IND vs NZ 1st Semifinal: इसलिए आंकड़ेविद ने सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धोनी के रवैये पर खड़ा किया सवाल

मैनचेस्टर:

Can't understand Dhoni's strategy of holding one end for so long. He might be a champion chaser of his time but now more often than not his stay on the wicket hurts his team. Surely, you gotta go for big shots when 72 is needed off 8 overs. #CWC19 — Mazher Arshad (@MazherArshad) July 10, 2019

यह सही है कि यह महेंद्र सिंह धोनी और रवींद्र जडेजा के बीच सातवें विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी हुई. यह सही है कि यही वह साझेदारी थी, जिसने एक बार फिर से भारत को जीत की राह पर ला दिया. लेकिन क्रिकेटप्रेमी धोनी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं. सवाल यह है कि धोनी ने अटैक तब करना शुरू किया, जब आखिरी के दो ओवरों में 12 ओवरों में जीत के लिए 31 रन की दरकार थी.

Virat handling all the questions very maturely. But was a little bit stuck when somebody asked why Dhoni came in so late at 7. If at all Dhoni was to play the sheet-anchor's role, he had to come earlier. Besides, Dhoni had a certain calming & guiding effect on other players. — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 10, 2019

यह भी पढ़ें: इन चार 'बड़े कारणों' के चलते हुई भारत की सेमीफाइनल में हार

एक आंकड़ेविद ने धोनी के इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि धोनी का एक छोर को इतने लंबे समय तक थामे रहने की रणनीति पूरी तरह से समझ से परे रही. उन्होंने लिखा धोनी एक चैंपियन चेजर हो सकते हैं, लेकिन धोनी के धोनी के जरूरत से ज्यादा विकेट पर जमने ने टीम को नुकसान पहुंचाया. निश्चित ही, धोनी तब आक्रामक रवैया अख्तियार कर सकते थे, जब भारत को 8 ओवर में 72 रन की दराकर थी.

When Dhoni was batting with Jadeja at the crease today, I was reminded of the Javed Miandad at Auckland 1992 semifinal, but it turned out to be the Miandad of Bangalore in the 1996 quarterfinal.#INDvNZ#CWC19 — Tariq Saeed (@TariqSaeed13) July 10, 2019

यह भी पढ़ें: ..और इस प्रदर्शन ने खोल दी विराट कोहली की वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में पोल

आलोचकों का यह भी कह रहे हैं कि 48वें ओवर में कहीं देर से अटैक करने से पहले धोनी के 69 गेंदों पर 43 रन थे. और थोड़ा सा चौंकाने वाली बात यह रही कि इन 43 रनों में धोनी सिर्फ एक ही चौका लगा सके. अगर कुछ और जमीनी शॉटों से रन बटोरते, तो इससे अंतर पड़ा. वास्तव में धोनी का स्ट्राइकेट रवीद्र जडेजा से करीब-करीब आधा ही रहा.

VIDEO: मंगलवार को बारिश ने खेल के आसार पर पूरी तरह पानी फेर दिया.

एक तरफ सोशल मीडिया पर धोनी के समर्थक उनका बचाव कर रहे हैं, तो सेमीफाइनल में उनके अटैक की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं. और यह चर्चा वास्तव में यहीं ही खत्म होने नहीं जा रही. आने वाले लंबे समय तक वर्ल्ड कप में धोनी के रवैये पर सवाल उठते रहेंगे. और यह भी सवाल रहेंगे कि आखिर धोनी को मैनेजमेंट ने यह कैसा रोल दिया