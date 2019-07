बाउंड्री काउंटिंग जैसे 'हास्यास्पद' नियम को लागू करने से ICC पर भड़के गौतम गंभीर, किया यह ट्वीट

नई दिल्ली:

World Cup 2019 जीतने के बाद बोले आदिल राशिद- अल्लाह हमारे साथ था

फाइनल के बाद गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, 'समझ में नहीं आता कि वर्ल्डकप फाइनल जैसे मैच के विजेता का निर्धारण चौकों छक्कों के आधार पर कैसे हो सकता है. हास्यास्पद नियम. यह टाई होना चाहिए था. मैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को बधाई देता हूं.'

Don't understand how the game of such proportions, the #CWC19Final, is finally decided on who scored the most boundaries. A ridiculous rule @ICC. Should have been a tie. I want to congratulate both @BLACKCAPS & @englandcricket on playing out a nail biting Final. Both winners imo. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 14, 2019

वहीं वर्ल्डकप 2011 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह ने लिखा, 'मैं नियम से सहमत नहीं हूं लेकिन नियम तो नियम है. इंग्लैंड को आखिरकार वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई. मैं न्यूजीलैंड के लिए दुखी हूं जिसने अंत तक जुझारूपन नहीं छोड़ा. शानदार फाइनल.'

I don't agree with that rule ! But rules are rules congratulations to England on finally winning the World Cup , my heart goes out for the kiwis they fought till the end. Great game an epic final !!!! #CWC19Final — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) July 14, 2019

न्यूजीलैंड के पूर्व हरफनमौला स्कॉट स्टायिरस ने लिखा, 'शानदार काम ICC. आप एक लतीफा हो.'

Nice work @ICC ... you are a joke!!! — Scott Styris (@scottbstyris) July 14, 2019

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोंस ने लिखा, टडकवर्थ लुईस प्रणाली रन और विकेट पर निर्भर है. इसके बावजूद फाइनल में सिर्फ चौकों छक्कों को आधार माना गया. मेरी राय में यह गलत है.'

The DL system is actually based on runs and wickets lost... yet the Final result is only based on Boundaries hit? Not fair in my opinion. Must have been great to watch! — Dean Jones (@ProfDeano) July 14, 2019

न्यूजीलैंड के पूर्व हरफनमौला डियोन नैश ने कहा, 'मुझे लग रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है. यह बकवास है. सिक्के की उछाल की तरह फैसला नहीं हो सकता. नियम हालांकि पहले से बने हुए हैं तो शिकायत का कोई फायदा नहीं.'

Oh man cricket can be cruel but that one will take some getting over - count back on boundaries hit #really!? @BLACKCAPS you guys did us proud - hold your heads high - we are all hurting with you. — Dion J Nash (@dionjnash) July 14, 2019

