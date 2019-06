IND vs AFG: विराट कोहली का यह बड़ा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा रह जाएंगे पीछे..

India vs Afghanistan, World Cup 2019: टीम इंडिया के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) की 'रन मशीन' कहना ज्‍यादा उचित होगा. पिछले तीन-चार वर्षों में अपने जबर्दस्‍त प्रदर्शन से विराट विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं. ज्‍यादातर टीमों की रणनीति इसी बात पर केंद्रित होती है कि टीम इंडिया की इस रन मशीन को किस तरह आउट करना है. यह अलग बात है कि विराट (Virat Kohli) ज्‍यादातर मौकों पर विरोधी टीम की इस रणनीति को भी गलत साबित करते हैं और रनों का अंबार लगाने में कामयाब होते हैं. वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) में टीम इंडिया (Team India) को शनिवार को अफगानिस्‍तान टीम (India vs Afghanistan)का सामना करना है. इस मैच में विराट एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. यह कल वे यह रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे तो मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)और ब्रायन लारा (Brian Lara) को पीछे छोड़ने में कामयाब रहेंगे. यह रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 20 हजार रन बनाने का. विराट ने अब तक टेस्‍ट की 131, वनडे की 222 और टी 20 इंटरनेशनल की 62 पारियों यानी कुल 415 पारियों में 19 हजार 896 रन जुटाए हैं. इस लिहाज से 20 हजार इंटरनेशनल रनों के आंकड़े से वे 104 रन पीछे हैं. (Sachin Tendulkar, Brian Lara's Record Under Threat)