर भारत के लिए अच्‍छा रहा, इसमें केवल चार रन बनी. अगले ओवर में शमी को पहली ही गेंद पर चौका जड़कर दबाव को कुछ हद तक कम किया. इस ओवर में 9 रन बने.आखिरी 5 ओवर में अफगानिस्‍तान को जीत के लिए 40 रन की जरूरत थी.श्रीलंका का सातवां विकेट राशिद के रूप में चहल के खाते में गया. पारी के 47वें ओवर में नबी आउट हो सकते थे लेकिन पंड्या रनआउट का चांस चूके गए. बुमराह की अगली ही गेंद पर छक्‍का जड़कर नबी ने मानो भारत के जख्‍मों पर नमक छिड़का. अफगान टीम के 200 रन 46.3 ओवर में पूरे हुए. आखिरी तीन ओवर में अफगानिस्‍तान को 24 रन की जरूरत थी.48वें ओवर में अम्‍पायर ने नबी को शमी की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू दे दिया था लेकिन रिव्‍यू लेकर शमी बचने में सफल रहे. आखिरी दो ओवर में अफगानिस्‍तान को 21 और आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी. मोहम्‍मद शमी ने दबाव के क्षणों में कमाल का ओवर फेंका और वनडे में अपनी पहली हैट्रिक लेकर अफगानिस्‍तान टीम को 213 के स्‍कोर पर समेट दिया. भुवी की जगह टीम में शामिल किए गए शमी ने लगातार गेंदों पर मोहम्‍मद नबी, आफताब आलम और मुजीब उर रहमान को आउट किया.भारत के लिए मोहम्‍मद शमी ने सर्वाधिक चार विकेट लिए जबकि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और युजवेंद्र चहल को दो-दो विकेट मिले.

विकेट पतन: 20-1 (हजरतउल्‍ला, 6.3), 64-2 (गुलबदीन, 16.5), 106-3 (रहमत, 28.4), 106-4 (शाहिदी, 28.6), 130-5 (असगर, 34.6), 166-6 (नजीबुल्‍लाह, 41.3), 190-7 (राशिद, 45.4)

भारतीय पारी: अफगानी बॉलरों के आगे बल्‍लेबाजों का समर्पण

पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत निराशाजनक हुई और पांचवें ओवर में ही उसे रोहित शर्मा का कीमती विकेट गंवाना पड़ा. अफगानिस्‍तान ने स्पिनर मुजीब उर रहमान से पारी की शुरुआत कराई. शुरुआती चार ओवर में महज 7 रन बने. पांचवें ओवर में मुजीब ने जोरदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा (1) को बोल्‍ड कर भारतीय फैंस को सन्‍न कर दिया. छठे ओवर में केएल राहुल ने दो चौके लगाए हालांकि इसमें से दूसरा चौका बल्‍ले का किनारा लेकर विकेटकीपर और स्लिप के बीच से निकला था.आठवें ओवर में विराट कोहली ने दबाव को कम करते हुए आफताब को लगातार चौके जमाए. पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद भारत के खाते में 41 रन थे. टीम इंडिया के 50 रन 11.2 ओवर में बने.13वें ओवर में ऑफ ब्रेक बॉलर मोहम्‍मद नबी आक्रमण पर लाए गए. भारत का दूसरा विकेट केएल राहुल (30 रन, 53 गेंद, दो चौके) के रूप में गिरा. राहुल को सेट होने के बाद विकेट 'फेंकने' की आदत से छुटकारा पाना होगा. रिवर्स स्‍वीप खेलने की कोशिश में उनका कैच नबी की गेंद पर हजरतुल्‍लाह जाजई ने शॉर्ट थर्ड मैन पर पकड़ा. विराट का साथ देने अब विजय शंकर मैदान पर थे. दोनों बल्‍लेबाज बाउंड्री के बजाय सिंगल-डबल के जरिये स्‍कोर को बढ़ा रहे थे. 20वें ओवर में आक्रमण पर लाए गए राशिद खान का स्‍वागत पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाकर किया. राहुल के आउट होने के बाद लगा यह पहला चौका रहा. कोहली ने अपना 52वां अर्धशतक 48 गेंदों पर चार चौकों की मदद से पूरा किया. टीम इंडिया के 100 रन 22.1 ओवर में पूरे हुए.विकेट पर सेट होने के बाद विजय शंकर भी रंग में आ रहे थे. उन्‍होंने 23वें और 25वें ओवर में रहमत शाह को चौके लगाए. 25 ओवर में स्‍कोर 2 विकेट पर 115 रन था.

