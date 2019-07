IND vs NZ 1st Semifinal: इन वजहों से भुवनेश्वर को शमी की जगह खिलाना सभी को बहुत ही हैरान कर गया

Nz won the toss and elected to bat first but i am surprised that Mohammed shami not played today's match???? Let's see what next #INDvNZ Keep it up india???????? pic.twitter.com/ivhvS83twJ

वैसे भारतीय मैनेजमेंट ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में भी जब मोहम्मद शमी को बाहर बैठाकर भुवनेश्वर को खिलाया गया था, तब भी काफी हैरानी जताई गई थी. तब क्रिकेटप्रेमी यह मानकर चल रहे थे कि शायद मोहम्मद शमी को सेमीफाइनल मुकाबले के लिए आराम दिया गया है. वहीं, भुवनेश्वर श्रीलंका के खिलाफ पूरी तरह बेअसर रहे और उन्होंने दस ओवर में 72 रन देकर सिर्फ एक विकेट चटकाया था.

Can someone give me one good reason why Mohammed Shami isn't in the XI?

वहीं, क्रिकेटप्रेमियों को इसलिए शमी को बाहर बैठाना बिल्कुल भी गले नहीं उतर रहा है क्योंकि न केवल शमी ने लगातार तीन मैचों में चार विकेट चटकाने का कारनामा किया, बल्कि मोहम्मद शमी जारी वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. शमी ने खेले चार मैचों में फेंके 35.1 ओवर में 14 विकेट चटकाए हैं, तो वहीं भुवनेश्वर ने छह मैचों में सिर्फ 7 ही विकेट लिए हैं.

We wilfully not picked Mohammed Shami - the guy with 14 wickets in 4 games & the best strike rate in the entire tournament? What did he do wrong?



And those who are giving death bowling excuse, he & Bhuvi have the same economy rate in death.#INDvNZ #IndiavsNewZealand pic.twitter.com/N1CyZ3vLsi