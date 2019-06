IND vs AUS: धोनी ने जड़ा छक्का तो देखते रह गए कोहली, दिया ऐसा रिएक्शन, देखें VIDEO

वर्ल्‍डकप (World Cup 2019) में यह ऐसा पांचवां अवसर है जब बॉल विकेट पर लगने के बाद बावजूद जिंग बेल्‍स (Zing Bails) नहीं गिरने से बल्‍ले को 'फायदा' मिला.दरअसल जिंग बेल्‍स (Zing Bails) को एक समस्‍या के समाधान के लिए क्रिकेट में लाया गया था लेकिन अब यह खुद समस्‍या बन गई हैं. ऐसे मौकों पर जब बॉल विकेट पर धीरे से टच होने पर सामान्‍य बेल्‍स गिर जाती थीं तो अम्‍पायर को कई रिप्‍ले देखने के बाद परिणाम देना पड़ता था. कई बार ऐसा लगता था कि कहीं हवा के कारण तो नहीं गिरी है. जिंग बेल्‍स (Zing Bails) में गेंद के टच होने पर इसमें फिट लाइट जल जाती है और अम्‍पायर को गेंद के बेल्‍स पर लगने का पता लग जाता है. जिंग बेल्‍स के कारण बल्‍लेबाजों को हो रहे बेवजह के फायदे पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाया हैं. इन पूर्व क्रिकेटरों में मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif), शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar), आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra)और माइकल वॉन (Michael Vaughan)भी शामिल हैं. आइए डालते हैं जिंग बेल्‍स को लेकर क्रिकेट बिरादरी और फैंस के ट्वीट्स पर नजर..

Aaron Finch and Virat Kohli have some concerns about the Zing bails being used at the World Cup. #CWC19 pic.twitter.com/V3t5SEIxFF — cricket.com.au (@cricketcomau) June 10, 2019

I understand that the electronics in the stumps and the bails make them heavier. Why can't the groove the bails sit in just be made shallower? Won't that fix the problem? https://t.co/MXfLWjgHqi — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) June 9, 2019

Nice era to Bat when you can't get bowled !!!!! These stumps/Zinger bail combination have to be changed ..... #CWC2019 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 9, 2019

How many times in this @cricketworldcup has the ball hit the stumps and the bails have not been dislodged? Time for a rethink on the “all singing & dancing stumps!” #INDvAUS #CricketWorldCup2019 @ProfDeano @TomMoodyCricket @Edged_and_taken @sanjaymanjrekar — Alan Wilkins (@alanwilkins22) June 9, 2019

These zing bails ,something needs to be done. As if applied glue. Lights and stump mic making their mark for probably the 5th time this WC.

#IndvAus — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 9, 2019

This can't keep happening with the bails !!! Hard enough being a bowler nowadays .. needs changing — Nasser Hussain (@nassercricket) June 9, 2019

Today is the 5th instance of ball hitting the stumps and bails not falling.



5th instance, WITHIN this World Cup.



Whats going on??



In my entire life i have not seen 5 instances like this, let alone in the space of 10 days or a tournament!!#AUSvIND #CWC19 — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) June 9, 2019

It's actually simple. If you use the Zing bells, the moment it flashes, it should be OUT, just like it is in the run outs. #CWC19 — JAY NEPAL (@mejayxoxo18) June 10, 2019

Yeah absolutely the zing bells should be examined!

And now don't think India will lose now! — Abhradip Acharya (@AbhradipAchary6) June 9, 2019

एक यूजर ने तो ऐसे मामलों को समाधान सुझाते हुए कहा है कि जिंग बेल्‍स Zing Bailsपर गेंद लगते और लाइट जलते ही बल्‍लेबाज को आउट दे देना चाहिए. यह नहीं देखा जाना चाहिए कि बेल्‍स गिरी हैं या नहीं. वैसे सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए ज्‍यादातर लोगों ने माना कि क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था आईसीसी को इस समस्‍या का समाधान तलाशना चाहिए. बॉल विकेट पर लगने के बावजूद यदि कई मौकों पर बेल्‍स नहीं गिरती है तो स्‍वाभाविक रूप से बल्‍लेबाज लाभ की स्थिति में होते हैं.

