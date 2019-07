IND vs NZ 1st Semifinal: ...तो टीम इंडिया बिना एक भी गेंद खेले वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगी

कुल मिलाकर बारिश ने न्यूजीलैंड को ऐसे हालात में ला खड़ा किया है, जहां उस पर बहुत बड़ी मार पड़ती दिखाई पड़ रही है. बता दें कि जब मंगलवार को बारिश लगातार अपना खेल खेल रही थी, तो करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी यही दुआ कर रहे थे कि भारत को 20 ओवरों में 148 रनों का पीछा करने का मौका न ही मिले, तो ही अच्छा है और यह मुकाबला नियमों के अनुसार रिजर्व-डे यानी बुधवार को खेला जाए. कारण साफ था कि भारत के 20 ओवरों में 148 रनों का पीछा करने में खिलाड़ियों की मनोदशा टी-20 जैसी हो जाती और पिच को देखते हुए इस स्कोर का पीछा करने में बहुत ही ज्यादा जोखिम भी होता. और कौन जानता है कि भारत बीस ओवरों में 148 रनों का पीछा करता, तो क्या होता?

