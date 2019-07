IND vs NZ Semifinal: विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया किस टीम के हैं सबसे ज्यादा जीत के आसार

मैनचेस्टर:

Virat Kohli: Whichever team is more brave in being calculative, that team stands a better chance to win so we understand that combination,we've made it to a lot of knockout games&finals and it's up to both to bring their A game.Whoever handles pressure better will come out on top — ANI (@ANI) July 8, 2019

टॉस के महत्व पर

टॉस की अहमियत पर विराट कोहली ने कहा कि यहां महत्वपूर्ण बात दबाव से निपटना है. अनुमान लगाया जा सकता है कि दबाव बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन हम टॉस को लेकर चिंतित नहीं हैं. विराट ने कहा कि जो भी टीम अपनी गणना में बहादुर होगी, उसके जीतने के आसार ज्यादा होंगे. ऐसे में हम संयोजन को समझते हैं. हमने कई नॉकआउट मैचों में इसका इस्तेमाल किया है. बात यह है कि जो भी टीम दबाव झेलने में सफल रहेगी, उसके जीतने के बेहतर आसार हैं.

Virat Kohli on #CWC19 semis tomorrow: Decision making will be crucial. Both teams are experienced enough to have played these games. New Zealand was in the finals last time&they know how to play knock out games. They have had a wonderful World Cup again so they're a quality side pic.twitter.com/6ACLkFRReT — ANI (@ANI) July 8, 2019

फिटनेस के सवाल पर

भारतीय कप्तान ने कहा कि इस बार फॉर्मेट अलग है. हमने अपना पहला लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब हम शेष मैचों पर ध्यान लगा सकते हैं. निश्चित ही, खिलाड़ियों की बॉडी ज्यादा तरोताजा नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरह से प्रेरित हैं. हम जीपीएस ट्रैकर के साथ खेल रहे हैं और यह हमें यह जानने व समझने में मदद करता है कि हमें कितने आराम की जरूरत है. खिलाड़ियों को भी यह समझाना आसान हो जाता है कि खेलों के बीच कितने ब्रेक की दरकार है.

Virat Kohli: A lot of players from that World Cup from our batch, from their batch, from other teams as well, made it to their national teams & are still playing. I think it is a really nice memory. Neither me nor him could have ever anticipated that one day this will happen. https://t.co/E4N6Cy8LKw — ANI (@ANI) July 8, 2019

टीम संयोजन पर

विराट कोहली ने कहा कि अगर हमारा अटक सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठों के साथ जरूर रहा है. न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण हमेशा से ही संतुलित रही है. उनकी टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और हमें उनके खिलाफ अनुशासित रहना होगा. भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम संयोजन पर अभी विमर्श होगा कि पांच गेंदबाजों के साथ उतरें या छह गेंदबाजों के साथ.

Virat Kohli, on New Zealand captain Kane Williamson&he captaining their sides in WC semis after doing the same in 2008 U-19 WC semis: When we meet tomorrow I'll remind him. It's nice to realise that 11 yrs after, we're captaining our respective nations again in a senior World Cup pic.twitter.com/08AQLPhelB — ANI (@ANI) July 8, 2019

राहुल की भूमिका पर

विराट ने कहा कि वर्ल्ड कप में अब केएल राहुल बतौर ओपनर की भूमिका में ज्यादा सहज दिखाई पड़ रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ केएल काफी विश्वसनीय दिखाई पड़े. मेरे हिसाब से अब वह उस मनोदशा में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे हमने आईपीएल में देखा है. मेरे हिसाब से सेमीफाइनल में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देख सकते हैं.

रोहित के शतकों से अपनी तुलना पर

विराट ने कहा कि मैं इससे बिल्कुल भी निराश या चिंतित नहीं हूं कि रोहित ने पांच शतक लगा दिए और मैं एक भी शतक नहीं जड़ पाया. जारी विश्व कप में मेरी भूमिका अलग है. मुझे खुशी है कि रोहित शर्मा शतक लगा रहे हैं. मेरी भूमिका एक छोर पर टिककर स्ट्राइक रोटेट कर रहा हूं और मेरा निजी उपलब्धियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. लेकिन रोहित शर्मा की यह उपलब्धि वास्तव में बहुत ही आसाधारण बात है, जो पहले किसी टूर्नामेंट में किसी ने हासिल नहीं की. मैं अपनी भूमिका को लेकर खुश हूं और मैं व्यक्ति विशेष के रिकॉर्डों को लेकर चिंता नहीं करता.

कुल मिलाकर टीम इंडिया इस महामुकाबले के लिए तैयार है. और अगर बारिश न हुई, तो करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.