IND vs NZ 1st Semifinal: करोड़ों हिंदुस्तानियों की यही मांग-अब की बार, न्यूजीलैंड पर वार

मैनचेस्टर:

भारत को शुरू से खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था वहीं कीवी टीम पर भी शुरू से ही सभी की नजरें थीं. बड़े टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस बार भी वो सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही है. एक समय तो वह अंकतालिका में पहले स्थान पर थी. बाद में कुछ मैचों में हार के बाद उसे लीग दौर का अंत चौथे स्थान पर रहकर करना पड़ा. पहले सेमीफाइनल में हालांकि कीवी टीम को भारत के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से खेलना होगा क्योंकि भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है और उसे सिर्फ एक मैच में ही हार का सामना करना पड़ा है वो भी बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ जब वह 300 से ज्यादा के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई थी. हां, सवाल एक बार फिर यही है कि क्या विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग है

फिर भी यहां मंगलवार को बारिश की भविष्यवाणी है. हो सकता है कि यहां हल्की फुल्की बारिश हो लेकिन ऐसी स्थिति में कीवी टीम का गेंदबाजी आक्रमण काफी खतरनाक हो जाता है. ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन, टिम साउदी और कोलिन डि ग्रैंडहोम ऐसी स्थिति में किसी भी बल्लेबाजी को परेशान कर सकते हैं. कीवी टीम के लिए हालांकि फर्ग्युसन की फिटनेस चर्चा का विषय है. टीम को हालांकि विश्वास है कि वह फिट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी फैसला मैच के दिन ही लिया जाएगा. कप्तान केन विलियम्सन ने खुले दौर पर स्वीकार किया है कि वह फर्ग्युस पर काफी विश्वास करते हैं.

वहीं विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम चाहेगी कि आसमान साफ रहें. टीम ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर चिंता सार्वजनिक नहीं की है लेकिन साफ तौर पर देखा गया है कि कोहली, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल से सज्जित शीर्ष क्रम ने ही भारत के लिए रन किए हैं और जब मध्य क्रम के टीम को संभालने की बारी आई तो वह असफल रहा. रोहित ने इस टूर्नामेंट में आठ पारियों में 647 रन बनाए हैं और पांच शतक लगाए हैं. उनके बाद कप्तान कोहली का नंबर है जिन्होंने पाच अर्धशतक के साथ 447 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर राहुल हैं जिनके नाम 360 रन हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में अगला नाम महेंद्र सिंह धोनी का है जिन्होंने 223 रन बनाए हैं.

यह साफ है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार और भारतीय स्पिनरों ने दम दिखाया है लेकिन मध्य क्रम को आगे आना होगा. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में टीम ने स्पिन में कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा पर भरोसा दिखाया था. अब देखना होगा कि क्या टीम प्रबंधन इसी संयोजन के साथ जाता है या इसमें बदलाव करता है. इस मैच में हालांकि काफी कुछ विकेट और मौसम पर भी निर्भर है. दोनों देशों की संभावित फाइनल इलेवन इस प्रकार है:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, रवींद्र जडेजा/कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार/मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल व जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकोलस/कोलिन मुनरो, रॉस टेलर, टॉम लैथम, जेम्स नीशम, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्युसन, ट्रेंट बोल्ट