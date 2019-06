IND vs NZ, 4th Warm-up game: न्यूजीलैंड ने किया टीम विराट के कॉन्फिडेंस पर वार, मिला सिर्फ एक पॉजेटिव

केनिंगटन ओवल:

वर्ल्ड कप (World Cup 2019) जैसे बड़े टूर्नामेंटों के वॉर्म-अप या प्रैक्टिस मैचों में जीत-हार के तो मायने होते ही हैं, लेकिन इससे ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि आप क्या आगे लेकर बढ़ते हैं. और टीम इंडिया शुक्रवार को केनिंगटन ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए अपने पहले वॉर्म-अप मैच (India vs New Zealand Live Score, ICC World Cup Warm Up Cricket Match 2019 at London) में सिर्फ एक ही पॉजेटिव लेकर आगे बढ़ी. वहीं आईसीसी रैंकिंग में नंबर चार न्यूजीलैंड ने नंबर-2 भारत को छह विकेट से आसानी से मात देकर उसके कॉन्फिडेंस पर वार किया. यह बात अलग है कि भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जान-बूझकर मुस्कुराहट बरकरार रख अपने गम को छिपाने का प्रयास करते रहे. अब इस वार को टीम इंडिया कैसे लेती है और उसके बल्लेबाज आगे कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यह देखने वाली बात होगी.

World Cup 2019 Warm-up: New Zealand 180/4 in 37.1 overs (R Taylor 71, K Williamson 67) beat India (179) by 6 wickets#INDvNZ #WorldCup2019



LIVE UPDATES: https://t.co/bLJ2CZONPn



LIVE SCORECARD: https://t.co/z68hivjNKC pic.twitter.com/QYWKBdDt12 — CricketNDTV (@CricketNDTV) May 25, 2019

पांच जून को इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने से पहले पहले केनिंगटन ओवल में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand Live Score, ICC World Cup Warm Up Cricket Match 2019 at London) ने शनिवार को प्रैक्टिस मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर टीम विराट को हराकर बड़ा झटका दिया. भारत से मिले बहुत ही आसान 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन इसके बाद अनुभवी रॉस टेलर (71 रन, 75 गेंद, 8 चौके) और कप्तान केन विलियमसन (67 रन, 87 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का) की अर्द्धशतकीय पारियों की बदलौत न्यूजीलैंड ने 37.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. कुल मिलाकर भारत ने पहले वॉर्म-अप मैच से एक ही पॉजेटिव हासिल की. और वह रवींद्र जडेजा का निचले क्रम में अर्द्धशतक रहा.

New Zealand win!



Disciplined bowling and fifties from Kane Williamson and Ross Taylor power @BLACKCAPS to a comfortable six-wicket win in the #INDvNZ warm-up game.#INDvNZ SCORECARD https://t.co/Ts6Ist8kYa pic.twitter.com/U7Yb8B63HL — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 25, 2019

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 2 फील्डर: न्यूजीलैंड ओपनरों को नहीं लेने दी आजादी

एक बात साफ हो चली है कि वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मुकाबलों में जब-जब ऐसी पिचें मिलेंगी, तो शुरुआती ओवरों में तो ओपनरों का शुरुआती ओवरों में बल्ला भांजना कमोबेश नामुमकिन है! और जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ही ओवर में कोलिन मुनरो को एलबीडब्लू चलता कर कर न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दिया, लेकिन इसके बाद भारत को अगला विकेट चटकाने में थोड़ा लंबा समय लग गया. अपने स्कोर 179 को देखते हुए. दूसरी सफलता पहले पावर-प्ले के आखिरी ओर 10वें ओवर में हार्दिक पंड्या ने मार्टिन गप्टिल को आउट करके दिलाई. इसी के साथ ही पावर-प्ले के खात्मे पर न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 40 रन हो गया.

