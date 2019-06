धोनी नहीं पहन सकेंगे लोगो वाले दस्ताने, आईसीसी ने बोर्ड का अनुरोध ठुकराया

पाकिस्‍तान फैंस की इस खुशी के अपने कारण हैं. वर्ल्‍डकप 1992 (World Cup 1992) में पाकिस्‍तान टीम के पहले तीन मैचों का प्रदर्शन मौजूदा वर्ल्‍डकप (वर्ल्‍डकप-2019) की तरह ही रहा था. वर्ल्‍डकप 1992 (World Cup 1992) के पहले मैच में इमरान खान (Imran Khan)की कप्‍तानी वाली पाकिस्‍तान को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा. दूसरे मैच में टीम को जीत मिली थी जबकि तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. 1992 में पाकिस्‍तान टीम (Pakistan Team) वर्ल्‍डकप चैंपियन बनी थी. फैंस को पहले तीन मैचों के 'नतीजे के दोहराव' को देखते हुए लग रहा है कि वर्ल्‍डकप 2019 में भी वर्ल्‍डकप-1992 की तरह चैंपियन बन सकती है. टीम के पहले तीन मैचों के साथ जुड़े इस संयोग को पाकिस्‍तानी फैंस अच्‍छा मान रहे हैं.

ऑस्‍ट्रेलिया/न्‍यूजीलैंड में हुए 1992 के वर्ल्‍डकप की बात करें तो पाकिस्‍तान टीम को अपने पहले मैच में वेस्‍टइंडीज के हाथों 10 विकेट की करारी हार मिली थी. दूसरे मैच में इमरान खान की कप्‍तानी वाली टीम (Pakistan Team)ने जिम्‍बाब्‍वे को 53 रन से हराया था जबकि इंग्‍लैंड के खिलाफ पाकिस्‍तान टीम का तीसरा मैच बारिश के कारण धुल गया था. पाकिस्‍तान टीम के प्रशंसकों ने इस खास संयोग का जिक्र करते हुए ट्वीट किए. साथ ही उम्‍मीद जताई कि वर्ल्‍डकप-1992 को दोहराते हुए पाकिस्‍तान टीम वर्ल्‍डकप 2019 में चैंपियन बनने के कारनामे को अंजाम देगी. आइए डालते हैं कुछ खास ट्वीट पर नजर..

Pakistan's Journey in 1992 World Cup. pic.twitter.com/BdkJa0WvYy — Muhammad Irfan (@Muhamma39977594) June 7, 2019

A defeat, victory and then a washout - just like in 1992.Pakistan scores points in same manner as in 1992 when it had won the World cup and the only time round robin league method was followed as being played now...Would Pakistan recreate history? — Sasidharan sudarsanam (@Sasidharan_su) June 8, 2019

I think Pakistan will repeat 1992 world cup history pic.twitter.com/grH1pf2uW6 — Muhammad Yaseen (@Muhamma64626883) June 7, 2019

Back in 1992, after getting thrashed by West Indies in their first match of the World Cup, Pakistan batted first in their second match, and their win was set up by a left-handed opener scoring a century.Just saying... #ENGvPAK — M Ali Sulehria (@alisulehria) June 3, 2019

Coincidentally,Pakistan's third game 1992 was Also a wash out,Against England when

Pakistan was bowled out for 74 SO bristol Pakistan world cup game Against sirlanka Also being washed out today so I'm seeing the same scenario as repeat of 1992 world cup pic.twitter.com/wAA3oZ2sYi — Uzairkhan (@Uzairhasnaat) June 7, 2019

In 1992 world cup,

Pakistan lost their first match,won 2nd and 3rd was washed off...

History is repeating itself... Watch out for Pakistan" pic.twitter.com/44AAzGCHCO — Ali Azan (@AliAzan58399807) June 7, 2019

If this logic was applied....pakistan wouldnt have gone to win the world cup 1992... — Chowkidar Jack Sparrow (@Nokiasatyam) June 7, 2019

What a coincidence , 3rd match of pakistan in world cup 1992 , was also drawn due to rain.

I hope , match will be started very soon & we will win. #PAKvSL — Musswair Ahmed (@MusswairA) June 7, 2019

पाकिस्‍तान टीम (Sarfaraz Ahmed) को वर्ल्‍डकप 2019 में अपना अगला मैच ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (Australia vs Pakistan) बुधवार, 12 जून को टॉटन में खेलना है. वर्ल्‍डकप-1992 के लिहाज से बात करें तो पाकिस्‍तान टीम ने उस समय अपना चौथा मैच प्रबल प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ खेला था और इसमें उसे 43 रन की हार का सामना करना पड़ा था. वर्ल्‍डकप 2019 में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच को लेकर पाकिस्‍तान के टीम सरफराज अहमद ने कहा, 'श्रीलंका के खिलाफ (Pakistan vs Sri Lanka)शुक्रवार का मैच बारिश की भेंट चढ़ने से हम निराश हैं. लेकिन हमारी टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है.' उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अगले मैच में पाकिस्‍तानी टीम शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहेगी.

