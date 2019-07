IND vs NZ Semifinal: भारतीय प्रशंसकों को नहीं भाया आईसीसी का धोनी पर यह 'संदेश', ऐसे जाहिर किया गुस्सा

मैनचेस्टर:

इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में मंगलवार को न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Semifinal) के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारती दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के आउट होने पर पैतृक संस्था ने धोनी के लिए अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर वीडियो के साथ एक संदेश जारी किया, लेकिन यह करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को बहुत ही खफा कर गया. और इन क्रिकेटप्रेमियों ने इसके बाद आईसीसी के इस संदेश पर अपने-अपने तरीके से गुस्सा उतारा.

दरअसल आईसीसी की तरफ से ट्वीट खेल के आखिरी पलों में धोनी के रन आउट होने पर किया. तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश में न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल के शॉर्ट फाइनल लेग से फेंके गए एक बेहतरीन थ्रो ने धोनी को रन आउट करने के साथ ही करोड़ों भारतीयों को गम के सागर में डुबो दिया.

और जब धोनी के आउट होने पर आईसीसीसी ने ट्वीट किया, तो इसने इन चाहने वालों को और ज्यादा चिढ़ाने और गुस्से से भरने का काम किया.

आईसीसी ने जो ट्वीट किया था, उस पर स्पेनिश भाषा में संदेश लिखा था-हस्ता ला विस्ता. आईसीसी ने यह लिखने के लिए अर्नाल्ड श्वार्जनेगर की प्रसिद्ध फिल्म टर्मिनेटर सीरीज के प्रसिद्ध डायलॉग, 'हस्ता आय विस्ता, बेबी' से प्रेरणा ली. बता दें कि इस स्पेनिश लाइन का अर्थ है, 'अलविदा'. और जैसे ही भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की नजरें इस ट्वीट पर गईं, तो उन्होंने फिर अपनी तरह से आईसीसी को आड़े हाथ लिया.

ICC delete this - pic.twitter.com/MBcndA9FAy — Pranjul Sharma (@Pranjultweet) July 10, 2019

Hey, you concentrate on getting good umpiring from ur panel of umpires. — I'm What I'm 'BHARATIYA' (@ZstLiveLetLive9) July 10, 2019

VIDEO: करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी न्यूजीलैंड के हाथों 18 रन से मिली हार से बहुत ही दुखी हैं.

निश्चित ही आईसीसी ने यह ट्वीट सही नीयत के साथ किया था और किसी भी पैतृक संस्था के इरादे पर शक नहीं ही किया जा सकता, लेकिन यह भारतीय और खासकर धोनी के प्रशंसकों के बिल्कुल भी गले नहीं उतरा. शायद इसकी वजह उनके आउट होने की टाइमिंग रहे, जिससे भारतीय प्रशंसक बहुत ही निराशा में थे.