ऐसे समय जब टीम इंडिया की स्थिति ठीकठाक नजर आ रही थी, उसे विजय शंकर (29) का विकेट गंवाना पड़ा. रहमत ने उन्‍हें LBW किया. भारत की ओर से रिव्‍यू भी लिया गया लेकिन फैसला अफगानिस्‍तान के पक्ष में गया. 31वें ओवर में नबी ने अफगानिस्‍तान को विराट कोहली (67 रन, 63 गेंद, पांच चौके)का बहुमूल्‍य विकेट दिलाया. विराट का विकेट लेकर अफगान टीम के हौसले बुलंद हो चले थे और दबाव अब टीम इंडिया पर था. भारतीय फैंस के चेहरे पर भी तनाव नजर आने लगा था. धोनी का साथ देने केदार जाधव क्रीज पर उतरे. इन दोनों की धीमी बल्‍लेबाजी के कारण भारत का स्‍कोर गति नहीं पकड़ पा रहा था. यही कारण रहा कि 22.1 ओवर में 100 रन पूरी करने वाली टीम इंडिया के 150 रन 34.4 ओवर में पूरे हुए.रनों की बढ़ती जा रही 'खामोशी' को 37वें ओवर में केदार जाधव ने राशिद खान की गेंद पर चौका लगाकर तोड़ा. अगले ओवर में धोनी ने अपना पहला चौका लगाया. रन रेट काफी नीचे था.भारतीय बल्‍लेबाजों का इस तरह अफगानी बॉलर्स के सामने संघर्ष करना हर किसी को हैरान कर रहा था.विकेट पर गेंद रुककर आ रही थी और स्‍ट्रोक खेलना मुश्किल साबित हो रहा था.40 ओवर के बाद स्‍कोर चार विकेट खोकर 175 रन था और जरूरत आखिरी के 10 ओवरों में 'धूमधड़ाके' की थी.41वें और 42वें ओवर में दो-दो रन बने. लेकिन 43वें ओवर में जाधव और धोनी ने एक-एक चौका जड़कर भारतीय फैंस को मुस्‍कुराने का थोड़ा मौका दिया.बैटिंग से बुरी तरह निराश करने वाले धोनी (28 गेंद, 52 रन, तीन चौके) आखिरकार राशिद खान के शिकार बने. पारी के 46वें ओवर में केदार ने चौका और फिर छक्‍का लगाकर स्‍कोर 200 रन के पार पहुंचाया.भारतीय टीम के अगले तीन विकेट हार्दिक पंड्या (7), मोहम्‍मद शमी (1)और केदार जाधव (52रन, 68 गेंद, तीन चौके, एक छक्‍का) के रूप में गिरे. कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह 1-1 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्‍तान के गुलबदीन नैब और मोहम्‍मद नबी ने दो-दो विकेट लिए.



विकेट पतन: 7-1 (रोहित, 4.2), 64-2 (राहुल, 14.2), 122-3 (विजय, 26.1), 135-4 (विराट कोहली, 30.3), 192-5 (धोनी, 44.3), 217-6 (पंड्या, 48.4), 222-7 (शमी, 49.3), 223-8 (जाधव, 49.5)

भारतीय टीम ने चोटिल भुवनेश्‍वर कुमार के स्‍थान पर मोहम्‍मद शमी को प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान दिया. दूसरी ओर, अफगानिस्‍तान ने नूर अली और दौलत की जगह हजरतुल्‍लाह और आफताब आलम को टीम में शामिल किया है.

दोनों टीमें इस प्रकार थीं...

भारत: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्‍तान), विजय शंकर, केदार जाधव, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह.

अफगानिस्तान: हजरतुल्लाह, गुलबदीन नैब (कप्‍तान), रहमत शाह, हशमतउल्ला शाहिदी, इकराम अली खिल असगर अफगान, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, राशिद खान, आफताब आलम और मुजीब उर रहमान.

