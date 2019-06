WI vs PAK: वेस्‍टइंडीज की धमाकेदार जीत में क्रिस गेल ने बनाया यह खास रिकॉर्ड..

Don't be sad #Pakistan today you loss the match, #India team will take revenge by defeat west indies.#PAKvWI — iftekhar (@iftekhar111) May 31, 2019

WC 1992 westindies thrashed Pakistan by 10 wkts in their 1st game, history repeats in 2019.

Pakistan suffered with heavy defeat this windies team looks very very dangerous in the tournament,as they had long and destructive batting lineup. — Syed Azmath Pasha (@sunnyazmath) May 31, 2019

Because the moment you had that fear of defeat, you are already defeated.

Our hopes and best wishes are with you Team Pakistan #WIvsPAK https://t.co/F9CieLYZVe — Muhammad Asad (@asad1623) May 31, 2019

Pakistan beginning a tournament with a resounding defeat like this used to be a warning for other teams #WorldCup2019 #PakvsWI — atreyo mukhopadhyay (@atreyom) May 31, 2019

11 defeat in row for team Pakistan......

Atleast win some matches yaar#PAKvWI #CWC19 — Azlan Mahmood (@azlanmahmood1) May 31, 2019

पाकिस्‍तान (Pakistan Team) की हार पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'पाकिस्‍तानी टीम, आपको अपनी आज के मैच की हार पर दुखी नहीं होना चाहिए. वेस्‍टइंडीज को हराकर भारतीय टीम (Indian Team)आपकी इस हार का बदला लेगी.' इस यूजर ने पाकिस्‍तान टीम (Pakistan Team) को हौसला नहीं हारने की नसीहत देते हुए भारत-इंडीज मैच की याद दिलाई और कहा कि भारत आपकी हार का बदला चुकाएगा. भारतीय टीम को 27 जून को वेस्‍टइंडीज टीम का मुकाबला करना है. एक अन्‍य यूजर ने एक संयोग की ओर लोगों का ध्‍यान आकर्षित किया. सैयद अजमत पाशा ने लिखा, 'वेस्‍टइंडीज टीम ने वर्ल्‍डकप 1992 में अपने पहले मैच में पाकिस्‍तान को 10 विकेट से हराया था. बाद में पाकिस्‍तान टीम इस वर्ल्‍डकप में चैंपियन बनी थी. इतिहास 2019 में दोहराया जाएगा.'

एक यूजर ने टीम को दिलासा देते हुए लिखा, 'जिस क्षण आपके दिमाग में हार का डर घर कर जाता है, आप हार जाते हैं. हमारी शुभकामनाएं टीम पाकिस्‍तान के साथ हैं.' एक अन्‍य क्रिकेटप्रेमी ने लिखा, पाकिस्‍तान टीम की जिस तरह करारी हार के साथ टूर्नामेंट में शुरुआत हुई है,वह दूसरी टीमों के लिए चेतावनी है. एक अन्‍य क्रिकेटप्रेमी ने लिखा, 'पाकिस्‍तान टीम की यह लगातार 11वीं हार है. कम से कम कुछ मैच तो जीतो यार..' एक अन्‍य फैन ने लिखा, 'पाकिस्‍तान टीम वर्ल्‍डकप (World Cup 2019)के अपने अगले मैच में इंग्‍लैंड को हरा सकती है. दशकों से पाकिस्‍तानी टीम का ऐसा ही अप्रत्‍याशित प्रदर्शन करने का स्‍वभाव रहा है. '