विकेट पतन: 8-1 (मुनरो, 1.4), 37-2 (गप्टिल, 9.4), 151-3 (विलियमसन, 29.5), 179-4 (टेलर, 36.4)

इससे पहले भारतीय टीम कोटे के पचास में से 40 ओवर भी नहीं खेल सकी और 39.2 ओवरों में 179 रन बनाकर ऑल- आउट हो गई. भारत की शुरुआत खराब रही. और एक बार पहला विकेट क्या गिरा कि नियमित अंतराल पर लगातार विकेट गिरते रहे. हालत यह हो गई कि टीम विराट ने बीसवां ओवर खत्म होने से पहले ही 81 रन पर ही अपने छह विकेट गंवा दिए.

India's @imjadeja celebrated his fifty in his signature style by swinging his bat like a sword!



The fans were loud and clear in appreciating his valuable knock. pic.twitter.com/48qeCYhA1G — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 25, 2019

लेकिन यहां से रवींद्र जडेजा (54 रन, 50 गेंद, 6 चौके, 2 छक्के) ने दिखाया कि वह इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए निचले क्रम में कितने अहम होने जा रहे हैं. उन्होंने एक अच्छा अर्द्धशतक जड़ते हुए कुलदीप यादव (19 रन, 36 गेंद, 2 चौके) के साथ मिलकर नौवें विकेट के लिए अहम 62 रन की साझेदारी निभाई. हार्दिक पंड्या (30 रन, 37 गेंद, 6 चौके) ने भी मिड्ल ऑर्डर में उपयोगी पारी खेली.और इस कोशिश से भारत सभी विकेट खोकर 179 रन तक पहुंचने में कामयाब रहा. न्यूजीलैंड के लिए लेफ्ट-आर्म सीमर ट्रेंट बोल्ट ने और जेम्स नीशम ने तीन विकेट लिए.

New Zealand bowl India out for 179!



Pacers @trent_boult and @JimmyNeesh were the star bowlers as they shared seven wickets between them while @imjadeja top-scored for his side with a valuable 54.



Follow #INDvNZ live https://t.co/Ts6Ist8kYa pic.twitter.com/A74OqcGyNf — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 25, 2019

पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 2 फील्डर: पावर का स्वाद रहा कड़वा!

रोहित व धवन नहीं उठा सके फायदा!

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा ही था कि शुरुआत में ही पिच ने दोनों ओपनरों शिखर धवन और रोहित शर्मा का जायका कड़वा कर दिया! गेंद थोड़े से ज्यादा रुक कर तो बल्ले पर आ रही थी, तो वही स्विंग ठीक-ठाक हो रही थी, तो उछाल भी ठीक-ठाक ही मिल रहा था. यही वजह रही है कि धवन और रोहित दोनों ने ही जल्द ही सतर्कता का चोला ओढ़ लिया! कुछ कड़े सवाल रोहित और धवन से ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी ने पूछे. दोनों ने ही अपने को असहाय पाया और रोहित बोल्ट के दूसरे ही ओवर में एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए. शक हुआ, तो रोहित ने रिव्यू लिया, लेकिन पकड़े गए. मतलब पहला अभ्यास का मौका खराब. कुछ पल गुजरे ही थे कि कि बोल्ट की अंदर आती गेंद का धीमापन धवन को चकमा दे गया. गेंद ने बल्ले का किनारा लिया. और गेंद विकेट के पीछे ब्लंडेल के दस्तानों में. धवन की भी धमक कुंद. दोनों ओपनर गए पानी में! खराब शुरुआत. और इंग्लैंड की पिचों को महसूस करने का मौका दोनों के हाथ से पहले प्रैक्टिस मैच में तो गया.

Fifty and out!@imjadeja's fighting 50-ball 54 comes to an end! India are 177/9 in 39.1 overs.



Follow #INDvNZ live https://t.co/Ts6Ist8kYa pic.twitter.com/ZxhO8QrRJT — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 25, 2019

बढ़ गया नंबर-4 क्रम का दर्द!

