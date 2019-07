IND vs NZ: सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बोले-MS धोनी को 7वें क्रम पर भेजना बड़ी गलती, माही होते तो...

मैनचेस्‍टर:

India vs New Zealand: वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के पहले सेमीफाइनल में टीम इंडिया को न्‍यूजीलैंड के हाथों (India vs New Zealand) मिली शिकस्‍त के बाद परिणाम के विश्‍लेषण का दौर शुरू हो गया है. हर विशेषज्ञ हार के कारणों को लेकर अपनी राय जता रहा है. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)और वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman)का मानना है कि भारत ने सेमीफाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni)को सातवें नंबर पर उतारकर भारी गलती की. गौरतलब है कि मंगलवार/बुधवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम 239 रन के स्‍कोर का पीछा कर रही थी. इस मैच में हार्दिक पंड्या और दिनेश कार्तिक को धोनी से पहले भेजा गया जब भारत के चार विकेट 24 रन पर निकल गए थे.