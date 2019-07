IND vs NZ 1st Semifinal: जडेजा को मांजरेकर ने अपनी इलेवन से रखा बाहर, तो प्रशंसको ने कुछ ऐसे की जमकर खिंचाई

मैनचेस्टर:

हालांकि, इसके बाद संजय मांजरेकर ने रवींद्र जडेजा की प्रशंसा भी की थी और उन्हें श्रीलंका के खिलाफ खेली अपनी टीम में जगह भी दी थी. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सेमीफाइनल (India vs New Zealand Semifinal) के लिए संजय मांजरेकर ने एक बार फिर से जडेजा को अपनी इलेवन में नहीं चुना, तो एक बार फिर से प्रशंसकों ने मांजरेकर की जमकर खिंचाई की.

Just the other day you said, if pitch is not a Turner, Jadeja would play & Kuldeep would play in place of Chahal. suddenly what happened. Are you for real, kuch integrity bachi hain? Just mocking Jadu for no reason. It's the semis entire nation needs to support whoever plays — TestMatchSpecial (@TestSpecial) July 8, 2019

सत्यजीत सांति नाम से ट्विटर हैंडल चला रहे प्रशंसक ने लिखा कि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी जडेजा के साथ समस्या क्या है.

I still don't understand what's your actual problem with jadeja..He is much better than Kedar in performance..Why man.! Atleast jadeja can bowl for 10 overs with having some wicket in his pocket and also can bat and virat is giving only one over to kedar which is very expensive.. — satyajit santi (@SantiSatyajit) July 9, 2019

सुनील बनर्जी नाम के एक प्रशंसक ने लिखा जडेजा कुलदीप से ज्यादा प्रभावी हैं

No Jadeja? Really? In all seriousness, Jadeja in place of Kuldeep adds a lot more depth to the batting without taking much away from the bowling, plus the fielding of course. Not trolling, interested in your thoughts. — Suhel Banerjee (@suhel) July 8, 2019

इन जनाब के विचार सुन लीजिए

These bits and pieces commentators speak any shit they want.. — Yoman (@xssfun) July 8, 2019

जडेजा की एक और प्रशंसिका

Thank Good you're not in the team management. I see no reason to omit @imjadeja except for your ego — Paneendra BA (@paneendraba) July 8, 2019

जैन साहब के विचार सुन लीजिए

@sanjaymanjrekar at his Biased, Arrogant, Selfish, & Foolish best today against @imjadeja

1. @imVkohli says only one change. That was SLAP on face. Jaddu is in the game.

2. Jaddu is bowling at his best, not a word on commentary through whole of the over. Heights of SHAMEFULNESS — Dileep Kumar Jain (@DileepKumarJai1) July 9, 2019