पहले प्रैक्टिस मैच से साफ हो गया कि नंबर चार क्रम के लिए भारतीय मैनेजमेंट की पहली पसंद केएल राहुल हैं. लेकिन पहले ही मैच से यह कुछ हद तक समझ में आ गया कि मजबूत तकनीक इंग्लैंड की पिचों पर कितनी अहम होने जा रही है. अगर डिफेंस करते हुए बल्ला नब्बे के कोण पर नहीं होगा, तो हाल वही होगा, जो केएल राहुल को ट्रेंट बोल्ट की उठती हुई गेंद पर हुआ. बल्ला नब्बे के कोण पर नहीं रहा, तो गेंद ने गिल्लियां बिखेर दीं. राहुल भी सस्ते में आउट हो गए. और इसी के साथ ही मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया के सामने सवाल मजबूती के साथ खड़ा हो गया कि नंबर चार पर केएल राहुल को ही उतारा जाए, या फिर विजय शंकर को इस्तेमाल किया जाए.

India are in trouble at The Oval!@JimmyNeesh strikes twice to dismiss Hardik Pandya and Dinesh Karthik, reducing India to 81/6 in 20 overs. #INDvNZ LIVE https://t.co/Ts6Ist8kYa pic.twitter.com/k2hLijPOiO — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 25, 2019

दूसरा पावर-प्ले (11 से 20 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम सिर्फ 4 फील्डर:

यह आईपीएल नहीं, इंग्लैंड है !

बल्लेबाजी की बात की जाए, तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि अभी भी भारतीय बल्लेबाज आईपीएल के मोड में ही हैं. जितना जल्दी ढल जाएंगे, उतना ही अच्छा होगा. विराट कोहली पिच पर जम गए. अच्छा खासा समय लिया, स्ट्रोक भी खेले. लय भी पकड़ ली, लेकिन यह भारत की पिच नहीं हैं, जब-जैसे बल्ला मोड़ दोगे, तो गेंद बल्ले पर आ ही जाएगी. ग्रैंडहोम की गेंद पर कुछ ऐसा ही शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद ने अपना काम किया. देरी से आई. टप्पा पड़ने के बाद खासी स्विंग भी हुई. कोहली का बल्ला आस-पास भी नहीं रहा. नतीजा बोल्ड हो गए कोहली. लेकिन यह आउट होने का तरीका बड़ा सबक दे गया, कितना इससे सीखे, यह आगे के मैचों में साफ हो जाएगा. और दिनेश कार्तिक के साथ भी आईपीएल मिजाज के साथ ही उतरे. लेकिन बड़ा अंतर यह रहा कि बाउंड्रियां खासी बड़ी हैं. पहला फ्लिक तो बाउंड्री के पार चला गया, लेकिन दूसरे ऐसे ही ओवर में डीव स्कवॉएर लेग को नहीं भेद सके. गेंद सीधी चली गई ईश सोढ़ी के हाथ में.

विकेट पतन: 3-1 (रोहित, 1.2), 10-2 (धवन, 3.1), 24-3 (राहुल, 5.3), 39-4 (विराट, 10.3), 77-5 (पंड्या 19.1), 81-6 (कार्तिक, 19.4), 91-7 (धोनी, 22.3), 115-8 (भुवनेश्वर, 28.4), 177-9 (जडेजा, 38.1), 179-10 (कुलदीप)

The canvas for the first warm-up game against New Zealand #CWC19 pic.twitter.com/xfW0ruCEaH — BCCI (@BCCI) May 25, 2019

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. .

Toss news from the Oval!



India have opted to bat against New Zealand. #CWC19 #INDvNZ LIVE https://t.co/Ts6Ist8kYa pic.twitter.com/ssYsxxHDQM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 25, 2019

कुल मिलाकर पहले वॉर्म-अप मैच में भारत की हार तो हुई ही, साथ ही उसके ज्यादातर बल्लेबाजों ने रन बटोरकर हालात में ढलने और कॉन्फिडेंस हासिल करना का बेहतरीन मौका गंवा दिया. अब देखने वाली बात यह होगी कि टीम मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है.